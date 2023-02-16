«تعادل مثير».. نتيجة مباراة العدالة والطائي في الدوري السعودي

بتعادل مثير، أسفرت نتيجة مباراة العدالة والطائي، والتي تأتي في مستهل مباريات اليوم الثاني عن الجولة 17 في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم موسم 2023/2022، والتي استضافها ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية Prince Abdullah bin Jalawi Sports City Stadium في مدينة الهفوف السعودية، مما أعطى دفعة إيجابية نسبيًا للحتماوي في جدول ترتيب دوري روشن، بينما أبقى العدالة على وضعه الخطير في جدول المسابقة.

على كل الأحوال، سنعرض سويًا في التقرير التالي، نتيجة مباراة العدالة والطائي، إضافة إلى تشكيل الفريقين قبل اللقاء، وكذلك إحصائيات المواجهة كاملة، وأيضًا جدول ترتيب الدوري السعودي حاليًا أثناء الجولة 17.

نتيجة مباراة العدالة والطائي

كما أسلفنا، فقد انتهت قبل قليل، مباراة الطائي ضد العدالة، في ثاني مباريات الأسبوع السابع عشر من بطولة Saudi Professional League 2023/2022، وذلك بتعادل الفريقين إيجابيًا بنتيجة (2-2).

إليكم أولًا تشكيل الفريقين قبل المواجهة:

كان الشوط الأول من اللقاء قد انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف (0-0).

فيما يلي إحصائيات شوط المباراة الأول:

أما عن أهداف المباراة، فعلى النقيض من شوطها الأول، حيث افتتحها أصحاب الأرض عن طريق لاعب الوسط البيروفي كريستوفر غونزاليس Christofer Gonzales، وذلك في الدقيقة 59 من المباراة، وذلك بعد عرضية من المهاجم الكولومبي رينالدو لينيس Reinaldo Lenis من الجانب الأيسر لدفاع الحتماوي، استقبلها جونزاليس برأسية سكنت وسط مرمى الحارس البرازيلي فيكتور براغا Victor Braga.

غير أن الضيوف عادوا سريعًا في اللقاء، في الدقيقة 63، وذلك عن طريق المهاجم الزيمبابوي كنوليدج موسونا Knowledge Musona ، وذلك بعد عرضية من البديل الكونغولي غي مبينزا Guy Mbenza من الجانب الأيسر لدفاع العدالة، وصلت إلى موسونا داخل منطقة الجزاء، سددها لتغالط الحارس ميلان مياتوفيتش Milan Mijatovic من الجبل الأسود، وتسكن الشباك.

وأضاف اللاعب السعودي من أصول صومالية مختار علي الهدف الثاني والتقدم الأول للضيوف، عند الدقيقة 65، إثر عرضية نموذجية من جانب موسونا من داخل منطقة الجزاء، إلى مختار علي المتواجد على حدود المنطقة، والذي سددها بشكل متقنة، عرفت طريقها نحو شباك أصحاب الأرض.

إلا أن لاعبو العدالة سرعان ما عادوا في النتيجة، بعد 4 دقائق فقط من هدف الحتماوي الثاني، عن طريق المهاجم السويدي ماركوس أنتونسون Marcus Antonsson، وذلك عقب تمريرة طولية إلى داخل منطقة جزاء فارس الشمال، استقبلها أنتونسون، وسددها على مرتين، في الأولى اصطدمت في الدفاع، قبل أن تتهادى في الثانية إلى داخل الشباك.

لتنتهي مباراة العدالة أمام الطائي، بعد احتساب 8 دقائق وقت بدل من ضائع، والنتيجة النهائية هي التعادل الإيجابي (2-2).

إليكم إحصائيات اللقاء كاملة:

هذا، ومن المقرر أن يلتقي بعد قليل، الاتفاق ضد الاتحاد، في ثالث مواجهات الجولة 17 من دوري روشن.

على ضوء نتيجة مباراة الطائي والعدالة، يرتفع رصيد العدالة إلى النقطة العاشرة وصافي (-22) هدفًا، ويبقى في المركز الـ15 بجدول ترتيب دوري المحترفين السعودي.

كما ارتفع رصيد الطائي إلى النقطة 22 وفارق (-2)، ويرتقي إلى المركز الثامن.

الآن مع جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2023 أثناء الأسبوع السابع عشر: