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نتيجة مباراة العين والأهلي أغلى الكؤوس (انتصار دراماتيكي وتأهل صعب! “الإحصائيات”)

سيف المصري

سنتعرف مع حلول مساء اليوم الثلاثاء الموافق 2023/9/26، على نتيجة مباراة العين والأهلي في كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2024/2023، في مستهل لقاءات اليوم الثالث من دور الـ32 في المسابقة، يحتضنها الليلة ملعب ستاد مدينة الملك سعود الرياضية King Saud Sport City Stadium في مدينة الباحة السعودية، يطمح من خلالها الملكي إلى استعادة لقبه المميز بصفته “قلعة الكؤوس” والفريق الأكثر تتويجًا بلقب البطولة الثانية في المملكة، بفارق 3 ألقاب عن أقرب منافسيه “الهلال”، في المقابل يطمح فخر الباحة إلى تسجيل حضور مميز في النسخة الجديدة من أغلى الكؤوس.

نتيجة مباراة العين والأهلي في كأس خادم الحرمين الشريفين (مصدر الصورة. موقع العربية)

نتيجة مباراة العين والأهلي في كأس خادم الحرمين الشريفين (مصدر الصورة. موقع العربية)

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على كل الأحوال، سنتناول في التقرير التالي نتيجة مباراة العين والأهلي وموعد المواجهة والقنوات الناقلة، فضلًا عن تاريخ مشاركات وإنجازات الناديين مع النسخة 49 من كأس الملك السعودي 2024، فضلًا عن نبذة حول تاريخ المواجهات المباشرة بين الجانبين.

نتيجة مباراة العين والأهلي

مباراة العين ضد الأهلي في دور الـ32 من كأس الملك السعودي
جانب من مواجهة الأهلي ضد العين في دور الـ16 من أغلى الكؤوس 2020 (مصدر الصورة. موقع سبورت 360)

إلى اللقاء الخامس والثاني عن اليوم الثالث في دور الـ32 ضمن منافسات Custodian of the Two Holy Mosques Cup 2023/2024، حيث مواجهة الأهلي ضد العين.

نادي العين

نبدأ مع مستضيف اللقاء، والذي يسجل حضوره السابع في كأس الملك السعودي.

حيثما جاءت أفضل نتائج فخر الباحة في البطولة، ببلوغ دور ربع النهائي في موسم 2021/2020:

قبل أن يسقط من أمام النصر بثلاثية نظيفة.

وفي دوري الدرجة الأولى السعودي، يتوسط Al-Ain جدول ترتيب دوري يلو:

  • بعد أن جمع 7 نقاط وفارق (-3) أهداف.
  • وذلك إثر فوزه في 3 لقاءات، وتعادله في مباراة، فضلًا عن خسارتين في مواجهتين.
  • غير أن لجنة الانضباط بـ الاتحاد السعودي لكرة القدم، أقرت خصم 3 من الفريق، لعدم تقديمه قائمة بـ16 لاعبًا على الأقل في مواجهة الباطن في افتتاح الموسم الجديد، مما تسبب في إلغاء المباراة، واعتبار السماوي فائزًا بثلاثية نظيفة، علاوة على تغريم النادي 375,000 ريال لصالح الاتحاد.

نادي الأهلي

من جهة أخرى، يعود الراقي إلى منافسات أغلى الكؤوس، والتي يحمل الرقم القياسي في عدد التتويجات بلقبها.

إذ حاز الملكي 13 بطولة في الكأس السعودية:

  • وذلك في أعوام: (1962، 1965، 1969، 1970، 1971، 1972، 1977، 1978، 1979، 1983، 2011، 2012، 2016).
  • وجاءت آخر تتويجات الأهلي على حساب النصر في نهائي 2016، بالفوز بنتيجة (1-2).

كما حاز أهلي جدة المركز الثاني 5 مرات:

  • وذلك في نسخ: (1973، 1975، 1983، 2014، 2017).
  • وكانت آخر خسارة لـ قلعة الكؤوس للبطولة، بعد الهزيمة من الهلال “2-3” في المباراة النهائية من نسخة 2017.

وفي الدوري السعودي، يحتل Al Ahli المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن:

وذلك برصيد 15 نقطة وصافي (3) نقاط، خلال الجولات السبع الأولى من الموسم الجاري.

إذ حقق الفريق 5 انتصارات، بينما خسر في لقاءين (آخرهما الهزيمة من النصر في الكلاسيكو).

