«اكتساح بطعم الصدارة».. نتيجة مباراة الحزم والقيصومة في الدوري السعودي

باكتساح تام، أسفرت نتيجة مباراة الحزم والقيصومة، في ختام لقاءات الجولة 21 من الدوري السعودي الدرجة الأولى لكرة القدم موسم 2023/2022، والتي تأتي في إطار مواجهات الإياب أو الدور الثاني، والتي أقيمت على ملعب نادي الحزم Alhazm Club Stadium في مدينة الرس السعودية، حيث قادت النتيجة حزم الصمود إلى استعادة صدارة ترتيب دوري يلو بجدارة، وقد يكون في نهاية الموسم أول العائدين إلى الدوري الممتاز “دوري المحترفين السعودي أو دوري روشن”.

على كل الأحوال، سنتناول بالتفصيل في التقرير التالي، نتيجة مباراة الحزم والقيصومة، وتشكيل الفريقين قبل اللقاء، إضافة إلى إحصائيات المواجهة، علاوة على جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى السعودي 2023 في نسخته رقم 46 بعد انتهاء مباريات اليوم الختامي عن الجولة 21.

نتيجة مباراة الحزم والقيصومة

كما أسلفنا، فقد انتهت مباراة القيصومة ضد الحزم، والتي أقيمت في ختام لقاءات الأسبوع الحادي والعشرين من مسابقة Saudi Arabia Division 1 2022/2023، بانتصار حزم الصمود بنتيجة (3-0).

إليكم أولًا تشكيلة الناديين قبل اللقاء:

أما عن أهداف المباراة، فقد افتتحها مبكرًا المهاجم البرازيلي من أصول كاميرونية دييديريك جويل Diederrick Joel الملقب بـ”جويل تاجو” عند الدقيقة الرابعة، وذلك بعد عرضية من الجانب الأيمن لدفاع الضيوف، سددها تاجو من مرة واحدة، سكنت أقصى الزاوية اليمنى لمرمى الحارس عبدالرحمن الشمري.

لينتهي الشوط الأول بتقدم الحزم على القيصومة بنتيجة (1-0).

إليكم إحصائيات شوط اللقاء الأول:

مع انطلاقة الشوط الثاني، احتاج حزم الصمود إلى 5 دقائق فقط من أجل إضافة الهدف الثاني، وذلك عن طريق لاعب الوسط السعودي عبدالهادي ردن الحراجين، وذلك بعد عرضية أرضية من الجانب الأيسر لدفاع القيصومة، تركها النجم المصري ولاعب الزمالك السابق يوسف أوباما لزميله، ليسددها الحراجين أرضية سكنت أقصى الزاوية اليمنى لمرمى حارس الضيوف.

غير أن أصحاب الديار لم يكتفوا بالثنائية، فأضاف المهاجم الغاني فرانسيس كان Francis Cann الهدف الثالث للحزماويون، بعد 5 دقائق فقط من الهدف الثاني، وذلك بعد ضغط قوي، نجح على إثره كان في استخلاص الكرة من وسط ملعب الضيوف، ثم انطلق مسددًا كرة في المقص الأيمن لمرمى عبدالرحمن الشمري.

لتنتهي مباراة الحزم أمام القيصومة، عقب احتساب 4 دقائق وقت بدل من ضائع، والنتيجة النهائية هي فوز حزم الصمود بثلاثية نظيفة.

كانت قد أقيمت اليوم مواجهتان، انتهت الأولى بتعادل القادسية مع جدة سلبيًا (0-0)، كما خرج الساحل بفوز ثمين على مضيفه الشعلة بهدف نظيف عن طريق المهاجم السعودي هشام حسين آل دبيس في الدقيقة 74.

على ضوء نتيجة مباراة الحزم والقيصومة، يرتفع رصيد حزم الصمود إلى النقطة 43 وصافي (20) هدفًا، ليعتلي صدارة ترتيب دوري يلو.

بينما توقف رصيد الكتيبة الحمراء عند 23 نقطة وفارق (-5) أهداف.

فيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي الدرجة الأولى 2023 بعد انتهاء مباريات الجولة 21:

وهذه نتائج مباريات الجولة كاملة: