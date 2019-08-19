نتيجة مباراة المريخ والأهلي مروي الان (الدوري السوداني)

نتابع معكم، نتيجة مباراة المريخ والأهلي مروي الان اليوم في الدوري السوداني الممتاز، اليوم الإثنين، والمباراة الافتتاحية من البطولة السودانية، حيث نقدم لكم تشكيلة المريخ، وأهم أحداث اللقاء حتى معرفة النتيجة النهائية ومن فاز، تقام المباراة على ملعب المدينة الرياضية بكريمة، وكان مقررا أن تقام تلك المقابلة أمس الأحد، لكن هطول الأمطار بغزارة على المدينة، أدى إلى تأجيل المباراة 24 ساعة إلى اليوم، نظرا لتضرر أرضية ملعب اللقاء.

المريخ الخرطوم هو بطل الدوري السوداني الماضي وحامل اللقب، ويبدأ تلك النسخة الجديدة للدفاع عن لقبه من مدينة كريمة، يقوده المدير الفني الوطني ابراهومة، والمريخ عائد من الجزائر، بعدما خاض مباراة في الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا أمام شبيبة القبائل، الدوري السوداني لهذا العام يعود لنظامه القديم، بعد إلغاء نظام المجموعتين.

نتيجة مباراة المريخ والأهلي مروي الان بالدوري السوداني 2020