* جدير بالذكر، أن مواجهة وحيدة جمعت الأهلي ضد العين في الكأس، انتهت بفوز فخر الباحة بثنائية نظيفة، في دور الـ16 من نسخة 2020.

عمومًا، إليكم جدول الأندية الأكثر حظًا للظفر بلقب كأس خادم الحرمين قبل موسم 2024/2023:

سجل الأندية الأكثر تتويجًا بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين (كأس الملك) قبل النسخة 49 لسنة 2024 (مصدر الصورة. ويكيبيديا)
سجل الأندية الأكثر تتويجًا بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين (كأس الملك) قبل النسخة 49 لسنة 2024 (مصدر الصورة. ويكيبيديا)

وشهد أول أمس الأحد، انطلاقة دور الـ32 من المسابقة:

  • حيثما عبر الاتفاق من أمام جدة باكتساح، وتخطى التعاون نادي القادسية بسهولة.
  • قبل أن يقصي الحزم منافسه العربي بانتصار بنتيجة (3-1)، بينما أفلت الشباب من فخ الباطن بشق الأنفس!.

ويوم أمس الاثنين:

  • حقق النجمة من دوري الدرجة الأولى واحدة من أبرز مفاجآت النسخة الجديدة، بإزاحة الرائد بعد الفوز بنتيجة (2-1).
  • وبنفس النتيجة السابقة، انتصر ضمك على القيصومة.
  • بينما اكتفى حامل اللقب “الهلال” بهدف من أجل التأهل لدور الـ16 على حساب الجبلين.
  • واستعرض العالمي قوته أمام أحد بخماسية مميزة.

واليوم الثلاثاء، تقام 4 مواجهات:

  • إذ يستضيف الرياض نادي الفيحاء، كما يلعب الأهلي ضد مضيفه العين.
  • ثم يواجه الفيصلي نادي الطائي، ويستقبل الخلود فريق الاتحاد.

فيما يلي مواعيد مباريات دور الـ32 من الكأس السعودية:

مواعيد مباريات دور الـ32 في كأس خادم الحرمين الشريفين 2024 «أغلى الكؤوس» (مصدر الصورة. حساب البطولة تويتر)
مواعيد مباريات دور الـ32 في كأس خادم الحرمين الشريفين 2024 «أغلى الكؤوس» (مصدر الصورة. حساب البطولة تويتر)

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الآن انتهت مباراة الأهلي ضد العين، والنتيجة النهائية فوز الملكي (3-2).

حيثما جاء هدف المباراة الأول لصالح أهلي جدة بتوقيع النجم الدولي السعودي فراس البريكان بالدقيقة 23 من زمن الشوط الأول للمباراة.

قبل أن يعود اللاعب نفسه مسجلًا ثاني أهدافه وأهداف قلعة الكؤوس عند الدقيقة 29.

ثم أضاف سميحان النابت الهدف الثالث لـ الراقي في الدقيقة 39.

لكن أبى فخر الباحة إلا الخروج بصورة مشرفة، فسجل أيلتون جورجي دوس سانتوس سواريس هدفين متتالين بالدقيقيتين 82 والسابعة من الوقت بدل من ضائع (الدقيقة 7+90).

فيما يلي إحصائيات شوط اللقاء الأول:

إحصائيات الشوط الأول من مباراة الأهلي والعين في كأس خادم الحرمين الشريفين (مصدر الصورة. إحصائيات جوجل)
إحصائيات الشوط الأول من مباراة الأهلي والعين في كأس خادم الحرمين الشريفين (مصدر الصورة. إحصائيات جوجل)

وسنوافيكم بتغطية شاملة لأحداث المواجهة عقب نهايتها بإذن الله،،

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تم الإعلان عن إقامة مباراة العين ضد الأهلي مساء اليوم الثلاثاء، عند السادسة (6:00 م) بتوقيت السعودية وقطر والبحرين والعراق ومصر.

أما عن حكم اللقاء، أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم (SAFF) عن تكليف الحكم الدولي البيروفي كيفن أورتيغا Kevin Ortega بإدارة المواجهة.

حكام مباريات اليوم الثالث (الثلاثاء) من دور الـ32 في كأس خادم الحرمين (مصدر الصورة. حساب اتحاد الكرة تويتر)
حكام مباريات اليوم الثالث (الثلاثاء) من دور الـ32 في كأس خادم الحرمين (مصدر الصورة. حساب اتحاد الكرة تويتر)

ستقوم شبكة قنوات إس إس سي الرياضية السعودية بنقل أحداث المواجهة، من خلال شاشتي SSC 1 و SSC 5.

من جهة أخرى، وعن معلق المباراة، فقد خصصت شركة الرياضة السعودية المعلق الرياضي السعودي مشاري القرني لهذه المهمة.

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تشكيلة المباراة

يلعب ناديا الأهلي والعين مباراة اليوم بتشكيل مكون من العناصر التالية:

تشكيل العين في مواجهة الأهلي في كأس الملك السعودي (مصدر الصورة. حساب فخر الرس على تويتر)
تشكيل العين في مواجهة الأهلي في كأس الملك السعودي (مصدر الصورة. حساب فخر الرس على تويتر)
قائمة الأهلي ضد العين في كأس خادم الحرمين الشريفين (مصدر الصورة. حساب الملكي موقع إكس)
قائمة الأهلي ضد العين في كأس خادم الحرمين الشريفين (مصدر الصورة. حساب الملكي موقع إكس)

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نتيجة مباراة الأهلي ضد العين.. تفاصيل

نتيجة مباراة الأهلي والعين في أغلى الكؤوس السعودي (مصدر الصورة. حساب الملكي موقع إكس)
نتيجة مباراة الأهلي والعين في أغلى الكؤوس السعودي (مصدر الصورة. حساب الملكي موقع إكس)

قبل قليل، انتهت مواجهة Al Ahli vs Al-Ain في مستهل لقاءات دور الـ32 من كأس الملك السعودي موسم 2024/2023.

حيثما أسفرت نتيجة اللقاء عن فوز قلعة الكؤوس (3-2).

أما عن أهداف المباراة:

  • فقد افتتح الهداف الدولي السعودي فراس البريكان Firas Al-Buraikan لاعب النصر والفتح السابقين النتيجة لـ الضيوف بالدقيقة 23.
  • قبل أن يعود البريكان مسجلًا ثاني أهدافه وأهداف فريقه الجديد الأهلي بعدها بـ6 دقائق فقط.
  • ثم أضاف نجم الوسط السعودي سميحان ضيدان النابت Sumayhan Alnabit لاعب التعاون وأبها السابقين ثالث الأهداف الأهلاوية بالدقيقة 39 من زمن المواجهة بالشوط الأول.
  • وفي الشوط الثاني، أحرز أيلتون جورجي دوس سانتوس سواريس هدفين متتالين لـ فخر الباحة بالدقيقتين 82 والسابعة من الوقت بدل من ضائع للشوط الثاني (الدقيقة 7+90).

الآن إلى إحصائيات اللقاء بشكل كامل:

- صورة 1 - نتيجة مباراة العين والأهلي أغلى الكؤوس (انتصار دراماتيكي وتأهل صعب! "الإحصائيات")
إحصائيات مباراة الأهلي ضد العين في كأس الملك السعودي (مصدر الصورة. إحصائيات جوجل)

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بحسب ما آلت إليه نتيجة مباراة الأهلي والعين، يتأهل قلعة الكؤوس رفقة الأندية الـ9 (حتى كتابة تلك السطور) إلى دور الـ16 من كأس الملك السعودي.

حيثما نجح الفيحاء قبل قليل في إزاحة الرياض بالفوز بنتيجة (2-1).

هذا، ومن المقرر إقامة قرعة دور ثمن النهائي من البطولة، مساء غدًا الأربعاء الموافق 27 سبتمبر الجاري، عند الثانية عشر إلا الربع من صباح الخميس (11:45 م) بتوقيت السعودية، وفق ما أعلنت لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم السعودي.

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سيف المصري

أنا محرر صحفي إلكتروني محترف أعمل بالمجال لأكثر من 10 سنوات أختص في الأخبار الحصرية والتقارير التحليلية في مجالات السياسية والرياضة والدين...

اعتبر العمل في مجال الصحافة متعة في حد ذاتها تستحق الإبداع وتقديم أفضل محتوى يناسب عقلية قرائنا المتميزين

عملت قبل ذلك في مجال التايبست وإعادة الصياغة وكتابة المقالات الحصرية ومقالات شركات الخدمات.. كما عملت في مجال التوثيق الإعلامي والأرشفة التلفزيونية

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