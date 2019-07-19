نتيجة مباراة الجزائر و السنغال اليوم نهائي أمم إفريقيا Senegal vs algeria

الان تعرف من خلال موقعك المفضل موقع نجوم مصرية علي نتيجة اخر مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة بمصر لهذا العام و التي تدور بين الجزائر و السنغال بعد أن قامت الجزائر بتسديد اسرع هدف في بطولة كأس الأمم الإفريقية في الدقيقة الثانية من عمر المباراة حيث قام بتسجيل الهدف اللاعب بغداد بونجاح بالرغم من سيطرة منتخب السنغال علي الملعب ألا انه لم يستطع تحقيق التعادل حتي نهاية الشوط الأول من عمر المباراة .

نتيجة مباراة الجزائر و السنغال 2019 في نهائي أمم إفريقيا اليوم.

الي الان ومع نهاية الشوط الاول مازالت النتيجة هي هدف مقابل لاشئ لفريق الجزائر الشقيق و الذي نتمنى له كل التوفيق علي الاراضي المصرية كما سدد هذا الهدف اللاعب بغداد بونجاح في الدقيقة الثانية من عمر المباراة وها نحن في منتصف المباراة و ننتظر نهاية المباراة لننقل لكم النتيجة النهائية

انتهت المباراة و النتيجة 1 – 0 لصالح منتخب الجزائر مبارك الفوز و الحصول علي كأس الامم الافريقية 2019.

بالرغم من شبه استحواذ منتخب السنغال علي الملعب بالكامل وقام بتسديد اكثر من 5 تسديدات ولكن لم تنجح اي تسديدة لتصبح تسديدة مباشرة علي المرمي سوي تسديدة واحدة فقط وبالرغم من ان نسبة استحواذه علي الكرة 63% مقابل 37% لفريق الجزائر الا انه الي الان لم يستطع احراز هدف التعادل.