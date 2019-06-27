ننشر نتيجة مباراة المريخ والأهلي شندي الآن اليوم الخميس الموافق 27 يونيو 2019 ولقاء ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري النخبة السوداني 2019، وأقيمت المباراة على ملعب المريخ العاصمي بأم درمان، وقبل مباراة اليوم كان المريخ متصدرا جدول ترتيب دوري النخبة السوداني برصيد 9 نقاط من ثلاثة مباريات، ويبحث عن مواصلة الانتصارات اليوم ومواصلة تحقيق العلامة الكاملة في نتائج كل مبارياته.

نتيجة مباراة المريخ والأهلي شندي الان

دخل نادي المريخ العاصمي مباراة اليوم بقوته الضاربة لحسم نتيجة اللقاء، وكان في حراسة المرمي أبو عشرين، وأمامه رباعي خط الدفاع حمزة داؤود وصلاح نمر والتاج إبراهيم والصيني، وفي خط الوسط بدأ المريخ برمضان عجب وماماني والتكت وفي الهجوم تواجد الصادق شلش وخالد النعسان، وقد بدأت المباراة عند الساعة السابعة مساء بتوقيت السودان، الثامنة مساء بتوقيت السعودي، الساعة التاسعة مساء بتوقيت الإمارات، وكانت المباراة الهامة منقولة على قناة الملاعب الرياضية على مدار العرب سات.

نجح نادي المريخ من احراز هدفه الأول في شباك الاهلي شندي عن طريق حمزة داؤود في الشوط الأول، لينتهي هذا الشوط الأول بتقدم المريخ العاصمي بهدف دون رد، شهد الشوط الثاني تبديل للمريخ بنزول السماني الصاوي العائد بعد طول غياب للدوري السوداني والمريخ، ويحل بديلا للصادق شلش، لم ينجح نادي المريخ في تعزيز تقدمه في الشوط الثاني، ولم ينجح الأهلي شندي في إدراك التعادل، ليفوز المريخ بهدف دون رد، ليواصل صدارته لجودل ترتيب الدوري السوداني النخبة برصيد 12 نقطة.

← إقرأ أيضاً: