أخبار الرياضة

«تعادل مثير».. نتيجة مباراة العدالة والطائي في الدوري السعودي

سيف المصري

بتعادل مثير، أسفرت نتيجة مباراة العدالة والطائي، والتي تأتي في مستهل مباريات اليوم الثاني عن الجولة 17 في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم موسم 2023/2022، والتي استضافها ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية Prince Abdullah bin Jalawi Sports City Stadium في مدينة الهفوف السعودية، مما أعطى دفعة إيجابية نسبيًا للحتماوي في جدول ترتيب دوري روشن، بينما أبقى العدالة على وضعه الخطير في جدول المسابقة.

نتيجة مباراة العدالة والطائي في دوري المحترفين السعودي
إقرأ أيضاً:

«انتصار بجدارة مع الصدارة».. نتيجة مباراة الاتفاق والاتحاد في الدوري السعودي

موعد مباراة النصر القادمة بقيادة رونالدو ضد التعاون في الدوري السعودي

على كل الأحوال، سنعرض سويًا في التقرير التالي، نتيجة مباراة العدالة والطائي، إضافة إلى تشكيل الفريقين قبل اللقاء، وكذلك إحصائيات المواجهة كاملة، وأيضًا جدول ترتيب الدوري السعودي حاليًا أثناء الجولة 17.

نتيجة مباراة العدالة والطائي

جانب من مواجهة العدالة والطائي في دوري روشن
جانب من مواجهة العدالة والطائي في دوري روشن
قد يهمك:

تعادل مثير بين برشلونة ومانشستر يونايتد في ذهاب الدور المؤهل الى ثمن نهائي الدوري الأوروبي

موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة لها

كما أسلفنا، فقد انتهت قبل قليل، مباراة الطائي ضد العدالة، في ثاني مباريات الأسبوع السابع عشر من بطولة Saudi Professional League 2023/2022، وذلك بتعادل الفريقين إيجابيًا بنتيجة (2-2).

إليكم أولًا تشكيل الفريقين قبل المواجهة:

تشكيل العدالة في مواجهة الطائي في الدوري السعودي
تشكيل العدالة في مواجهة الطائي في الدوري السعودي
تشكيل الطائي ضد العدالة في دوري روشن
تشكيل الطائي ضد العدالة في دوري روشن

كان الشوط الأول من اللقاء قد انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف (0-0).

فيما يلي إحصائيات شوط المباراة الأول:

إحصائيات الشوط الأول من مباراة العدالة والطائي في دوري روشن
إحصائيات الشوط الأول من مباراة العدالة والطائي في دوري روشن

أما عن أهداف المباراة، فعلى النقيض من شوطها الأول، حيث افتتحها أصحاب الأرض عن طريق لاعب الوسط البيروفي كريستوفر غونزاليس Christofer Gonzales، وذلك في الدقيقة 59 من المباراة، وذلك بعد عرضية من المهاجم الكولومبي رينالدو لينيس Reinaldo Lenis من الجانب الأيسر لدفاع الحتماوي، استقبلها جونزاليس برأسية سكنت وسط مرمى الحارس البرازيلي فيكتور براغا Victor Braga.

أهداف مباراة العدالة والطائي
الهدف الأول للعدالة في شباك الطائي

غير أن الضيوف عادوا سريعًا في اللقاء، في الدقيقة 63، وذلك عن طريق المهاجم الزيمبابوي كنوليدج موسونا Knowledge Musona ، وذلك بعد عرضية من البديل الكونغولي غي مبينزا Guy Mbenza من الجانب الأيسر لدفاع العدالة، وصلت إلى موسونا داخل منطقة الجزاء، سددها لتغالط الحارس ميلان مياتوفيتش Milan Mijatovic من الجبل الأسود، وتسكن الشباك.

أهداف مباراة الطائي والعدالة
الهدف الأول والتعادل للطائي في مرمى العدالة

وأضاف اللاعب السعودي من أصول صومالية مختار علي الهدف الثاني والتقدم الأول للضيوف، عند الدقيقة 65، إثر عرضية نموذجية من جانب موسونا من داخل منطقة الجزاء، إلى مختار علي المتواجد على حدود المنطقة، والذي سددها بشكل متقنة، عرفت طريقها نحو شباك أصحاب الأرض.

أهداف مباراة الطائي ضد العدالة
الهدف الثاني للطائي في شباك العدالة

إلا أن لاعبو العدالة سرعان ما عادوا في النتيجة، بعد 4 دقائق فقط من هدف الحتماوي الثاني، عن طريق المهاجم السويدي ماركوس أنتونسون Marcus Antonsson، وذلك عقب تمريرة طولية إلى داخل منطقة جزاء فارس الشمال، استقبلها أنتونسون، وسددها على مرتين، في الأولى اصطدمت في الدفاع، قبل أن تتهادى في الثانية إلى داخل الشباك.

أهداف مباراة العدالة ضد الطائي
الهدف الثاني والتعادل للعدالة أمام الطائي

لتنتهي مباراة العدالة أمام الطائي، بعد احتساب 8 دقائق وقت بدل من ضائع، والنتيجة النهائية هي التعادل الإيجابي (2-2).

إليكم إحصائيات اللقاء كاملة:

إحصائيات مباراة العدالة والطائي في الدوري السعودي 2023
إحصائيات مباراة العدالة والطائي في الدوري السعودي 2023

هذا، ومن المقرر أن يلتقي بعد قليل، الاتفاق ضد الاتحاد، في ثالث مواجهات الجولة 17 من دوري روشن.

على ضوء نتيجة مباراة الطائي والعدالة، يرتفع رصيد العدالة إلى النقطة العاشرة وصافي (-22) هدفًا، ويبقى في المركز الـ15 بجدول ترتيب دوري المحترفين السعودي.

كما ارتفع رصيد الطائي إلى النقطة 22 وفارق (-2)، ويرتقي إلى المركز الثامن.

الآن مع جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2023 أثناء الأسبوع السابع عشر:

جدول ترتيب الدوري السعودي 2023 بعد انتهاء مباراة العدالة والطائي ضمن الجولة 17

Avatar of سيف المصري
سيف المصري

أنا محرر صحفي إلكتروني محترف أعمل بالمجال لأكثر من 10 سنوات أختص في الأخبار الحصرية والتقارير التحليلية في مجالات السياسية والرياضة والدين...

اعتبر العمل في مجال الصحافة متعة في حد ذاتها تستحق الإبداع وتقديم أفضل محتوى يناسب عقلية قرائنا المتميزين

عملت قبل ذلك في مجال التايبست وإعادة الصياغة وكتابة المقالات الحصرية ومقالات شركات الخدمات.. كما عملت في مجال التوثيق الإعلامي والأرشفة التلفزيونية

اترك تعليقاً