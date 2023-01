ملخص أهداف ونتيجة مباراة الفتح والطائي في كأس الملك (النموذجي إلى دور الثمانية في لقاء مثير!)

تستكمل مساء اليوم الخميس 22 ديسمبر الجاري، مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم الجديد 2023/2022، ولحساب اليوم الختامي، يحتضن الليلة، ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية Prince Abdullah bin Jalawi Sports City Stadium في مدينة الهفوف السعودية، مباراة الفتح والطائي، القوية والمرتقبة، والتي ستحمل الفائز بها نحو صدام شائك مع وصيف النسخة الماضية من كأس الملك، وبالطبع الحديث عن الزعيم الهلالي، الطامح بدوره إلى استغلال غياب قلعة الكؤوس أكثر الأندية تتويجًا باللقب، هذا الموسم لمشاركة في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى السعودي.

على كل الأحوال، سنتناول فيما يلي في التغطية المقبلة، كل التفاصيل والكواليس وآخر الأخبار بشأن موعد مباراة الفتح والطائي والقنوات الناقلة، إلى جانب تاريخ المشاركات والإنجازات للناديين في كأس الملك السعودي قبل النسخة الجديدة رقم 48، بالإضافة إلى تاريخ مواجهات الفتح والطائي.

مباراة الفتح والطائي

إلى المباراة الثالثة ضمن منافسات Custodian of the Two Holy Mosques Cup 2022/2023، والتي تضم ناديا الطائي والفتح.

وسبق للفريقان أن التقيا قبل أكثر من 3 أشهر، لحساب الأسبوع الرابع من دوري روشن السعودي للمحترفين، وحسمها الحتماوي لاعب الوسط البرازيلي دينير غوميز Dener، بينما أضاع النموذجي هدف التعادل بعد ركلة جزاء مهدرة من المهاجم المغربي مراد باتنا.

فيما قائمة الأندية التي سبق لها التتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين قبل النسخة الثامنة والأربعين:

وانطلقت مواجهات دور الـ16 من بطولة كأس الملك، مساء أول أمس الثلاثاء، بإقامة مباراتين، فاز في الأولى الوحدة على ضمك “بـ10 لاعبين”، كما تغلب الفيحاء على ضيفه الخليج بعد “ريمونتادا” رائعة بنتيجة (3-1).

وفي اليوم الثاني، أمس الأربعاء، حقق أبها انتصارًا مثيرًا في لقاء امتد للأشواط الإضافية أمام ضيفه التعاون (4-3)، فيما اكتسح الهلال ضيفه الاتفاق “المنقوص” برباعية، قبل أن يحقق النصر انتصارًا “باهتًا” على العدالة “المتواضع”!.

واليوم الخميس، تلعب 3 مواجهات، حيث يلتقي الباطن مع الرائد، فيما يستضيف الفتح منافسه الطائي، بينما ستكون المواجهة الأبرز في الكلاسيكو السعودي بكأس الملك بين الاتحاد والشباب الليلة.

* كانت إدارة نادي الفتح، قد أعلنت قبل ساعات عن طرح تذاكر مباراة الفتح والطائي في كأس الملك السعودي، وعرضت أسعارها، فيما جاءت أسعارها على النحو التالي:

نادي الفتح

نبدأ تغطيتنا مع نادي الفتح السعودي، حيث يدخل الفريق مواجهة اليوم، سعيًا للتحضير لعودة قوية إلى دوري المحترفين الأسبوع المقبل.

حيثما يحتل النموذجي المرتبة الـ12 في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 12 نقطة وصافي (4) أهداف.

إذ تمكن Al Fateh هذا الموسم من إحراز 4 انتصارات، فيما خلت سجلاته من التعادلات، بينما مُني بـ4 هزائم.

ولدى فارس الأحساء مباراة مؤجلة من الأسبوع التاسع مع الوحدة، من المقرر خوضها يوم الخميس 26 يناير المقبل.

أما على صعيد بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، فإن أبناء النخيل سجلوا حضورهم في المسابقة 17 مرة سابقة.

أبرز إنجازات الفتحاوية في كأس الملك السعودي، كانت إحراز المركز الثالث في نسخة 2012 على حساب الهلال، بعد الفوز بثلاثية نظيفة.

كما حقق الفريق المركز الرابع في بطولة 2013، عقب الخسارة بثنائية نظيفة من قلعة الكؤوس “الأهلي”.

نادي الطائي

من جهة أخرى، يدخل نادي الطائي السعودي مواجهة الليلة، وهو في حالة فنية مهتزة بعض الشيء رغم التقدم على صعيد الترتيب.

فالحتماي يحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بعد مضي 9 أسابيع، برصيد 15 نقطة وفارق (0) هدف.

إذ تمكن Al-Tai من الفوز في 5 مباريات، فيما غابت التعادلات عن الفريق هذا الموسم، لكن خسر في أربع لقاءات.

أما عن مشاركات فارس الشمال في الكأس السعودية، فقد خاض الفريق غمار البطولة الملقبة بـ”أغلى الكؤوس” 23 مرة من قبل.

أفضل نتائج الحواسم كانت بلوغ دور نصف النهائي، قبل الخسارة من النصر في عام 1986 بنتيجة (1-2)، كما بلغ الفريق دور ربع النهائي في 2014، غير أن سقط من أمام الملكي “أهلي جدة” بثلاثية بيضاء (0-3).

تاريخ مواجهات الفتح والطائي

على صعيد مواجهات Al Fateh vs Al-Tai في مسابقة الكأس السعودية، فوفق ما رصدناه في “نجوم مصرية”، لم يسبق للفريقين أن التقيا من قبل في بطولة كأس الملك.

لكن جمعت الفتح ضد الطائي 3 مواجهات أخرى على مستوى بطولات الكأس في السعودية.

الأولى والثانية، كانت في دور المجموعات من كأس الأمير فيصل بن فهد “كأس الاتحاد السعودي”، وحقق النموذجي الفوز في المباراتين (3-0) و(3-2) على الترتيب.

كما التقى الناديان في دور الـ32 من كأس ولي العهد السعودي للمحترفين موسم 2014/2013، وحقق فارس الإحساء الانتصار أيضًا بنتيجة (3-2).

تشكيل مباراة الفتح والطائي

أعلن الجهاز الفني لنادي الفتح السعودي بقيادة المدير الفني اليوناني “من أصول ألمانية” جيورجوس دونيس Giorgos Donis عن تشكيل النموذجي في مواجهة الطائي.

وذلك في ثاني لقاءات اليوم الختامي عن دور الـ16 في كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2023/2022.

التشكيلة الأساسية والاحتياطية لفارس الإحساء ضمت العناصر التالية:

من جهة أخرى، كشفت القيادة الفنية لنادي الطائي السعودي وعلى رأسها المدرب البرتغالي بيدرو ميجيل ماركيز Pedro Miguel Marques عن تشكيل الحتماوي ضد الفتح.

التشكيلة الرسمية ودكة بدلاء فارس الشمال شملت الأسماء الآتية:

موعد مباراة الفتح والطائي والقنوات الناقلة

أخيرًا، من المقرر إقامة المباراة الثالثة في كأس خادم الحرمين الشريفين 2023، مساء اليوم الخميس، عند الساعة السابعة (7:00 م) بتوقيت الإمارات والكويت وسلطنة عمان، السادسة (6:00 م) بتوقيت السعودية والبحرين وقطر، الخامسة (5:00 م) بتوقيت مصر ولبنان وفلسطين وقبرص ورومانيا وليبيا والسودان، الرابعة (4:00 م) بتوقيت تونس والمغرب والجزائر وفرنسا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا وهولندا، الثالثة (3:00 م) بتوقيت بالتوقيت العالمي “جرينتش” وتوقيت إنجلترا.

أما عن حكم مباراة الفتح والطائي، أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم (SAFF) تكليف الحكم السعودي عبدالله الحربي بالمهمة.

فيما يلي طاقم تحكيم مواجهات اليوم الأخير في كأس الملك السعودي:

وبشأن القنوات الناقلة للحدث، فستكون المباراة منقولة على شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية، عبر قناتي SSC1 و SSC5.

وحول معلق مباراة الفتح والطائي، فسيكون المعلق الرياضي السعودي جعفر الصليح وفق ما أعلنته شركة الرياضة السعودية.

تغطية حصرية LIVE.. ملخص نتيجة و أهداف مباراة الطائي والفتح

دقائق قليلة، تفصلنا عن انطلاقة مباراة Al Fateh vs Al-Tai.

وذلك في إطار مواجهات دور الستة عشر من كأس خادم الحرمين الشريفين 2023.

استمتع معنا بتغطية حصرية “لايف” لحظة بلحظة لأحداث المواجهة.

علاوة على ملخص أهداف ونتيجة مباراة الفتح ضد الطائي، فقط وحصريًا عبر موقعكم “نجوم مصرية”.

انطلاقة اللقاء، والكرة في البداية مع أصحاب الديار،،

الدقيقة 1: رمية تماس أولى لأصحاب الأرض بعد تمريرة طولية في الجانب الأيسر من دفاع الحتماوي.

صراع حاليًا في وسط الملعب، والحذر التقليدي غائب حاليًا.

ضغط من جانب النموذجي، وإلى رمية جانبية من الجهة اليسرى لدفاع فارس الشمال.

تهدئة للعب من جانب فارس الإحساء، قبل انطلاقة بكرة طولية، ثم عرضية، تبعد من دفاع الضيوف، تبعتها تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، يتصدى لها الدفاع مجددًا.

2 دقيقة: ضغط قوي مبكر من جانب أصحاب الأرض، وإلى خطأ لمصلحة المغربي مراد باتنا من على حدود منطقة جزاء الطائي.

نذكر بأن النجم الجزائري أمير سعيود يغيب عن تشكيلة الطائي اليوم، بعد حصوله على بطاقة حمراء بعد ضرب دون كرة في آخر لقاءات الفريق في الدوري السعودي.

الدقيقة 3: ركلة مرمى للطائي بعد محاولة انطلاقة من اللاعب الشاب حسين المقهوي في الجهة اليمنى من دفاع الحواسم.

4 دقيقة: خطأ جديد لصالح مراد باتنا لاعب الفتح على حدود منطقة جزاء الضيوف في بقعة خطيرة، بعد فرصة تهديف محققة أبعدها الحارس البرازيلي فيكتور براغا برأسية.

الدقيقة 6: مازال الضغط مستمر من جانب أصحاب الأرض، وربما نشهد هدف أول بعد قليل.

مرور أكثر من 5 دقائق من الشوط الأول، ونتيجة مباراة الفتح والطائي هي التعادل السلبي (0-0).

7 دقائق: خطأ جديد لصالح الفتحاوية في وسط ملعب الطائي بعد تدخل من الخلف على المهاجم والهداف الدولي فراس البريكان.

فرصة خطيرة للحتماوي باستخلاص رائع من جانب القائد الزيمبابوي ناوليدج موسونا وتصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء، ولكن في الأخير إلى ركلة مرمى.

الدقيقة 8: تمريرة طولية إلى مراد باتنا، ولكن يفقد المغربي السيطرة عليها، وإلى رمية جانبية.

خطأ جديد وبطاقة صفراء أولى على المدافع الفنزويلي للطائي أدريان مارتينيز بعد تدخل عنيف مع فراس البريكان في وسط الملعب.

9 دقائق: عرضية جديدة من مراد باتنا والكرة في الأخير في يد حارس الطائي.

إذن 10 دقائق من نار، والنتيجة الحالية مازالت التعادل السلبي (0-0).

11 دقيقة: إيقاع سريع من جانب الفريقين، ولا سيما للفتحاوية، وأووووووووه فرصة هدف محقق بعد عرضة ثم تصويبة من الجزائري سفيان بن دبكة، والكرة تمر بجوار القائم الأيمن من مرمى حارس الضيوف.

الدقيقة 12: محاولة جديدة للنموذجي، وجوووووووووووول أول لأصحاب الأرض عن طريق مراد باتنا.

جاء الهدف الأول للفتح بعد عرضية من جانب فراس البريكان بعد استخلاص كرة بتمريرة خاطئة بين مدافعي الحتماوي، يفشل دفاع الضيوف في إبعادها من الجانب الأيمن، يدخل عليها المغربي بقوة ويسددها في الشباك.

نتيجة مباراة الفتح والطائي الآن (1-0).

الدقيقة 13: ركلة زاوية لصالح الطائي في الجانب الأيمن من دفاع الفتح، فهل نشهد هدف تعادل سريع؟.

14 دقيقة: أوووووووووه هدف أول يضيع من الحواسم بعد الركلة الركنية ورأسيات تصل في الأخير إلى البرازيلي دينر غوميز كليمنت الواقف عند القائم الأيمن لمرمى الحارس الفتحاوي السويدي جاكوب ريني، ولكن حكم اللقاء يقضي باحتساب خطأ وتسلل على أصحاب الديار.

الدقيقة 15: ربع ساعة أولى مرت من زمن الشوط الأول، ونتيجة مباراة الفتح والطائي مازالت (1-0).

الاستحواذ الآن 61% للفتح مقابل 39% للطائي.

الدقيقة 17: مازالنا مع إيقاع سريع للمباراة، والمواجهة مفتوحة على كل الاحتمالات، لكن تبقى الأفضلية والخطورة فتحاوية.

خطأ جديد لمصلحة فارس الإحساء مع مراد باتنا بعد إعاقة من بعد منتصف ملعب الضيوف.

18 دقيقة: انطلاقة جديدة مع الفتح، وعرضية من جانب سالم النجدي، تصطدم في الدفاع وإلى رمية جانبية.

أووووووه هدف ثانٍ محقق يضيع من أمام مروان سعدان، بعد خطأ كارثي من دفاع الحتماوي في إرجاع الكرة بعد رمية التماس إلى حارس الضيوف، تصل إلى سعدان الذي يسددها في جسد الحارس قبل أن ترتد في قدمه، وتخرج إلى خارج أرضية الملعب.

الدقيقة 19: خطأ على الفتح في منتصف الملعب، ولازال الضغط والأفضلية للنموذجي لعبًا ونتيجة.

لازالنا نفتقد للهجمات من جانب صائد الكبار حتى الآن.

عمومًا ثلث ساعة أولى مضت، والنتيجة ما تزال تأخر الطائي ضد الفتح بهدف مراد باتنا (0-1).

الدقيقة 21: ركلة ركنية للضيوف، من الجانب الأيسر لدفاع الفتح، تقابل برأسية ضعيفة من دينر غوميز كليمنت وتصل سهلة إلى يد الحارس السويدي جاكوب ريني.

22 دقيقة: ضغط متواصل من جانب أصحاب الأرض، والطائي يسعى للإمساك بالكرة من أجل اكتساب الثقة، قبل تبادل الهجمات التي تأتي بهدف التعادل.

تناقل للكرات الآن بين لاعبي الحتماوي، ثم تمريرة طولية، تبعد من الدفاع الفتحاوي قبل أن تصل إلى موسونا.

تأثير واضح لغياب أمير سعيود في أداء فارس الشمال.

الدقيقة 23: خطأ لصالح الحتماوي على حدود منطقة جزاء أصحاب الأرض في الجانب الأيسر قليلًا، وموسونا على التنفيذ.

عرضية من قائد الطائي في الركلة الحرة، يبعدها دفاع الفتح إلى ركلة زاوية في الجانب الأيسر.

24 دقيقة: رأسية من مبينزا بعد الركلة الركنية، ولكن الكرة أعلى العارضة والقائمين للحارس السويدي جاكوب ريني.

25 دقيقة: مرور أكثر من منتصف الشوط الأول، ونتيجة مباراة الفتح ضد الطائي مازالت تقدم الأول (1-0).

خطأ جديد لمصلحة الفتح بعد منتصف ملعب الطائي بقليل وركة حرة.

الدقيقة 26: الضغط متواصل من جهة النموذجي، ودائمًا من جانب المزعج مراد باتنا، وعرضية تبعد إلى ركلة ركنية في الجهة اليسرى من دفاع الحواسم.

27 دقيقة: محاولة توغل ومرواغة جديدة من المغربي مراد باتنا، يبعدها دفاع الطائي في الجهة اليسرى إلى رمية تماس.

الدقيقة 28: فرصة خطيرة بعد الرمية الجانبية بعد محاولة مرور من جانب مراد باتنا، وسقوط الأخير داخل منطقة الجزاء، ولكن الكرة تطول وتخرج إلى ركلة مرمى، وسط مطالبة من المغربي بركلة جزاء، ولكن الحكم يشير لعدم وجود أخطاء بعد الرجوع إلى تقنية الـVAR.

29 دقيقة: انطلاقة الآن مع الطائي، يتحصل منها سالم النجدي لاعب المنتخب السعودي للشباب على خطأ وركلة حرة في الجانب الأيسر من دفاع النموذجي.

إذن نصف ساعة مرت، ولا تزال النتيجة (1-0) للفتح أمام الطائي في كأس خادم الحرمين الشريفين.

خطأ جديد مع النموذجي، وتحذير شفهي من حكم المباراة عبدالله الحربي مع دينر غوميز كليمنت.

جووووووووووول ملغي للفتح، بعد ركلة حرة وصلت طولية إلى الجانب الأيمن من دفاع الطائي، ثم تسديدة في الشباك على يمين الحارس البرازيلي فيكتور براغا، ولكن يلغى بداعي التسلل.

تسديدة قوية من جانب حسين المقهوي من على حدود منطقة جزاء الطائي بعد مرور، ولكن التسديدة تعلو مرمى الضيوف، وإلى ركلة مرمى.

الدقيقة 33: مازال الاستحواذ في اللقاء هو لصالح أصحاب الأرض بـ56% مقابل 44% للحتماوي.

34 دقيقة: اختفاء تام للهجوم من جانب الطائي، في ظل ضغط شرس من جهة أبناء النخيل.

35 دقيقة: 10 دقائق أخيرة قبل نهاية الشوط الأول، والتقدم والأفضلية ما تزال فتحاوية بهدف المهاجم المغربي مراد باتنا (1-0).

ومضات هجومية من جانب الحتماوي ولكن لا ترقى للخطورة الكافية لتسجيل أهداف من جانب الطائي.

الدقيقة 36: تمريرة طولية فتحاوية لا يلحق عليها مراد باتنا، وسط تأكيد من اللاعب بعدم خروج الكرة من الملعب بكامل قطرها، على غرار كرة الهدف الياباني المثير للجدل في شباك إسبانيا في كأس العالم قطر 2022، الذي أطاح بالألمان من المونديال.

37 دقيقة: تناقل للكرات بين أقدام لاعبي فارس الشمال، وسط محاولة للدخول في الأجواء، ولكن مع بطئ واضح في الهجمات!.

الدقيقة 38: خطأ جديد لمصلحة فراس البريكان نجم النموذجي في وسط الملعب.

39 دقيقة: محاولات مستمرة من جانب الطائي للخروج من مناطقه، ولكن محاولات صائد الكبار تبوء بالفشل مع الضغط المتقدم من جهة الفتحاوية.

عمومًا 5 دقائق متبقية قبل نهاية الشوط الأول، والنتيجة الحالية مازالت تقدم الفتح على الطائي (1-0).

الدقيقة 41: تدخل قوي على حسين قاسم بعد ارتقاء من الظهر على لاعب الفتح في قوس منطقة جزاء الطائي بعد كرة طولية، ولكن حكم المباراة يشير إلى ركلة مرمى للضيوف.

42 دقيقة: محاولة في غاية الخطورة بكرة وصلت إلى قائد الطائي موسونا، ولكن تلعب عرضية يبعدها دفاع الفتح إلى رمية جانبية في الجهة اليمنى من دفاع أصحاب الأرض.

الدقيقة 43: تراجع وانكماش نسبي من جانب الفتح، وعرضية رائعة من جانب نواف نواف القميري يبعدها فران فيليز إلى ركلة ركنية في الجهة اليسرى من أمام المرمى مباشرة.

محاولة انطلاقة من نوافق بوشل لاعب النموذجي في الجانب الأيمن من دفاع الطائي، ولكن يرتكب خطأ مع أحد لاعبي الضيوف، وسط اعتراض لا يليق وانفعال من جانب بوشل.

44 دقيقة: عودة السيطرة والاستحواذ مع أصحاب الديار، وتناقل للكرات في وسط الملعب الآن.

سقوط سالم النجدي على حدود منطقة جزاء الطائي على موسونا، وحكم اللقاء يشير لعدم وجود أخطاء، ليقوم النجدي بالركض وراء قائد الحتماوي وارتكاب مخالفة معه.

عمومًا 3 دقائق وقت بدل من ضائع، والنتيجة مازالت في صالح الفتح بهدف مراد باتنا (1-0).

الدقيقة 1+45: خطأ ومخالفة لصالح مختار علي لاعب النصر السابق والطائي الحالي، وتوقف اللقاء لإصابة اللاعب ونزول الطاقم الطبي.

45+2 دقيقة: استئناف اللعب بركلة حرة مع الحتماوي بعد منتصف الملعب، تلعب طولية يقطعها دفاع أصحاب الديار.

الدقيقة 3+45: انطلاقة خطيرة من جانب مراد باتنا في الجانب الأيسر من دفاع الضيوف، ثم عرضية يبعدها الأخير.

تناقل للكرات مستمر بين أقدام لاعبي النموذجي الآن في ظل حالة ضغط مستمر.

صافرة نهاية الشوط الأول في مباراة الفتح أمام الطائي، والنتيجة الحالية (1-0) لأصحاب الديار.

إليكم إحصائيات الشوط الأول من اللقاء:

انتظرونا بعد قليل مع الشوط الثاني بإذن الله،،

انطلاقة الشوط الثاني، والكرة في البداية مع الضيوف،،

تبديلين مبكرين من الضيوف بنزول خليل العبسي ومحمد محسن حرزان، بديلًا عن مختار علي وعبد الله الجوعي.

الدقيقة 50: ضغط مبكر في البداية من جانب الطائي من أجل تعديل النتيجة، وإلى خطأ لصالح بيتروس البرازيلي لاعب الفتح بعد تدخل من جانب مواطنه دينر غوميز كليمنت بعد منتصف ملعب النموذجي.

أكثر من 5 دقائق أولى مرت من الشوط الأول، الطائي أخطر، ولكن النتيجة مازالت تقدم فارس الإحساء بهدف مراد باتنا في الدقيقة 12 من الشوط الأول (1-0).

52 دقيقة: انطلاقة خطيرة من جانب مبينزا بعد استخلاص رائع لتمريرة في ظهر دفاعات الفتح، ولكن الكرة تطول وتصل في الأخير إلى يد الحارس السويدي جاكوب ريني.

الدقيقة 53: خطأ في التمرير من جانب الحتماوي، والكرة تقطع بهجمة خطيرة من النموذجي، وفي الأخير الكرة بتمريرة غير دقيقة إلى يد الحارس البرازيلي فيكتور براغا.

انطلاقة في غاية الخطورة من جانب مراد باتنا، وعرضية يبعدها أدريان مارتينيز إلى ركلة زاوية في الجانب الأيسر من دفاع الحتماوي.

54 دقيقة: رأسية خطيرة بعد الركلة الركنية الفتحاوية، والكرة تصل سهلة إلى يد الحارس البرازيلي فيكتور براغا.

الدقيقة 55: مرور 10 دقائق من الشوط الثاني، ونتيجة مباراة الطائي ضد الفتح (0-1).

56 دقيقة: اهتزاز من جانب الحارس البرازيلي للطائي فيكتور براغا، بعد عرضية من مراد باتنا، تسقط من يده قبل أن يستعيدها مجددًا.

الدقيقة 57: خطأ وركلة حرة للطائي بعد منتصف ملعب الفتح مع موسونا، وتمريرة طولية ينجح نواف بوشل في استخلاصها والتحصل منها في الأخير على رمية جانبية في الجهة اليمنى من دفاع النموذجي.

58 دقيقة: تفاعل واضح من جانب جماهير الفتح مع اللقاء.

انطلاقة سريعة من جانب الفتح، تقطع بهجمة مرتدة فتحاوية، وتسديدة مقوسة من جانب مراد باتنا، يبعدها الحارس فيكتور براغا بصعوبة والهجمة الفتحاوية متواصلة، ولكن تتوقف مع سقوط وإصابة حسين المقهوي بعد تدخل من المدافع الفنزويلي أدريان مارتينيز.

الدقيقة 59: حكم اللقاء يوقف اللعب للرجوع إلى تقنية الفار للتحقق ما إذا كان النموذجي يستحق ركلة جزاء في اللعبة السابقة مع المقهوي.

60 دقيقة: ساعة لعب ونتيجة مباراة الطائي أمام الفتح مازالت تأخر الضيوف (0-1).

الدقيقة 61: بطاقة صفراء على المدافع الفنزويلي للطائي أدريان مارتينيز بعد تدخل قوي مع بتروس لاعب الفتح.

نشير إلى أن تلك المباراة هي الأولى للنموذجي بعد التوقف لظروف مشاركة الأخضر في نهائيات كأس العالم، بعد تأجيل مواجهته مع الوحدة في الجولة التاسعة من دوري روشن.

62 دقيقة: فرصة خطيرة فتحاوية بعد تمريرة بينية ثم تسديدة يتصدى لها الحارس فيكتور براغا ببسالة.

الدقيقة 63: أفضلية واضحة من جانب أبناء النخيل، وكأننا أمام مباراة من اتجاه واحد، مع استحواذ بنسبة 57% للفتح مقابل 43% للطائي.

65 دقيقة: جووووووووووووووول مباغت من جانب الطائي عكس سير اللقاء عن طريق ناوليدج موسونا.

جاء الهدف الأول والتعادل للحتماوي بعد عرضية من الجانب الأيمن لدفاع الفتح لعبت أرضية وصلت إلى القائد الزيمبابوي القادم من الخلف، يسددها من نقطة الجزاء مباشرة، تغالط الحارس السويدي جاكوب ريني من قوتها وتدخل إلى الشباك.

الآن نتيجة مباراة الطائي والفتح (1-1)

بطاقة صفراء على نواف بوشل بعد إعاقة مع محمد محسن حرزان في الجانب الأيمن من دفاع النموذجي.

ركلة حرة سددها موسونا مباشرة، والكرة تعلو مرمى أصحاب الديار، وإلى ركلة مرمى.

توقف اللقاء لسقوط وإصابة الحارس البرازيلي فيكتور براغا.

الدقيقة 67: تبديل فتحاوي أول بخروج حسين المقهوي ونزول البيروفي أليكس فاليرا.

68 دقيقة: استئناف اللعب بإسقاط للنموذجي بعد علاج الحارس البرازيلي لصائد الكبار.

الدقيقة 69: اللقاء أصبح متكافئ الآن لعبًا ونتيجة، وقد تحسم المباراة بهدف قاتل من هنا أو هناك.

الآن الحتماوي اكتسب ثقة كبيرة بعد التعادل، ولكن الفتح يحاول الرجوع في اللقاء.

تدخل قوي مع مراد باتنا في فرصة هجومية فتحاوية من جانب حسين سالم في الجانب الأيسر من دفاع الحواسم، وإلى رمية تماس في الأخير لأصحاب الأرض.

إذن ثلث ساعة أخيرة في الشوط الثاني، ونتيجة مباراة الطائي ضد الفتح (1-1)، وقد نتوجه إلى الأشواط الإضافية للمرة الثانية في كأس الملك هذا الموسم بعد مباراة أبها والتعاون بالأمس.

الدقيقة 72: خطأ وتسلل على الفتحاوي البديل أليكس فاليرا في انطلاقة من الجانب الأيمن لدفاع النموذجي، ثم عرضية إلى مراد باتنا، وتسديدة قوية من المغربي، وإلى ركلة مرمى.

73 دقيقة: تناقل للكرات بين أقدام لاعبي الفتح وسط تقدم من الأمام من جهة عناصر الطائي.

على كل الأحوال، الاستحواذ الآن أصبح 59% للفتح مقابل 41% للطائي.

الدقيقة 74: تسديدة قوية من سفيان بن دبكة من على حدود منطقة الجزاء، يبعدها حارس الطائي إلى ركلة زاوية في الجانب الأيسر من دفاع الحواسم، تقابل برأسية ضعيفة، وإلى ركلة مرمى للضيوف.

عدد الجماهير الحاضرة في مباراة اليوم 108 متفرج فقط!.

ربع ساعة أخيرة، والنتيجة مازالت التعادل الإيجابي (1-1).

الدقيقة 76: خطأ على حسين قاسم وبطاقة صفراء، بعد إعاقة للمزعج المغربي مراد باتنا، وركلة حرة فتحاوية في الجهة اليسرى من دفاع فارس الشمال قرب الراية الركنية قليلًا.

77 دقيقة: عدد الأخطاء المرتكبة حتى الآن 12 للفتح مقابل 17 للطائي.

الدقيقة 78: ركلة حرة فتحاوية تلعب إلى خارج منطقة الجزاء، ثم تسدد بصورة سيئة من بتروس، وفي الأخير يرتكب خطأ مع دفاع الحتماوي.

الآن يشارك توفيق بوحيمد بديلًا عن سالم النجدي في تشكيلة النموذجي.

79 دقيقة: خطأ لصالح الجزائري سفيان بن دبكة في وسط الملعب.

كثرت الأخطاء تحديدًا في الشوط الثاني، مما أضاع المتعة في اللقاء!.

80 دقيقة: 10 دقائق أخيرة في المباراة، والنتيجة مازالت التعادل الإيجابي (1-1) بين الطائي والفتح.

هجمة سريعة للضيوف مع موسونا في الجانب الأيمن لدفاع النموذجي، ثم عرضية، لكن يقطعها دفاع فارس الإحساء.

الدقيقة 81: ركلة ركنية لمصلحة الفتح في الجانب الأيسر من دفاع الطائي الآن، بعد إرجاع للكرة من حسين قاسم يفشل الحارس البرازيلي فيكتور براغا في اللحاق بها لتخرج إلى خارج الملعب.

82 دقيقة: محاولة فتحاوية بتمريرة طولية، لا يلحق عليها لاعب النموذجي والكرة إلى ركلة مرمى للضيوف في الأخير.

الدقيقة 83: خطأ لمصلحة الطائي بعد منتصف ملعب الفتح الآن.

أووووووووووه هدف الفوز القاتل يضيع من جانب فارس الشمال بعد رأسية ثانية من جانب الضيوف عقب الركلة الحرة، والكرة المسددة تمر بجوار القائم الأيسر لمرمى الحارس السويدي جاكوب ريني لأبناء النخيل.

84 دقيقة: لازالنا مع بعض المحاولات من الجانبين، ولكن يبدو الإرهاق نال من لاعبي الفريقين.

عمومًا خطأ جديد مع نواف بوشل على حسين قاسم في الجانب الأيسر من دفاع الطائي.

5 دقائق أخيرة في الشوط الثاني والمباراة، ونتيجة مواجهة الفتح ضد الطائي (1-1).

أوووووه محسن فلاته ينقذ مرمى الحتماوي من هدف محقق بعد عرضية من ركلة حرة أبعدت إلى ركلة زاوية.

86 دقيقة: انطلاقة في هجمة مرتدة سريعة من الضيوف، وعرضية تبعد إلى رمية تماس في الأخير.

الآن يشارك عبدالعزيز مجرشي بديلًا عن حسين قاسم لاعب الطائي.

الدقيقة 88: نقترب من الأشواط الإضافية للمرة الثانية في كأس الملك السعودي 2023.

محاولة مراوغة من جانب مراد باتنا، في الجهة اليسرى من دفاع الطائي، ولكن الأخير يستخلصها ويبعدها بعد ذلك.

89 دقيقة: اللياقة البدنية ستكون هي العامل المؤثر في الدقائق المقبلة والحسم في اللقاء.

90 دقيقة: نهاية الوقت الأصلي من الشوط الثاني للمباراة، وحكم اللقاء يعطي 9 قائق وقت بدل من ضائع.

نتيجة مباراة الطائي ضد الفتح الحالية (1-1).

أووووووووه هدف قاتل يضيع من أجل الحسم للفتحاوية مع فراس البريكان بعد عرضية من الجانب الأيمن لدفاع الطائي، ولكن رأسية المهاجم الدولي تمر بجوار القائم الأيسر لمرمى فيكتور براغا.

يشارك الآن حسن الجبيري وخروج نواف القميري في تشكيلة الطائي.

الدقيقة 2+90: توقف المباراة لإصابة فراس البريكان بعد ضربة في الوجه بالقدم من لاعب الطائي.

90+3 دقيقة: رمية جانبية الآن لمصلحة الفتح في الجهة اليسرى من دفاع النموذجي، فهل نشهد هدف قاتل من هنا أو هناك؟.

محاولة خطيرة من جانب فارس الشمال، وتسديدة من جانب مبينزا، والكرة تمر بجوار القائم الأيسر لمرمى حارس الفتح.

الدقيقة 4+90: خطأ على الفتح في محاولة هجومية من الجانب الأيمن لدفاع الحواسم.

تبديل آخر لفارس الإحساء بنزول نوح الموسى وخروج ماجد كنبه.

90+5 دقيقة: 5 دقائق أولى مرت من زمن الوقت بدل من ضائع، ولا يزال التعادل الإيجابي (1-1) مستمر بين الفتح والطائي.

الآن يغادر موسونا قائد الطائي ونقطة القوة في الفريق مصابًا ونزول عبدالعزيز الحرابي، وقد تزداد المواجهة صعوبة على الحتماوي مع غياب الجزائري أمير سعيود اليوم.

90+8 دقيقة: تغطية رائعة من جانب سفيان بن دبكة، بعد عرضية خطيرة من الضيوف في الجانب الأيمن من دفاع الفتح.

الدقيقة 9+90: عرضيات عديدة من جانب الحتماوي، وحارس جاكوب ريني يخرج ويمسك بكل الكرات.

بطاقة صفراء على الفتحاوي البديل توفيق بوحميد بعد تدخل قوي مع البديل الآخر من الضيوف محمد محسن حرزان.

90+10 دقيقة: محاولة أخيرة على ما يبدو من الفتح، والكرة تقطع في وسط الملعب.

90+11 دقيقة: الكرة الآن مع الحتماوي، وفرصة أخرى من الضيوف، وتغطية رائعة من جانب مراد باتنا وتدخل من عبدالعزيز مجرشي على القدم اليمنى للمهاجم المغربي، وبطاقة صفراء على المجرشي لاعب الطائي.

نزول الطاقم الطبي لإسعاف المهاجم المغربي مراد باتنا الآن.

مطالبات فتحاوية الآن ببطاقة حمراء على لاعب الطائي عبدالعزيز مجرشي بعد التدخل بدون كرة مع مراد باتنا.

90+13 دقيقة: خطأ آخر لمصلحة الفتح في وسط الملعب مع بتروس من جانب عبدالعزيز الحرابي، وسقوط اللاعبين الآن.

الدقيقة 14+90: مازال اللعب متوقفًا لعلاج لاعبي الفريقين.

90+15 دقيقة: صافرة حكم اللقاء أخيرًا بنهاية الشوط الثاني والمباراة، ونتيجة إلى الأشواط الإضافية.

نتيجة مباراة الطائي ضد الفتح هي التعادل الإيجابي (1-1).

انطلاقة الأشواط الإضافية، والكرة في البداية مع الفتحاويين،،

الدقيقة 90: اللياقة البدنية هي من ستحسم الفائز في لقاء اليوم.

91 دقيقة: أوووووووووه هدف فتحاوي يضيع على طريقة الفرصة الأخيرة التي أنقذها الحارس الأرجنتيني من أمام فرنسا في نهائي كأس العالم، بعد تمريرة بينية في ظهر دفاعات الحتماوي وصلت إلى أليكس فاليرا، ينقذها الحارس البرازيلي فيكتور براغا.

92 دقيقة: خطأ على المهاجم المغربي مراد باتنا بعد محاولة هجومية لأصحاب الأرض في الجانب الأيسر من دفاع الضيوف.

الدقيقة 93: خطأ في منتصف الملعب مع حسن الجبيري بتدخل من جانب فراس البريكان.

95 دقيقة: تواصل توقف اللقاء لإصابة الجبيري، ونتيجة مباراة الفتح ضد الطائي مازالت هي التعادل الإيجابي (1-1) بعد مرور الخمس دقائق الأولى في الشوط الإضافي الأول.

الدقيقة 96: خطأ على مبينزا مع المدافع المغربي مروان سعدان قائد الفتح في محاولة هجومية للحواسم.

97 دقيقة: تناقل للكرات بين لاعبي الفريق الأزرق الآن، ولكن الكرات مقطوعة ولا زالنا بانتظار فرصة قد تحمل هدف لهذا أو ذاك، مع ضياع المحاولات الهجومية بكثرة الأخطاء.

الدقيقة 98: الآن فرصة خطيرة جميلة لفارس الشمال، وعرضية تنتهي بخطأ على ألفا سيميدو مع دفاع الفتح.

هجمة فتحاوية خطيرة، وتسديدة من مراد باتنا، ولكن الكرة تصل في الأخير سهلة إلى يد الحارس فيكتور براغا.

99 دقيقة: حاليًا المباراة متكافئة والفرص على مستوى الفوز متاحة للجميع الآن.

إذن 10 دقائق أولى مرت من زمن “الشوط الثالث” وليس بمقدور أي فريق حتى الآن حسم المواجهة مع استمرار التعادل الإيجابي (1-1).

عرضية رائعة من مراد باتنا، يفشل هداف المنتخب السعودي فراس البريكان في اللحاق بها، لتخرج إلى ركلة مرمى.

تبديل فتحاوي جديد بنزول حسن آل سليس وخروج الجزائري سفيان بن دبكة.

الدقيقة 102: خطأ على مراد باتنا لدى محاولة هجومية فتحاوية على حدود منطقة جزاء الضيوف.

أوووووووه فرصة نموذجية لتسجيل هدف قتل المباراة، عن طريق مراد باتنا، ومرواغة ثم تمريرة إلى البديل سليس يسددها قبل أن يلتحم الدفاع من جانب فارس الشمال في إبعادها.

103 دقيقة: عرضية جديدة من المغربي مراد باتنا، تمر من الجانب الأيسر لدفاع الطائي إلى خارج أرضية الملعب رمية تماس.

الدقيقة 104: حاليًا الفتح يضغط وهو الأخطر، فهل نشهد هدف قاتل في آخر دقائق الشوط الإضافي الأول يصعب تعويضه؟.

105 دقيقة: خطأ على النموذجي بعد عرضية يتدخل فيها البديل حسن آل سليس مع الحارس فيكتور براغا.

3 دقائق وقت بدل من ضائع، والتعادل الإيجابي (1-1) مستمر بين الطائي والفتح الآن.

الدقيقة 1+105: محاولة فتحاوية أخرى، وعرضية من مراد باتنا، يبعدها دفاع الحتماوي إلى رمية تماس.

105+2 دقيقة: محاولة من فارس الشمال تنتهي بإصابة البديل محمد محسن حرزان في الجانب الأيمن من دفاع فارس الإحساء.

ركلة زاوية لأصحاب الأرض في الجهة اليسرى من دفاع الطائي وقد تكون الفرصة الأخيرة.

105+3 دقيقة: خطأ في تدخل واضح باليد من جانب مروان سعدان قائد الفتح مع المدافع الفنزويلي أدريان مارتينيز في الركلة الركنية لأصحاب الأرض.

