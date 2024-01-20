نتيجة مباراة الزمالك والوحدة اليوم السبت 2024/1/20 في كأس الوحدة الودية

بعد حسم نتيجة الزمالك والوحدة في مواجهة اليوم، تأهل نادي الوحدة إلى نهائي بطولة كأس الوحدة الودية، حيث فاز الوحدة على نادي الزمالك بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف، فيما يواجه نادي الوحدة في المباراة القادمة نادي الاتفاق الذي فاز على أم صلال، بينما يواجه الزمالك نادي أم صلال لحسم المركز الثالث والرابع.

نتيجة الزمالك والوحدة

يشارك نادي الزمالك في بطولة الوحدة الودية رفقة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري، حيث حسم الوحدة نتيجة مباراة الزمالك اليوم، وتأهل إلى نهائي البطولة، فيما يواجه الزمالك أم صلال، وسط أداء متوسط من الفريقان نجح الوحدة في خطف الفوز اليوم، حيث بدأ الوحدة الشوط الثاني بهدف جماعي في شباك الزمالك وسط محاولات عديدة من الزمالك للعودة مرة أخرى في النتيجة، استطاع الوحدة أن يسجل هدف رائع من تسديدة لا تصد، بينما الهدف الثالث جاء من خطأ دفاعي من لاعبي الزمالك استغله لاعبي الوحدة، وقبل نهاية المباراة أحرز محمد أشرف روقا هدف الزمالك من ركلة جزاء.

موعد مباراة الزمالك القادمة

تقام بطولة الوحدة اليوم السبت نصف النهائي، فيما يكون النهائي يوم الأربعاء المقبل الموافق 24 أبريل، ويجمع بين الفائز من مباراة اليوم بين الوحدة والزمالك ونادي الاتفاق، فيما يواجه الخاسر الزمالك نادي أم صلال القطري الأربعاء المقبل، ويمكنك متابعة المباراة من خلال قنوات أبوظبي الرياضية المجانية، والتي تبث على التردد التالي:

التردد: 11411.

القطبية: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

تشكيلة الزمالك ضد الوحدة

قدم نادي الزمالك مباراة ضعيفة ضد نادي الوحدة حيث شارك الفريق في المباراة بالتشكيل التالي: