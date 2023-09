نتيجة مباراة الخلود والاتحاد كأس خادم الحرمين (تأهل مثير بـ”قفاز” المعيوف! (تفاصيل كاملة))

مع انتصاف ليل اليوم الثلاثاء الموافق 26 سبتمبر 2024، سنتعرف على نتيجة مباراة الخلود والاتحاد في كأس الملك السعودي موسم 2024/2023، لحساب مواجهات اليوم الثالث وقبل الأخير عن دور الـ32، يحتضها الليلة ملعب لعب نادي الحزم Alhazm Club Stadium في مدينة الرس السعودية، يسعى من خلالها فخر الرس إلى كتابة تاريخ جديد، وإضافة مفاجأة أخرى “محتملة” على غرار ما حققه النجمة أمام الرائد أمس، بينما يطمح حامل لقب الدوري السعودي إلى معادلة ألقاب الغريم التقليدي الزعيم الهلالي في عدد التتويجات بـ كأس خادم الحرمين الشريفين.

نتيجة مباراة الخلود والاتحاد في كأس خادم الحرمين الشريفين (مصدر الصورة. حساب العميد تويتر)

عمومًا، سنتناول تفصيلًا في السطور المقبلة، نتيجة مباراة الخلود والاتحاد وموعد المواجهة والقنوات الناقلة، فضلًا عن تاريخ مشاركات وإنجازات الناديين في أغلى الكؤوس قبل الموسم 48 لسنة 2024، وكذلك تاريخ المواجهات المباشرة بين الجانبين.

* لمتابعة أحداث ونتيجة اللقاء، وتفاصيل أخرى، فقط قم بالنزول إلى الأسفل قليلًا فضلًا لا أمرًا،،

نتيجة مباراة الخلود والاتحاد

إلى المباراة رقم 9 والثالثة في اليوم قبل الختامي من دور الـ32 من مسابقة Custodian of the Two Holy Mosques Cup 2023/2024، حيث لقاء الاتحاد ضد الخلود.

نادي الخلود

نبدأ مع أصحاب الديار، حيث يدشن الفريق حضوره الخامس في كأس الملك السعودي.

حيثما لم يسبق لـ فخر الرس تحقيق أي إنجاز في المسابقة، بخروجه من الأدوار التمهيدية.

أما في الدوري السعودي الدرجة الأولى، فـ Al-Khlood يأتي في المرتبة السابعة في جدول ترتيب دوري يلو:

بعد أن جمع النادي 10 نقاط وصافي (5) أهداف.

وذلك إثر فوزه في 3 لقاءات، وتعادله في مباراة، بينما ذاق مرارة الخسارة مرتين خلال 6 جولات مضت من الموسم الحالي.

نادي الاتحاد

من جهة أخرى، يشارك العميد للمرة الـ40 في الكأس السعودية.

إذ نجح الإتي في حصد 9 كؤوس وذلك في نسخ: ( 1958، 1959، 1960، 1963، 1967، 1988، 2010، 2013، 2018).

آخر ألقاب المونديالي أتت على حساب الفيصلي، بالفوز في نهائي 2018 بنتيجة (3-1).

وفي 9 مرات، حل النمور في المركز الثاني خلال أعوام: (1957، 1964، 1978، 1981، 1985، 2008، 2009، 2011، 2019).

حيثما خسر اتحاد جدة لقب البطولة في المرة الأخيرة، بالهزيمة من التعاون (1-2) في المباراة النهائية 2019.

من ناحية أخرى، يحتل Al Ittihad صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين:

وذلك برصيد 18 نقطة وصافي (13) هدفًا.

بعدما فاز في 6 مباريات “آخره الانتصار الصعب بعد ريمونتادا مميزة على الفتح بالجولة السابعة”، إلا أنه تلقى هزيمة واحدة.

* ننوه إلى مواجهة الليلة بين الاتحاد والخلود، هي الأولى تاريخيًا بين الناديين، حيث لم يسبق لهما أن تقابلا لا وديًا ولا رسميًا، بحسب ما رصدناه في “نجوم مصرية”.

على كل الأحوال، سنعرض لكم قائمة بالأندية الأكثر تتويجًا بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين قبل النسخة الجديدة:

منذ أول أمس الأحد، انطلقت لقاءات دور الـ32 من الكأس السعودية:

فقد تغلب الاتفاق على جدة برباعية.

على جدة برباعية. وعبر التعاون من أمام القادسية بالثنائية.

من أمام القادسية بالثنائية. قبل أن يسحق الحزم ضيفه العربي (3-1).

وفي مواجهة امتدت للأشواط الإضافية، تجاوز الشباب منافسه الباطن بصعوبة.

ويوم أمس الاثنين:

نجح النجمة في تحقيق المفاجأة بإقصاء الرائد بعد الفوز بنتيجة (2-1).

وبنفس النتيجة السابقة، تجاوز ضمك نادي القيصومة.

بعد أن عبر الهلال بشق الأنفس من مضيفه الجبلين.

بشق الأنفس من مضيفه الجبلين. بينما حقق النصر الفوز الأكبر على مستوى النتيجة من أمام أحد.

واليوم الثلاثاء تقام 4 مباريات:

إذ يلعب الرياض ضد الفيحاء.

ويواجه العين نادي الأهلي.

نادي الأهلي. كما يحل الطائي ضيفًا على الفيصلي.

ويلتقي الاتحاد مع الخلود.

فيما يلي مواعيد لقاءات دور الـ32 من كأس الملك:

الآن انتهت مباراة الاتحاد والخلود، بفوز مثير للنمور بركلات الترجيح بنتيجة (7-6)، بعد التعادل الإيجابي خلال اللقاء (1-1).

سنتجه للمرة الثانية بعد مواجهة الشباب والباطن، إلى الأشواط الإضافية لمدة 30 دقيقة، مقسمين بالتساوي على شوطين،،

سنتجه للمرة الأولى إلى ركلات المعاناة الترجيحية.

حيثما جاء الهدف الأول للعميد عن طريق المدافع البرازيلي روبرتو دياز كوريا فيلهو لاعب الخلود بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 18 من زمن اللقاء بالشوط الأول.

قبل أن يتمكن الأرجنتيني ماريانو فازكيز من معادلة النتيجة لأصحاب الأرض بالدقيقة 40.

فيما يلي إحصائيات شوط المواجهة الأول:

وسنوافيكم بتغطية شاملة حول اللقاء بعد نهايته بإذن الله،،

من المقرر إقامة مباراة الخلود ضد الاتحاد مساء اليوم الثلاثاء، وذلك عند الساعة التاسعة (9:00 م) بتوقيت السعودية وقطر والبحرين ومصر والعراق.

أما عن حكم المواجهة، فقد تم تكليف الحكم الدولي الروماني اندري فلورين شفليت Andrei Florin Chivulete من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم (SAFF).

ستوفر شبكة قنوات إس إس سي الرياضية السعودية البث المباشر لأحداث اللقاء، عبر شاشتي SSC 1 و SSC 5.

من ناحية أخرى، وعن معلق المباراة فستقوم شركة الرياضة السعودية بإسناد المهمة إلى المعلق الرياضي المغربي محمد حسين اضرضور.

تشكيل المواجهة

يلعب فريقا الاتحاد والخلود مباراة الليلة بتشكيلة مكون من الأسماء التالية:

نتيجة مباراة الاتحاد ضد الخلود.. تفاصيل

انتهت مواجهة Al Ittihad vs Al-Khlood في ختام لقاءات اليوم الثالث وقبل الأخير عن دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

حيثما أسفرت نتيجة اللقاء عن فوز العميد بضربات الجزاء (7-6) بعد التعادل الإيجابي (1-1) خلال 120 دقيقة من أحداث المواجهة.

أما عن أهداف المباراة:

فقد افتتحها للإتي المدافع البرازيلي روبرتو دياز كوريا فيلهو Roberto Dias بالخطأ في مرمى فريقه الخلود عند الدقيقة 18.

قبل أن ينجح لاعب الوسط الأرجنتيني ماريانو فازكيز – Mariano Vazquez القادم من الفيصلي في تعديل النتيجة لـ فخر الرس بالدقيقة 40.

ومع استمرار التعادل الإيجابي (1-1) خلال الشوطين الأول والثاني، إضافة إلى شوطين إضافيين “الشوط الثالث والرابع”، احتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح:

حيثما سدد كل فريق 10 ضربات.

سجل للنمور كلًا من، البرازيلي فابينهو Fabinho نجم ليفربول السابق، والمدافع السعودي أحمد بامسعود Ahmed BaMessoud، إلى جانب نجم الوسط صالح العمري Saleh Al Jamaan Al Amri، وكذلك لاعب الوسط الدولي نغولو كانتي N’Golo Kante الوافد من تشيلسي، والمدافع السعودي حسن كادش محبوب Hassan Kadsh، وأخيرًا طلال حاجي.

بينما أهدر من اتحاد جدة، الهداف والقائد البرازيلي رومارينهو Romarinho والمهاجم السعودي هارون كمارا Haroune Camara، وأيضًا المدافع الإيطالي لويز فيليبي Luiz Felipe نجم لاتسيو السابق.

من ناحية أخرى، سجل للخلود كلًا من لاعب الوسط البرازيلي أرثر رودريجيز ريزيندي Arthur Rezende، ونجم الوسط البرتغالي الفونسو تايرا Afonso Taira، والأرجنتيني ماريانو فازكيز، إضافة إلى السعودي مازن حسين السويلم Mazen Al Suwailem، والسعودي سعود الراشد، وأخيرًا المدافع السعودي عبدالله صالح الحربي Abdullah Saleh Al-Harbi.

إلا أنه قد فشل في التسجيل من جانب أصحاب الديار كلًا من المدافع السعودي أحمد حسين النخلي Ahmed Al-Nakhli، والمدافع السعودي جمعان عبدالله الدوسري Jumaan Al-Dosari، والبرازيلي روبرتو دياز كوريا فيلهو Roberto Dias، وأيضًا المهاجم السعودي محمد سعد الشهراني Mohammed Al Shahrani.