نهاية الشوط الإضافي الأول، ونتيجة مباراة الفتح ضد الطائي مازالت التعادل الإيجابي (1-1).

انطلاقة الشوط الإضافي الثاني، والكرة في البداية مع الطائي،،

الدقيقة 106: ضغط من جانب الضيوف، والكرة في الأخير إلى رمية جانبية في وسط الملعب الآن.

شوط أخير قبل الوصول إلى ركلات المعاناة الترجيحية، فهل هناك فريق قادر على الحسم الآن؟.

107 دقيقة: محاولة تمريرة بينية خطيرة للنموذجي، تقطع على حدود منطقة الجزاء.

محاولة أخرى وتمريرة من فراس البريكان للقادم من الخلف حسن آل سليس تقطع من أمامه.

الدقيقة 108: تسديدة أكثر من رائعة بعد عرضية من فراس البريكان من داخل قوس منطقة الجزاء، يتصدى لها ببسالة الحارس فيكتور براغا الذي قد يكون نقطة التحول أو الإضافة المميزة للضيوف في لقاء اليوم في حال الوصول إلى ركلات الترجيح.

109 دقيقة: تمريرة طولية فتحاوية من القائد مراون سعدان، تطول على فراس البريكان، وتخرج إلى ركلة مرمى من الجانب الأيسر لدفاع الطائي.

بطاقة صفراء على حسن الجبيري لاعب الطائي الآن.

110 دقيقة: مرور الدقائق الخمس الأولى من الشوط الرابع، والتعادل الإيجابي متواصل بين الفريقين (1-1).

الدقيقة 111: يعتبر نجم هذه المباراة هو فيكتور براغا حارس الحتماوي، بعد إنقاذه عديد الفرص من جانب أصحاب الأرض.

انطلاقة خطيرة فتحاوي، وجوووووووووووووووووول قاتل من جانب بيتروس.

جاء الهدف الثاني القاتل لأصحاب الديار، بعد تمريرة طولية من بيتروس وصلت إلى مراد باتنا في الجانب الأيسر لدفاع الطائي، ثم عرضية إلى بيتروس، سددها البرازيلي تصطدم في دفاع فارس الشمال، قبل أن تدخل في الزاوية اليسرى لمرمى الحارس المتألق فيكتور براغا.

نتيجة مباراة الفتح أمام الطائي الآن (2-1).

الدقيقة 114: الآن يشارك فهد الجهني ويغادر عبدالمحسن فلاته.

115 دقيقة: تدخل قوي من حسن آل سليس البديل في تشكيلة الفتح، وركلة حرة للطائي على حدود منطقة جزاء الحتماوي، تلعب قوية يبعدها دفاع أصحاب الأرض.

أقل من 5 دقائق على نهاية الشوط الإضافي الثاني والمباراة، ولا يزال التقدم مستمر لأصحاب الديار بنتيجة (2-1).

الدقيقة 117: إصابة جديدة في صفوف الفتح المستبسل، وإلى ركلة زاوية للطائي في الجانب الأيمن من دفاع النموذجي.

119 دقيقة: جووووووووووووول التعادل القاتل لفارس الشمال عن طريق عبد العزيز مجرشي.

جاء هدف التعادل للحتماوي بعد عرضية عقب الركلة الركنية تقابل برأسية من مجرشي لا يراها الحارس السويدي جاكوب ريني، تسكن الزاوية اليمنى لمرمى الأخير.

نتيجة مباراة الطائي أمام الفتح الآن (2-2).

الدقيقة 120: ركلة حرة للطائي بعد منتصف ملعب النموذجي، تلعب سريعة وتصل في الأخير إلى يد حارس أبناء النخيل.

3 دقائق وقت بدل من ضائع.

الدقيقة 122: كثرت الأخطاء والإصابات، الآن على بيتروس البرازيلي مع مبينزا لاعب الطائي بعد منتصف ملعب أصحاب الأرض.

123 دقيقة: الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل من ضائع، وتمريرة طويلة لا يلحق عليها فراس البريكان وإلى ركلة مرمى.

الدقيقة 124: محاولة جديدة من جانب أبناء النخيل، يتدخل ويشتتها دفاع الضيوف بكل بسالة.

صافرة نهاية المباراة، ونتوجه بعد قليل إلى ركلات الترجيح.

التعادل الإيجابي (2-2) يحسم مواجهة الفتح والطائي اليوم.

نعتذر عن عدم قدرتنا على تغطية أحداث ركلات الجزاء بسبب قطع البث من جانب SSC من أجل نقل مباراة الاتحاد والشباب الأخرى، وهو ما أثار أزمة في الأوساط الإعلامية السعودية.

عمومًا، نجح النموذجي في حسم ركلات الجزاء لصالح بنتيجة (7-6)، وجاءت الأهداف المسجلة والضائعة على النحو التالي:

الآن مع إحصائيات المواجهة كاملة:

على ضوء نتيجة مباراة الفتح والطائي، يتأهل النموذجي إلى دور الثمانية من بطولة كأس الملك السعودي 2023.

بينما يودع الحتماوي المسابقة من دور الـ16.

كانت قد أقيمت يوم الخميس مواجهتان أخريان.

حيثما تغلب الباطن على الرائد بهدف يوسف سامي الشمري في الدقيقة 75.

أيضًا حسم الاتحاد مواجهة الكلاسيكو مع الشباب، بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة (4-3)، وذلك بعد التعادل الإيجابي (1-1).

سجل لـ الليث الأبيض أولًا متعب الحربي في الدقيقة 40، قبل أن يتعادل المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله للعميد بعد مضي 3 دقائق من انطلاقة الشوط الثاني.

لتكون مواجهات دور ربع النهائي في كأس خادم الحرمين الشريفين كالتالي (تنطلق بين الـ13 و14 من مارس المقبل “الفتح سيصطدم بالهلال”):