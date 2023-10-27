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ملخص أهداف و نتيجة مباراة الرائد والفتح الدوري السعودي (فوز مهم للنموذجي!)

سيف المصري

مع دقات الثامنة مساء اليوم الجمعة الموافق 27 أكتوبر 2023، سنتعرف على نتيجة مباراة الرائد والفتح في الدوري السعودي للمحترفين موسم 2024/2023، والتي تأتي ضمن لقاءات اليوم الثاني عن الجولة 11 من المسابقة، لحساب مرحلة الذهاب أو الدور الأول، يستضيفها الليلة ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية King Abdullah Sport City Stadium في مدينة بريدة السعودية، يسعى من خلالها أصحاب الضيافة إلى إنهاء حالة الانكسار والهزائم في الجولات الماضية من دوري روشن، بينما يأمل النموذجي في مواصلة مشوار الانتصارات في الأسابيع الأخيرة من البطولة، من أجل الدخول إلى أجواء المنافسة على اللقب.

ملخص ونتيجة مباراة الرائد والفتح في الدوري السعودي

ملخص ونتيجة مباراة الرائد والفتح في الدوري السعودي

على كل الأحوال، سنتعرف سويًا في السطور القادمة، على ملخص و نتيجة مباراة الرائد والفتح وموعد المواجهة والقنوات الناقلة، وكذلك مشوار الفريقين ونتائجهما بالنسخة 48 من دوري المحترفين السعودي 2024، وكذلك وضعية الناديين في جدول ترتيب دوري روشن في الوقت الحالي.

* الآن يمكنكم متابعة التغطية الحية المباشرة لأحداث اللقاء + ملخص أهداف ونتيجة المواجهة، وتفاصيل أخرى، فقط بالتمرير إلى الأسفل قليلًا…

ملخص و نتيجة مباراة الرائد والفتح

مباراة الرائد ضد الفتح في دوري روشن
من مواجهة الرائد ضد الفتح الأخيرة في دوري روشن السعودي

مع اللقاء الخامس والثاني عن اليوم الثاني من الأسبوع الحادي عشر في Saudi Professional League 2023/2024، حيث مواجهة الفتح ضد الرائد.

نادي الرائد

نستهل تغطيتنا مع أصحاب الديار، الذي يواجهون ظروفًا صعبة لا تخدمها نتائج الفريق في الأسابيع الأولى من دوري روشن.

حاليًا يأتي Al Raed في مؤخرة ترتيب المسابقة المحلية السعودية:

  • بعد أن رائد التحدي اكتفى بحصد 5 نقاط وفارق (-10) أهداف.
  • فقد حقق أبناء المدرب الروماني ماريوس سوموديكا Marius Sumudica انتصارًا وحيدًا هذا الموسم.
  • كما تعادل الفريق القصيمي في لقاءين.
  • غير أن النجم الجزائري أمير سعيود Amir Sayoud ورفاقه تجرعوا مرارة الهزيمة 7 مرات (من بينها الخسارة من النصر بثلاثية في الجولة 6).
نتائج نادي الرائد حتى الجولة 10 من الدوري السعودي (المصدر. موقع كووورة)
نتائج نادي الرائد حتى الجولة 10 من الدوري السعودي (المصدر. موقع كووورة)

نادي الفتح

من جهة أخرى، يبحث فارس الأحساء عن مواصلة مشوار الانتصارات في الدوري السعودي، للأسبوع الرابع على التوالي.

في الوقت الحالي يحتل Al Fateh المركز السادس في جدول ترتيب البطولة:

  • وذلك برصيد 20 نقطة وصافي (10) أهداف.
  • حيثما حقق رجال المدير الفني الكرواتي سلافين بيليتش Slaven Bilic ست انتصارات (آخرها كان اكتساح أبها في الجولة 10 بنتيجة “4-1”).
  • إضافة إلى تعادل أبناء النخيل في لقاءين.
  • لكن تلقى رفقاء النجم المغربي مراد باتنا Mourad Batna هزيمتين في الموسم الجاري.
نتائج نادي الفتح حتى الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي (المصدر. موقع كووورة)
نتائج نادي الفتح حتى الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي (المصدر. موقع كووورة)

عمومًا، إليكم جدول ترتيب Roshn Saudi League 2023/2024 أثناء الجولة 11:

جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) موسم 2023_2024 بالجولة 11 بعد اليوم الأول (مصدر الصورة. موقع اتحاد الكرة)
جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) موسم 2023_2024 بالجولة 11 بعد اليوم الأول (مصدر الصورة. موقع اتحاد الكرة)

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هذا وانطلقت مواجهات الجولة الجديدة مساء أمس الخميس:

  • حيثما تغلب ضمك على ضيفه الأخدود بنتيجة (2-0).
  • وسقط الاتحاد في فخ التعادل الإيجابي مع الحزم.
  • كما تعثر التعاون من أمام الخليج بالتعادل الإيجابي (1-1).

أما اليوم الجمعة:

  • فيلعب الطائي أمام الرياض، ويواجه الرائد نادي الفتح.
  • قبل أن يصطدم الهلال مع الأهلي في قمة الجولة والكلاسيكو السعودي الجديد.

وسيسدل الستار على الأسبوع يوم غدًا السبت:

  • إذ يحل الشباب ضيفًا على أبها، ويلعب النصر ضد مضيفه الفيحاء.
  • قبل أن يلتقي الوحدة مع الاتفاق.

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موعد مباراة الرائد ضد الفتح والقنوات الناقلة

موعد مباراة الرائد والفتح والقنوات الناقلة
موعد مباراة الرائد والفتح والقنوات الناقلة

أخيرًا، من المقرر أن تلعب مباراة Al Raed vs Al Fateh في إطار مواجهات الأسبوع 11 من دوري روشن السعودي، مساء اليوم الجمعة، عند السادسة (6:00 م) بتوقيت السعودية وقطر والبحرين والعراق.

الخامسة (5:00 م) بتوقيت مصر وإسبانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والسودان وليبيا.

أما عن حكم المواجهة، أعلن الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم (SAFF) عن إسناد المهمة إلى الحكم السعودي رائد الزهراني.

طاقم حكام مباريات اليوم الثاني (الجمعة) بالجولة 11 في دوري روشن السعودي (المصدر. متداول في تويتر)
طاقم حكام مباريات اليوم الثاني (الجمعة) بالجولة 11 في دوري روشن السعودي (المصدر. متداول في تويتر)

ستوفر شبكة قنوات إس إس سي الرياضية السعودية، التغطية الحية والبث المباشر عبر SSC EXTRA 2 HD.

من ناحية أخرى، وعن معلق مباراة الرائد والفتح، فقد قررت شركة الرياضة السعودية إسناد المهمة إلى المعلقين الرياضيين السعوديين خالد المديفر وعائد العصيمي.

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LIVE.. ملخص أهداف و نتيجة مباراة الرائد ضد الفتح

ملخص أهداف ونتيجة مباراة الرائد والفتح في دوري روشن السعودي (المصدر. حساب المسابقة تويتر)
ملخص أهداف ونتيجة مباراة الرائد والفتح في دوري روشن السعودي (المصدر. حساب المسابقة تويتر)

انطلقت قبل قليل، مواجهة Al Raed vs Al Fateh في إطار لقاءات اليوم الثاني عن الجولة 11 في دوري روشن السعودي 2024.

استمتع معنا بتغطية حصرية “لايف” لحظة بلحظة لأحداث المواجهة.

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يخوض الفريقان قمة الليلة، بتشكيل مكون من العناصر التالية:

قائمة الرائد ضد الفتح في الدوري السعودي (المصدر. حساب رائد التحدي موقع إكس)
قائمة الرائد ضد الفتح في الدوري السعودي (المصدر. حساب رائد التحدي موقع إكس)
تشكيل الفتح في مواجهة الرائد في دوري روشن (المصدر. حساب النموذجي موقع إكس)
تشكيل الفتح في مواجهة الرائد في دوري روشن (المصدر. حساب النموذجي موقع إكس)

10 دقائق أولى مرت من زمن الشوط الأول.

لازالت نتيجة مباراة الرائد والفتح هي التعادل السلبي (0-0).

على مستوى التسديدات، صوب رائد التحدي تسديدتين إحداهما على المرمى.

أما على صعيد الاستحواذ، فـ النموذجي مستحوذ على اللعب بنسبة 61%، مقابل 39% لرائد التحدي.

الدقيقة 14: رأسية من عبدالله المقرن لاعب الأهلي السابق والفتح الحالي، والكرة تمر أعلى العارضة الأفقية لمرمى الحارس البرتغالي أندريه كامبوس موريرا.

15 دقيقة: ربع ساعة أولى مرت من زمن المواجهة.

لازالت نتيجة مباراة الفتح والرائد هي التعادل بلا أهداف (0-0).

16 دقيقة: سقوط وإصابة النجم الرايدوي النرويجي ماثياس نورمان بعد احتكاك من لاعبي الفتح في فرصة هجومية.

الدقيقة 17: مازالت السيطرة والاستحواذ للفتحاويين، ومحاولة مرور من مراد باتنا في الجانب الأيسر من دفاع رائد التحدي، لكن تقطع.

18 دقيقة: الآن خطأ لصالح الأرجنتيني لوكاس زيلارايان لاعب الفتح.

أوووه تصويبة قوية من أمير سعيود يبعدها الحارس السويدي جاكوب ريني إلى رمية جانبية.

أوباااا تمريرة طولية فتحاوية تمر من الحارس أندريه كامبوس موريرا بهفوة قاتلة، لكن تبعد من أمام المقرن في اللحظة الأخيرة.

20 دقيقة: ثلث ساعة مرت، ونتيجة التعادل السلبي (0-0) لازالت مستمرة بين الرائد والفتح.

الآن تناقل للكرات رائع بين لاعبي فارس الأحساء، ثم عرضية، تبعد في الأخير من دفاع أصحاب الأرض.

الدقيقة 21: محاولات مستمرة من الضيوف للاختراق، ولكن دفاعات رائد التحدي صامدة حتى الآن.

حاليًا رمية جانبية رايدوية من أمام أسامة الحسن في الجهة اليسرى من دفاع الرائد بجوار الراية الركنية.

23 دقيقة: خطأ لصالح لوكاس زيلارايان لاعب الفتح على حدود منطقة جزاء أصحاب الأرض.

الآن بطاقة صفراء “مجانية” على ماثياس نورمان هو الأول في اللقاء بداعي الاحتجاج غير اللائق على حكم المباراة.

الدقيقة 24: مراد باتنا على تنفيذ الركلة الحرة، والعارضة الأفقية تتصدى وتتعاطف مع الرايداويين وتمنع أول هدف في اللقاء.

25 دقيقة: انطلاقة في هجمة سريعة لرائد التحدي، ولكن التمريرة تطول من أمير سعيود وإلى ركلة مرمى للنموذجي.

مرور أكثر من منتصف الشوط الأول.

لازال التعادل السلبي (0-0) هو نتيجة مباراة الرائد مع الفتح.

26 دقيقة: عودة السيطرة والاستحواذ الفتحاوي، المنتظر أن يُكلل بهدف.

المغربي مراد باتنا يعيش واحد من أفضل مواسمه في الدوري السعودي في صفوف الفتح.

الدقيقة 27: انطلاقة سريعة جديدة من الجزائري أمير سعيود، يسقط قرب حدود منطقة جزاء الضيوف، والحكم يشير لاستمرار اللعب.

الآن ركلة زاوية من الجانب الأيسر لدفاع أصحاب الديار، بعد محاولة تقدم من لوكاس زيلارايان.

28 دقيقة: جووووووووووول أول للنموذجي عن طريق توفيق بوحميد.

جاء الهدف الأول للضيوف بعد تسديدة من بوحميد بعد مرور من مراد باتنا بعرض خط منطقة جزاء الرائد، يمررها إلى بوحميد يسددها قوية تصطدم في منصور البيشي وتغير اتجاهها، لتسكن الزاوية اليمنى للحارس أندريه كامبوس موريرا.

أهداف مباراة الفتح والرائد
الهدف الأول للفتح في شباك الرائد عن طريق توفيق بوحيمد (المصدر. قنوات SSC)

عمومًا نتيجة مباراة الفتح ضد الرائد الآن (1-0) لأبناء النخيل.

الآن بطاقة صفراء أولى على الفتحاويين بعد تدخل من عبدالله المقرن مع ماثياس نورمان المتحصل بدوره على إنذار، وذلك على قوس منطقة جزاء الضيوف.

30 دقيقة: نصف ساعة أول مضت، والتقدم لـ الفتح على الرائد بهدف نظيف (1-0).

حاليًا ركلة حرة وضربة ثابتة للرايداويين، وأمير سعيود على التنفيذ.

الدقيقة 31: تصويبة قوية من النجم المغربي محمد فوزير قائد الرائد، يتصدى لها الحارس السويدي جاكوب ريني بثبات.

33 دقيقة: مازلنا ننتظر ردة الفعل من جانب رائد التحدي في اللقاء.

الآن مرور رائع ومراوغة من أمير سعيود من داخل منطقة جزاء الضيوف في الجانب الأيمن، وعرضية يبعدها الدفاع في الأخير.

الدقيقة 34: سقوط وإصابة مختار علي مدافع الفتح في الإبعاد السابق للهجمة الرايداوية الخطيرة.

35 دقيقة: 10 دقائق أخيرة في الشوط الأول.

مازال الرائد متأخر من أمام الفتح (0-1).

36 دقيقة: مازال جوليو تفاريس غائب عن مستواه، وهو ما يؤخر من عودة الرائد في المباراة.

الدقيقة 37: تناقل للكرات بين أقدام رائد التحدي، ونلاحظ التركيز في الهجمات على الجانب الأيمن من دفاع الضيوف.

أووووووه رأسية رائعة من نجم الرأس الأخضر جوليو تفاريس بعد عرضية من محمد الدوسري، والكرة تمر بجوار القائم الأيسر لمرمى الفتح.

41 دقيقة: خطأ في مكان خطير لصالح أمير سعيود لاعب الرائد بعد تدخل من القائد الفتحاوي مروان سعدان المغربي.

الدقيقة 42: هل ينجح رائد التحدي في العودة بركلة حرة وضربة ثابتة أخرى، على تنفيذها أمير سعيود، على قوس منطقة جزاء الضيوف؟.

43 دقيقة: تصويبة أمير سعيود تصطدم في الحائط البشري الفتحاوي.

حاليًا سقوط وإصابة النجم المغربي مراد باتنا بعد اصطدم كرة الركلة الحرة في عينيه.

44 دقيقة: اسئتناف اللقاء بعد علاج النجم المغربي مراد باتنا الذي يشبهه البعض بالنجم البرتغالي للنصر السعودي كريستيانو رونالدو.

الدقيقة 45: نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول.

مازال الفتح متقدمًا على الرائد بهدف توفيق بوحيمد (1-0).

حكم اللقاء يقرر احتساب 3 دقائق وقت بدل من ضائع.

الدقيقة 1+45: ركلة حرة ريداوية جديدة من الجانب الأيسر لدفاع الضيوف.

حاليًا هجمة عنترية للرائد ولكن تطول من منصور البيشي بعد عديد المراوغات بجوار الراية الركنية اليمنى لدفاع الفتح.

الآن تصويبة رايداوية، ولكن تصطدم في دفاع النموذجي.

في الوقت الحالي الفتحاويين يسيرون آخر الدقائق في شوط اللقاء الأول، أملًا في الخروج بهدف التقدم قبل الاستراحة.

أيضًا رائد التحدي مازال يحاول العودة، بضغط وحصار للدفاع الفتحاوي.

45+3 دقيقة: جووووووووووول ثاني لأبناء النخيل عن طريق المهاجم الإسباني كريستيان تيلو Cristian Tello.

جاء الهدف الثاني للفتحاويين بتمريرة من على حدود منطقة جزاء رائد التحدي في هجمة مرتدة، وصلت إلى تيو داخل منطقة الجزاء في الجانب الأيمن، يسددها مباشرة، تذهب إلى أقصى الزاوية اليسرى لمرمى حارس أصحاب الديار.

أهداف مباراة الفتح ضد الرائد
الهدف الثاني للفتح في شباك الرائد عبر كريستيان تيلو (المصدر. قنوات إس إس سي)

صافرة نهاية الشوط الأول.

نتيجة مباراة الرائد والفتح الحالية هي تقدم الأخير (0-2).

الآن مع إحصائيات شوط اللقاء الأول:

إحصائيات الشوط الأول من مباراة الرائد والفتح بالدوري السعودي (المصدر. إحصاءات جوجل)
إحصائيات الشوط الأول من مباراة الرائد والفتح بالدوري السعودي (المصدر. إحصاءات جوجل)

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انطلاقة الشوط الثاني،،

الدقيقة 57: المدافع حمد الجيزاني يتحصل على بطاقة صفراء من الرائد.

الدقيقة 58: مازال الفتح يتمسك بالتقدم الذي حققه في الشوط الأول.

نتيجة مباراة الفتح أمام الرائد (2-0).

أجرى النموذجي 3 تبديلات بإشراك سالم النجدي وعلي الزبيدي ومحمد الفهيد، بدلًا من توفيق بوحيمد وعباس الحسن وسعيد باعطية.

الدقيقة 62: إنذار جديد لأصحاب الأرض مع لاعب الوسط منصور البيشي.

69 دقيقة: جووووووووول أول وتقليص الفارق من رائد التحدي عن طريق البديل كريم البركاوي.

جاء الهدف الأول لأصحاب الديار من ركلة جزاء نفذها النجم المغربي سكنت الزاوية اليمنى الأرضية للحارس السويدي جاكوب ريني.

أهداف مباراة الرائد والفتح
لحظة دخول هدف تقليص الفارق الرايداوي في مرمى الفتح بتسديدة كريم البركاوي (المصدر. قنوات SSC)

نتيجة مباراة الرائد ضد الفتح الحالية (1-2).

70 دقيقة: ثلث ساعة أخيرة في المباراة.

لا يزال الرائد متأخر في النتيجة من أمام الفتح (1-2).

تبديل رايداوي جديد بخروج يحيى سنبل ونزول المغربي كريم البركاوي.

75 دقيقة: ربع ساعة أخيرة في المواجهة.

الآن الإحصائيات تشير لاستحواذ فتحاوي بنسبة ضئيلة 52% مقابل 48% للرايداويين.

81 دقيقة: أقل من عشر دقائق لنهاية اللقاء.

مازال رائد التحدي يكافح من أجل العودة، والتفوق من فارس الأحساء مستمر بنتيجة (2-1).

90 دقيقة: نهاية الوقت الأصلي من اللقاء، وإلى الوقت بدل من ضائع للشوط الثاني.

الحكم رائد الزهراني يقرر احتساب 6 دقائق وقت بدل من ضائع،،

صافرة نهاية اللقاء، ونتيجة مباراة الرائد ضد الفتح النهائية هي فوز النموذجي (1-2).

الآن مع إحصائيات المواجهة بشكل كامل:

إحصائيات مباراة الرائد ضد الفتح كاملة (المصدر. إحصاءات جوجل)
إحصائيات مباراة الرائد ضد الفتح كاملة (المصدر. إحصاءات جوجل)

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وفق ما آلت إليه نتيجة مباراة الرائد ضد الفتح، يرتفع رصيد النموذجي إلى النقطة 23 وصافي (11) نقطة.

ليقفز ثلاث مراكز بشكل مؤقت ليستقر عند المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن.

بينما توقف رصيد رائد التحدي عند 5 نقاط وفارق (-11) هدفًا.

ويظل كما هو في مؤخرة جدول المسابقة.

عمومًا، فيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي خلال الجولة 11:

جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) موسم 2023_2024 بالجولة 11 بعد اليوم الثاني (مصدر الصورة. موقع اتحاد الكرة)
جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) موسم 2023_2024 بالجولة 11 بعد اليوم الثاني (مصدر الصورة. موقع اتحاد الكرة)
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سيف المصري

أنا محرر صحفي إلكتروني محترف أعمل بالمجال لأكثر من 10 سنوات أختص في الأخبار الحصرية والتقارير التحليلية في مجالات السياسية والرياضة والدين...

اعتبر العمل في مجال الصحافة متعة في حد ذاتها تستحق الإبداع وتقديم أفضل محتوى يناسب عقلية قرائنا المتميزين

عملت قبل ذلك في مجال التايبست وإعادة الصياغة وكتابة المقالات الحصرية ومقالات شركات الخدمات.. كما عملت في مجال التوثيق الإعلامي والأرشفة التلفزيونية

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