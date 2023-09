نتيجة مباراة الشباب والباطن كأس خادم الحرمين (الليوث إلى ثمن النهائي “بالضربة القاضية”)

مع اقتراب منتصف الليل سنتعرف على نتيجة مباراة الشباب والباطن ضمن مواجهات اليوم الأول عن دور الـ32 في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2024/2023، يستضيفها مساء اليوم الأحد الموافق 2023/9/24، ملعب ستاد الأمير فيصل بن فهد (الملز) Prince Faisal Bin Fahd Stadium في العاصمة السعودية الرياض، يعول عليها الليوث من أجل المضي قدمًا نحو الظفر بلقب رابع في كأس الملك السعودي، بعد غياب عن منصات التتويج لنحو 10 سنوات، مستفيدًا من صحوته الأخيرة في دوري روشن للمحترفين، بينما يرغب السماوي في تسجيل مشاركة قوية أخرى في أغلى الكؤوس، رغم تذبذب مستواه مؤخرًا بعد هبوطه إلى دوري يلو.

نتيجة مباراة الشباب والباطن في كأس خادم الحرمين الشريفين (مصدر الصورة. موقع بالجول)

على كل الأحوال، سنتعرف سويًا في التغطية التالية، على نتيجة مباراة الشباب والباطن وموعد اللقاء والقنوات الناقلة، فضلًا عن تاريخ مشاركات الناديين وإنجازاتهما في كأس الملك السعودي قبل الموسم 49 لسنة 2024، وأخيرًا مع إطلالة على تاريخ المواجهات المباشرة بين الجانبين.

نتيجة مباراة الشباب والباطن

مع المباراة رقم 11 ضمن مواجهات اليوم الأول عن دور الـ32 في مسابقة Custodian of the Two Holy Mosques Cup 2023/2024، حيث قمة الباطن ضد الشباب.

نادي الشباب

نبدأ مع مستضيف قمة الليلة، حيث الليث الشبابي الذي يسجل حضوره الـ34 في أغلى الكؤوس.

حيثما تمكن شيخ الأندية من حصد 3 ألقاب:

الأول جاء من أمام العميد الاتحادي، بالفوز في نهائي 2008 بنتيجة (3-1). ثم حافظ الشباب على لقبهم في العام التالي 2009، وأمام الفريق ذاته، ولكن باكتساح برباعية نظيفة. ليعود الليوث بعدها بـ5 سنين ليحصدوا ثالث الكؤوس من أمام الأهلي، بالانتصار بثلاثية نظيفة في المباراة النهائية من نسخة 2014.

بينما حل أحد أقدم أندية المملكة وصيفًا في 3 نسخ أخرى:

الأولى جاءت في نسخة 1969، بالخسارة من قلعة الكؤوس بهدف في الفاينال. قبل أن يسقط بعدها بـ11 سنة من أمام الهلال بنتيجة (1-3) في 1980. أخيرًا خسر الفريق اللقب في 2013، إثر الهزيمة الثأرية من أمام نمور الاتحاد (2-4).

⚽️ ليوثنا هذا المساء

✔️ ختام التحضيرات لمواجهة "الباطن"

🏟️ تمارين فنية وتكتيكية #الشباب #يلا_شباب pic.twitter.com/mc6HT3i0lb — نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) September 23, 2023

على صعيد مسابقة الدوري، شهد الأسبوعين الأخيرين انتفاضة مميزة لـ Al Shabab:

إذ تمكن من تحقيق انتصارين متتالين (آخرهما من أمام الحزم )، بعد تعادلين، و3 هزائم.

)، بعد تعادلين، و3 هزائم. ليقفز فريق العاصمة السعودية إلى المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري روشن، برصيد 8 نقاط وصافي (-4) أهداف.

نادي الباطن

من جهة أخرى، يدشن السماوي مشاركته الـ11 في كأس الملك السعودي.

إذ كانت أفضل نتائج فريق مدينة حفر الباطن في الكأس، بلوغ نصف نهائي المسابقة:

قبل الخسارة الثقيلة من الإتي “الاتحاد” بنتيجة (2-6) في نسخة 2018.

أما في دوري الدرجة الأولى السعودي “دوري يلو”، فـAl Batin يأتي في المرتبة التاسعة في سلم ترتيب المسابقة:

بعدما جمع 9 نقاط وفارق (-1) أهداف، في 6 جولات مضت.

حيثما حقق 3 انتصارات، بينما تجرع مرارة الهزيمة 3 مرات، وخلت سجلاته من التعادلات حتى الآن.

* وكانت آخر مواجهة جمعت الشباب ضد الباطن على مستوى الكؤوس، في دور الـ16 من كأس ولي العهد السعودي موسم 2018/2017 (قبل أن تلغى البطولة لاحقًا)، وانتهى اللقاء بفوز الليوث بهدف الأرميني “البرازيلي الأصل” ماركوس بينهيرو بيتزيللي Marcos Pinheiro Pizzelli.

عمومًا، إليكم أرشيف الأندية الأكثر فوزًا بلقب أغلى الكؤوس السعودية قبل النسخة 49:

هذا، وستنطلق لقاءات الدور الأول من البطولة الثانية في المملكة، على مدار 4 أيام متتالية، تبدأ اليوم الأحد:

إذ يستقبل الاتفاق نادي جدة ( النواخذة متقدمون حاليًا برباعية نظيفة )، وفي نفس التوقيت يواجه التعاون نادي القادسية ( الذئاب متفوقون بهدف ).

نادي جدة ( )، وفي نفس التوقيت يواجه نادي القادسية ( ). قبل أن يصطدم الشباب مع الباطن، ويحل العربي ضيفًا على الحزم.

الآن إليكم جدول مواعيد جميع مباريات المرحلة:

***

الآن انتهت مباراة الشباب ضد الباطن، والنتيجة النهائية فوز شيخ الأندية (2-1).

تعد تلك هي المرة الأولى التي نلجأ فيها إلى الأشواط الإضافية بالموسم الجديد،،

حيثما جاء هدف اللقاء الوحيد بتوقيع البلجيكي يانيك كاراسكو في الدقيقة 33 من المواجهة في شوطها الأول.

قبل أن ينجح السماوي في العودة سريعًا عن طريق اليوناني برايان أليمان أثايدس بالدقيقة 37.

ثم عاد كاراسكو مسجلًا هدفًا قاتلًا حسم الأمور لـ الليوث بالدقيقة 118.

فيما يلي إحصائيات شوط اللقاء الأول:

وسنوافيكم بتغطية كاملة حول اللقاء بعد نهايتها بمشيئة الرحمن،،

***

تم الإعلان سلفًا عن إقامة مباراة الشباب أمام الباطن مساء اليوم الأحد، عند التاسعة (9:00 م) بتوقيت السعودية وقطر والبحرين والعراق ومصر.

أما عن حكم اللقاء، أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم (SAFF) عن إسناد المهمة إلى الحكم السعودي محمد أبو شقارة.

ستقوم شبكة قنوات إس إس سي الرياضية السعودية بنقل أحداث المواجهة، وذلك من خلال فضائيتي SSC 1 و SSC 5.

من ناحية أخرى، وعن معلق المباراة، فسيكون المعلق الرياضي السعودي عبدالله الغامدي وفق ما أفادت به شركة الرياضة السعودية.

***

تشكيلة المباراة

يلعب ناديا الباطن والشباب مباراة اليوم بتشكيل مكون من العناصر التالية:

***

نتيجة مباراة الشباب ضد الباطن.. تفاصيل

قبل لحظات أُطلقت صافرة نهاية لقاء Al Shabab vs Al Batin في رابع وآخر مواجهات اليوم الأول عن دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2024/2023.

حيثما أسفرت نتيجة المواجهة عن فوز الليث الأبيض (2-1).

أما عن أهداف المباراة:

فقد افتتحها النجم الدولي البلجيكي يانيك كاراسكو Yannick Carrasco لاعب أتلتيكو مدريد السابق للشباب في الدقيقة 33 من الشوط الأول.

لاعب أتلتيكو مدريد السابق للشباب في الدقيقة 33 من الشوط الأول. قبل أن ينجح لاعب الوسط اليوناني برايان أليمان أثايدس Brahian Aleman نجم الاتفاق السابق في تعديل النتيجة للسماوي بالدقيقة 37.

نجم الاتفاق السابق في تعديل النتيجة للسماوي بالدقيقة 37. ومع امتداد اللقاء إلى الأشواط الإضافية، تمكن كاراسكو من تسجيل هدف قتل المباراة من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 118.

فيما يلي إحصائيات المواجهة كاملة:

***

بهذه النتيجة، يكمل الشباب المربع الأول للأندية المتأهلة إلى دور الـ16 في كأس خادم الحرمين الشريفين: