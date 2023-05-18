يرغب العديد من الجماهير في التعرف على نتيجة مباراة الزمالك وأسوان اليوم في الدوري المصري الممتاز، ومتابعة تفاصيل المباراة الجارية على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ28 من البطولة.

يهتم الجمهور بمعرفة نتيجة المباراة الآن لحظة بلحظة، وصولًا إلى الفائز بذلك اللقاء الذي يجمع بين الزمالك ونادي أسوان، والذي يعد من أهم المباريات التي يتابعها الجمهور الكروي اليوم.

نتيجة مباراة الزمالك اليوم في الشوط الأول

بدأ اللقاء بضغط كبير من قبل نادي الزمالك، في الدقائق الأولى، حيث سعى اللاعب شيكابالا إلى تسديد الهدف الأول لناديه بفرصة خطيرة إلا أنه لا يتمكن من تحقيقه، وسرعان ما حاول الفريق الآخر أن يهدد مرمى الزمالك بعد تلك اللعبة.

استطاع نادي الزمالك تحقيق الهدف الأول بتسديدة قوية من قبل إبراهيما نداي بمنتصف اللقاء، ليدخل الفرح والطمأنينه على قلوب جمهوره.

يحاول لاعبي فريق نادي الزمالك تحقيق الفوز في تلك المباراة للثأر من فريق أسوان، وذلك بعدما سقط أمامه في مباراة الدور الأول بنتيجة 2-1.

نتيجة الزمالك وأسوان في الشوط الثاني

بدأ الشوط الثاني من مباراة الزمالك وأسوان بروح المنافسة القوية التي اشتعلت بين أفراد الفريق، ليحاول الزمالك تحقيق الهدف الثاني لضمان المباراة والضغط على فريق أسون.

وعلى الجانب الآخر يعمل أسوان على تحقيق هدف التعادل مع بداية الشوط الثاني من عمر اللقاء، ليحاول تعديل النتيجة لصالحه في الدقائق المتبقية من عمر اللقاء بالشوط الثاني.

يحاول نادي الزمالك جاهدًا الفوز بذلك القاء لمصالحة جمهوره، بعدما خسر أمام الإسماعيلي في الجولة الماضية بهدفين لهدف واحد، بالإضافة إلى سعيه نحو المنافسة على المركز الثاني في بطولة الدوري مع فريقي فيوتشر وبيراميدز.

انتهت المباراة بفوز نادي الزمالك بنتيجة 1 دون رد، حيث تمكن الفريق من الحفاظ على الهدف الذي أحرزه في الشوط الأول.

ترتيب الزمالك وأسوان في الدوري

يحتل الزمالك حاليًا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 43 نقطة جمعها من 26 مباراة، حيث فاز في 12 مباراة، وتعادل في سبعة وخسر مثلها.

على الجانب الآخر يتربع فريق أسوان حاليًا المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة، جمعها من 27 مباراة بعدما حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في سبع وخسر 12 مباراة.