عاجل : نتيجة مباراة الجزيرة والشارقة في الدوري الاماراتى

حقق فريق الجزيرة الإماراتي فوز مهم على نظيره الشارقة بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإماراتي.

وشهدت المباراة مشاركة الثنائي المصري محمد النني وإبراهيم عادل، حيث ساهما في تحقيق الانتصار الأول لفريقهما هذا الموسم.

المباراة كانت في ثاني جولات دوري أدنوك للمحترفين، بعد أن استهل الجزيرة موسمه بالخسارة في الجولة الأولى.

ليحصد فريق الجزيرة الإماراتي أول ثلاث نقاط له في الدوري بهذا الانتصار الهام على فريق قوي مثل الشارقة.

فوز الجزيرة الإماراتي جاء بعد أيام قليلة من إعلان النادي إقالة مدربه المغربي الحسين عموتة.

واحرز هدف الجزيرة الإماراتي الوحيد، اللاعب المحترف أوكونور في الدقيقة 68 من زمن المباراة بعد أن ، استغل فرصة سدد من خلالها كرة قوية على يسار حارس مرمى الشارقة.