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«اكتساح بطعم الصدارة».. نتيجة مباراة الحزم والقيصومة في الدوري السعودي

سيف المصري

باكتساح تام، أسفرت نتيجة مباراة الحزم والقيصومة، في ختام لقاءات الجولة 21 من الدوري السعودي الدرجة الأولى لكرة القدم موسم 2023/2022، والتي تأتي في إطار مواجهات الإياب أو الدور الثاني، والتي أقيمت على ملعب نادي الحزم Alhazm Club Stadium في مدينة الرس السعودية، حيث قادت النتيجة حزم الصمود إلى استعادة صدارة ترتيب دوري يلو بجدارة، وقد يكون في نهاية الموسم أول العائدين إلى الدوري الممتاز “دوري المحترفين السعودي أو دوري روشن”.

نتيجة مباراة الحزم والقيصومة في الدوري السعودي
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على كل الأحوال، سنتناول بالتفصيل في التقرير التالي، نتيجة مباراة الحزم والقيصومة، وتشكيل الفريقين قبل اللقاء، إضافة إلى إحصائيات المواجهة، علاوة على جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى السعودي 2023 في نسخته رقم 46 بعد انتهاء مباريات اليوم الختامي عن الجولة 21.

نتيجة مباراة الحزم والقيصومة

جانب من مواجهة الحزم والقيصومة في الدوري السعودي الدرجة الأولى ومشاركة النجم المصري يوسف أوباما
جانب من مواجهة الحزم والقيصومة في الدوري السعودي الدرجة الأولى ومشاركة النجم المصري يوسف أوباما
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كما أسلفنا، فقد انتهت مباراة القيصومة ضد الحزم، والتي أقيمت في ختام لقاءات الأسبوع الحادي والعشرين من مسابقة Saudi Arabia Division 1 2022/2023، بانتصار حزم الصمود بنتيجة (3-0).

إليكم أولًا تشكيلة الناديين قبل اللقاء:

تشكيلة الحزم في مواجهة القيصومة في دوري الدرجة الأولى السعودي 2023
تشكيلة الحزم في مواجهة القيصومة في دوري الدرجة الأولى السعودي 2023
تشكيل القيصومة ضد الحزم في دوري يلو
تشكيل القيصومة ضد الحزم في دوري يلو

أما عن أهداف المباراة، فقد افتتحها مبكرًا المهاجم البرازيلي من أصول كاميرونية دييديريك جويل Diederrick Joel الملقب بـ”جويل تاجو” عند الدقيقة الرابعة، وذلك بعد عرضية من الجانب الأيمن لدفاع الضيوف، سددها تاجو من مرة واحدة، سكنت أقصى الزاوية اليمنى لمرمى الحارس عبدالرحمن الشمري.

أهداف مباراة الحزم والقيصومة
الهدف الأول للحزم في مرمى القيصومة جويل تاجو

لينتهي الشوط الأول بتقدم الحزم على القيصومة بنتيجة (1-0).

إليكم إحصائيات شوط اللقاء الأول:

إحصائيات الشوط الأول من مباراة الحزم والقيصومة في دوري يلو
إحصائيات الشوط الأول من مباراة الحزم والقيصومة في دوري يلو

مع انطلاقة الشوط الثاني، احتاج حزم الصمود إلى 5 دقائق فقط من أجل إضافة الهدف الثاني، وذلك عن طريق لاعب الوسط السعودي عبدالهادي ردن الحراجين، وذلك بعد عرضية أرضية من الجانب الأيسر لدفاع القيصومة، تركها النجم المصري ولاعب الزمالك السابق يوسف أوباما لزميله، ليسددها الحراجين أرضية سكنت أقصى الزاوية اليمنى لمرمى حارس الضيوف.

أهداف مباراة الحزم ضد القيصومة
الهدف الثاني للحزم في شباك القيصومة عبدالهادي الحراجين

غير أن أصحاب الديار لم يكتفوا بالثنائية، فأضاف المهاجم الغاني فرانسيس كان Francis Cann الهدف الثالث للحزماويون، بعد 5 دقائق فقط من الهدف الثاني، وذلك بعد ضغط قوي، نجح على إثره كان في استخلاص الكرة من وسط ملعب الضيوف، ثم انطلق مسددًا كرة في المقص الأيمن لمرمى عبدالرحمن الشمري.

الهدف الثالث للحزم في مرمى القيصومة فرانسيس كان

لتنتهي مباراة الحزم أمام القيصومة، عقب احتساب 4 دقائق وقت بدل من ضائع، والنتيجة النهائية هي فوز حزم الصمود بثلاثية نظيفة.

كانت قد أقيمت اليوم مواجهتان، انتهت الأولى بتعادل القادسية مع جدة سلبيًا (0-0)، كما خرج الساحل بفوز ثمين على مضيفه الشعلة بهدف نظيف عن طريق المهاجم السعودي هشام حسين آل دبيس في الدقيقة 74.

على ضوء نتيجة مباراة الحزم والقيصومة، يرتفع رصيد حزم الصمود إلى النقطة 43 وصافي (20) هدفًا، ليعتلي صدارة ترتيب دوري يلو.

بينما توقف رصيد الكتيبة الحمراء عند 23 نقطة وفارق (-5) أهداف.

فيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي الدرجة الأولى 2023 بعد انتهاء مباريات الجولة 21:

جدول ترتيب الدوري السعودي الدرجة الأولى (دوري يلو) 2023 بعد انتهاء مباريات الجولة 21
جدول ترتيب الدوري السعودي الدرجة الأولى (دوري يلو) 2023 بعد انتهاء مباريات الجولة 21

وهذه نتائج مباريات الجولة كاملة:

نتائج مباريات الجولة 21 في دوري الدرجة الأولى السعودي (دوري يلو) 2023
نتائج مباريات الجولة 21 في دوري الدرجة الأولى السعودي (دوري يلو) 2023
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سيف المصري

أنا محرر صحفي إلكتروني محترف أعمل بالمجال لأكثر من 10 سنوات أختص في الأخبار الحصرية والتقارير التحليلية في مجالات السياسية والرياضة والدين...

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