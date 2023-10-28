ملخص أهداف و نتيجة مباراة الفيحاء والنصر الدوري السعودي (الموسيقار يواصل التألق!)

بحلول الثامنة من مساء اليوم السبت الموافق 28 أكتوبر 2023، سنعرف نتيجة مباراة الفيحاء والنصر في الدوري السعودي للمحترفين موسم 2024/2023، لحساب الجولة الحادية عشر، من الدور الأول أو مرحلة الذهاب، يستضيف الليلة ملعب ستاد الملك فهد الدولي King Fahd International Stadium في العاصمة السعودية أحداث “ديربي الرياض المصغر”، يسعى من خلالها العالمي إلى استغلال تعثر الثلاثي الأهلي والاتحاد والتعاون، من أجل الانقضاض على وصافة جدول ترتيب دوري روشن، وتقليص الفارق مع غريمه التقليدي الهلال المتصدر حاليًا، بينما يأمل أصحاب الديار إلى تلقي دفعة أخرى نحو التقدم في الجدول العام للمسابقة المحلية السعودية.

ملخص ونتيجة مباراة الفيحاء والنصر في الدوري السعودي (المصدر. حساب دوري روشن تويتر)

عمومًا، سنتناول بالتفاصيل في السطور القادمة، ملخص و نتيجة مباراة الفيحاء والنصر وموعد اللقاء والقنوات الناقلة، علاوة على مشوار ونتائج الناديين في النسخة 48 من دوري المحترفين السعودي 2024، وكذلك وضعية الفريقين الحالية في جدول ترتيب دوري روشن.

ملخص و نتيجة مباراة الفيحاء والنصر

مع المواجهة الثامنة والثانية عن اليوم الثالث والأخير في الأسبوع الحادي عشر من Saudi Professional League 2023/2024، حيث لقاء النصر ضد الفيحاء.

نادي الفيحاء

نبدأ مع أصحاب الضيافة، والذين يرغبون في مصالحة جماهيرهم، بعد السقوط الآسيوي المدوي!:

حيثما تلقى البرتقالي خسارة ثقيلة في الجولة 3 من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، من أمام الزعيم العيناوي.

أما على صعيد بطولة الدوري السعودي، فيأتي Al Fayha في المرتبة الثامنة في سلم ترتيب المسابقة:

بعد أن جمع الفريق 14 نقطة وفارق (3) أهداف.

إذ حقق أبناء المدرب الصربي فوك راسوفيتش Vuk Rasovic هذا الموسم ثلاث انتصارات.

كما تعادل الفهود في 5 مباريات (آخرها كان التعادل الإيجابي مع فرسان الوحدة بالجولة 9).

بالجولة 9). بينما تجرع النجم الدولي المغربي عبدالحميد صابري Abdelhamid Sabiri ورفاقه مرارة الهزيمة مرتين.

نادي النصر

من جهة أخرى، يخوض العالمي مواجهة السبت، منتشيًا بسلسلة نتائجه المميزة:

والتي كان آخرها حصد العلامة الكاملة في مرحلة الذهاب من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، بعد الفوز المثير على الدحيل القطري.

من يقـف خلـف كل شيء 🫡 pic.twitter.com/pT47yKRIlF — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) October 28, 2023

تزيـن الحيـاة .. بفـوز النصر 💛 pic.twitter.com/qmwyERVxcg — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) October 28, 2023

أما على المستوى المحلي، فـ Al Nassr يحتل حاليًا المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن:

وذلك برصيد 22 نقطة وصافي (15) هدفًا.

فقد فاز رجال المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو Luis Castro في 7 مباريات (آخرها كان الانتصار الصعب على ضمك في الجولة الماضية).

في الجولة الماضية). علاوة على تعادل القاري في لقاء وحيد.

بين تلقى الساحر البرتغالي كريستيانو رونالدو Cristiano Ronaldo ورفاقه هزيمتين بالموسم الجاري.

على كل الأحوال، إليكم جدول ترتيب Roshn Saudi League 2023/2024 خلال منافسات الجولة 11:

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جدير بالذكر، أن مواجهات الجولة الجديدة، قد انطلقت منذ أول أمس الخميس:

حيثما تغلب ضمك على الأخدود بثنائية نظيفة (2-0).

بينما تعثر التعاون بالتعادل الإيجابي (1-1) من أمام مضيفه الخليج.

كما سقط حامل اللقب الاتحاد في فخ التعادل أيضًا من أمام ضيفه الحزم.

ويوم أمس الجمعة:

فاز الطائي على الرياض بنتيجة (3-2).

إضافة إلى تحقيق الفتح فوزًا مهمًا على مستضيفه الرائد.

فوزًا مهمًا على مستضيفه الرائد. قبل أن يسقط الهلال ضيفه الأهلي في الكلاسيكو بثلاثية “إحداها بالنيران الصديقة”.

واليوم السبت:

يلعب الشباب ضد مستضيفه أبها ( انتهت بفوز زعيم الجنوب “2-1” )، ويحل النصر ضيفًا على الفيحاء.

)، ويحل النصر ضيفًا على الفيحاء. وتختم الجولة بلقاء يجمع الوحدة ضد ضيفه الاتفاق ( حسمها النواخذة بعد ريمونتادا رائعة “2-3” ).

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موعد مباراة الفيحاء ضد النصر والقنوات الناقلة

أخيرًا، من المقرر إقامة قمة Al Fayha vs Al Nassr في اليوم الختامي عن الجولة 11 من دوري روشن السعودي، مساء اليوم السبت، في تمام السادسة (6:00 م) بتوقيت السعودية وقطر والبحرين والعراق.

الخامسة (5:00 م) بتوقيت مصر والسودان وليبيا وإسبانيا وهولندا وإيطاليا وفرنسا.

أما عن حكم المواجهة، فقد أعلن الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم (SAFF) تكليف الحكم الدولي اليوناني أناستاسيوس سيديروبولس Anastasios Sidiropoulos بإدارة اللقاء.

ستقوم شبكة قنوات إس إس سي الرياضية السعودية بتغطية المباراة، عبر شاشتي SSC 1 و SSC 5.

من ناحية أخرى، وبشأن معلق مباراة الفيحاء والنصر، فقد أسند شركة الرياضة السعودية المهمة إلى المعلقين الرياضيين السعوديين عيسى الحربين وعبدالله الغامدي وفهد العريشي.

ملخص أهداف و نتيجة مباراة النصر ضد الفيحاء

انتهت قبل قليل، أحداث لقاء Al Nassr vs Al Fayha ضمن مواجهات الجولة 11 من الدوري السعودي 2024.

حيثما أسفرت نتيجة اللقاء، عن فوز العالمي (3-1).

وخاض الفريقان لقاء الليلة، بتشكيل مكون من العناصر التالية:

أما عن أهداف اللقاء، فجاءت جميعها في الشوط الثاني،،

حيثما افتتحها النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا Anderson Talisca للنصر بعد مضي 5 دقائق من انطلاقة الشوط الثاني (الدقيقة 50).

جاء الهدف النصراوي الأول من تمريرة ثلاثية بدأ من خارج منطقة الجزاء من عبدالرحمن غريب، ومنه إلى القائد رونالدو، الذي مهدها إلى تاليسكا، مسددًا إياها مباشرة أرضية، لتصطدم بقدم المدافع الفيحاوي مخير الرشيدي وتزداد قوتها، قبل أن تسكن الزاوية اليمنى للحارس الصربي فلاديمير ستويكوفيتش.

وفي الدقيقة 61 عاد تاليسكا مسجلًا ثاني أهدافه وأهداف القاري في اللقاء.

الهدف الثاني للضيوف، أتى من رأسية نموذجية من جانب الموسيقار البرازيلي، بعد عرضية نموذجية من الظهير الأيسر البرازيلي أليكس تيليس، سكنت أقصى الزاوية اليمني لمرمى حارس الفهود.

وشهدت الدقيقة 66 تقليص البرتقالي النتيجة عن طريق القائد حسن الشويش.

هدف الفيحاء الوحيد جاء من ركلة حرة من خارج حدود منطقة جزاء النصر، نفذها المغربي عبدالحميد صابيري، استقبلها الشويش برأسية، سكنت الزاوية اليسرى الأرضية لمرمى الحارس الدولي السعودي نواف العقيدي، الذي اكتفى بالمشاهدة!.

ومع حلول الدقيقة 74 جاء هدف قتل المباراة ورصاصة الرحمة النصراوية عبر لاعب الوسط البرتغالي الدولي أوتافيو Otavio.

هدف أوتافيو جاء بعد توغل عبدالمجيد الصليهم داخل منطقة جزاء أصحاب الضيافة، قبل أن يمررها إلى أوتافيو خارج المنطقة، سددها الأخير بباطن القدم اليمنى، لتسكن الزاوية اليمنى العلوية لمرمى الحارس ستويكوفيتش.

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وفق ما آلت إليه نتيجة مباراة الفيحاء ضد النصر، يرتفع رصيد العالمي إلى النقطة 25 وصافي (17) هدفًا.

ليقفز فارس نجد مركزين نحو وصافة جدول ترتيب دوري روشن.

بينما توقف رصيد الفهود عند 14 نقطة وفارق (1).

ويحتفظ البرتقالي بالمرتبة الثامنة في الجدول.

عمومًا، إليكم جدول ترتيب الدوري السعودي بعد انتهاء الجولة 11: