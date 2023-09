نتيجة مباراة الجبلين والهلال كأس خادم الحرمين (تأهل بشق الأنفس! “موعد قرعة دور الستة عشر”)

سنتعرف بمشيئة الله مع حلول مساء اليوم الاثنين الموافق 2024/9/25، على نتيجة مباراة الجبلين والهلال ضمن لقاءات اليوم الثاني عن دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2024/2023، يحتضنها الليلة ملعب ستاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي Pr. A. A. bin Masaad bin Jalawi Stadium في مدينة حائل السعودية، يطمح من خلالها حامل اللقب إلى ضربة بداية قوية في أغلى الكؤوس، يتجاوز به عثرته الأخيرة في دوري روشن وقبلها في دوري أبطال آسيا، والتي أثارت تكهنات حول مستقبل مدرب الفريق البرتغالي خورخي خيسوس Jorge Jesus مع الزعيم، في المقابل يسعى البُني إلى تسجيل حضور قوي في كأس الملك، على غرار نتائجه الطيبة في دوري يلو، أملًا في عودة طال انتظارها إلى دوري المحترفين “دوري روشن”.

نتيجة مباراة الجبلين والهلال في كأس خادم الحرمين الشريفين (مصدر الصورة. موقع الإحساء نيوز)

عمومًا، سنتناول بالتفاصيل في التقرير التالي، نتيجة مباراة الجبلين والهلال وموعد القمة والقنوات الناقلة، علاوة على تاريخ مشاركات الناديين ونتائجهما بالموسم 49 من كأس الملك السعودي 2024، إضافة إلى نظرة على تاريخ المواجهات المباشرة بين الفريقين.

نتيجة مباراة الجبلين والهلال

إلى المباراة رقم 13 في اليوم الثاني عن دور الـ32 من Custodian of the Two Holy Mosques Cup 2023/2024، حيث قمة الهلال ضد الجبلين.

نادي الجبلين

نستهل تغطيتنا مع الضيوف، والذين يسجلون حضورهم الـ18 في أغلى الكؤوس السعودية.

حيثما بلغت ذورة إنجازات الفريق القادم من حائل، في الوصول إلى دور الـ16 مرتين:

الأولى كانت في نسخة 1976 وخسر خلالها من الوحدة بهدف نظيف.

قبل أن يسقط من أمام القادسية بثنائية نظيفة في نسخة 1981.

🎁| #مسابقة العـد التنازلــي بدأ ⏳🔥 صور الشاشة وشاركنا توقعاتك لنتيجة مباراة #الجبلين_الهلال في كأس خادم الحرمين الشريفين #أغلى_الكؤوس 🏆 وادخل معنا بالسحب على 30 كرتون من مياه #آبار_حائل 💜 الشروط :

• متابعة الحساب + ريتويت للتغريدة pic.twitter.com/unuUTUaqtx — آبار حائل (@AbarHail) September 24, 2023

وعلى مستوى دوري الدرجة الأولى السعودي، فـ Al-Jabalain يأتي في المرتبة الخامسة:

بعدما حصد 13 نقطة وفارق (2) هدف.

وذلك إثر فوزه في 4 مباريات، والتعادل في لقاء، والخسارة في آخر.

نادي الهلال

من جهة أخرى، يستهل بطل النسخة الأخيرة من كأس الملك مشواره بروح جديدة.

إذ يسعى كبير آسيا إلى تضميد جراح جماهيره، بعد تعثريه الآسيوي والمحلي.

📸 جمل تكتيكية ومناورة فنّيـة في مراننا اليـوم ⚽️💙#الهلال pic.twitter.com/I12QGwZiAD — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) September 24, 2023

أما في الكأس السعودية، فـ Al Hilal يحتل المركز الثاني في قائمة الأندية الأكثر تتويجًا بلقب البطولة الثانية في المملكة:

وذلك برصيد 10 ألقاب، حازها في أعوام 1961، 1964، 1980، 1982، 1984، 1989، 2015، 2017، 2020، 2023.

كما حل وصيفًا 8 مرات في نسخ 1963، 1968، 1976، 1981، 1984، 1986، 2010، 2022.

ونجح الموج الأزرق في خطف لقب نسخة الموسم الماضي من البطولة، بعد فوز صعب على الوحدة بركلات الترجيح بنتيجة (7-6)، عقب التعادل الإيجابي “1-1” في المباراة النهائية.

وفي دوري روشن، فقد كبير الرياض صدارة الترتيب لصالح الاتحاد، بعد التعادل الإيجابي مع ضمك في الجولة السابعة:

ليأتي الزعيم في المركز الثاني برصيد 17 نقطة وصافي (14) هدفًا.

وذلك بفارق نقطة عن الاتحاد المتصدر وحامل اللقب، ومثلها عن التعاون والاتفاق أصحاب المركزين الثالث والرابع على الترتيب.

* كانت قد جمعت الهلال ضد الجبلين، مواجهتين في كأس الملك، حسمهما الزعيم:

الأولى كانت في دور الـ32 من نسخة 1979، وفاز فيها كبير آسيا بنتيجة (8-1). ثم كرر فريق القوة الزرقاء انتصاره في الدور ذاته من نسخة 2019 ولكن بنتيجة (4-2).

على كل الأحوال، سنتعرف سويًا على أبرز الأندية المتوجة بلقب كأس الملك قبل الموسم الجديد:

كانت قد انطلقت مواجهات الجولة 32 من البطولة اليوم الأحد:

حيثما حسم الاتفاق مواجهته مع جدة، بانتصار عريض برباعية مميزة.

مواجهته مع جدة، بانتصار عريض برباعية مميزة. كما انتهى لقاء التعاون أمام القادسية بفوز الأول بثنائية.

أمام القادسية بفوز الأول بثنائية. ونجح الشباب في خطف انتصار صعب من أمام ضيفه الباطن.

في خطف انتصار صعب من أمام ضيفه الباطن. بعد أن بلغ الحزم دور الـ16 بفوز مستحق على العربي بنتيجة (3-1).

أما في اليوم الثاني من المرحلة (اليوم الاثنين)، فتقام 4 لقاءات أيضًا:

إذ يحل الرائد ضيفًا على النجمة، في نفس توقيت لقاء الهلال والجبلين.

قبل أن يواجه النصر مستضيفه أحد، وفي التوقيت ذاته يواجه ضمك نادي القيصومة.

الآن إليكم جميع مواجهات الدور الأول من المسابقة:

***

حاليًا مرت 70 دقيقة من زمن اللقاء، ونتيجة مباراة الهلال ضد الجبلين هي تقدم حامل اللقب بهدف نظيف (1-0).

حيثما جاء هدف المباراة الأول للهلال عن طريق البرتغالي روبن نيفيز في الدقيقة 64 من زمن المواجهة بالشوط الثاني.

وسنوافيكم بتغطية مستوفية حول اللقاء عقب نهايته بإذن الله،،

***

من المقرر أن تلعب مباراة الهلال ضد الجبلين مساء اليوم الاثنين، عند السادسة (6:00 م) بتوقيت السعودية وقطر والبحرين والعراق ومصر.

أما عن حكم اللقاء، فقد عين الاتحاد السعودي لكرة القدم (SAFF) الحكم الدولي النيوزيلني ماثيو كونجر Matthew Conger لإدارة المواجهة.

ستقوم شبكة قنوات إس إس سي الرياضية السعودية بنقل أحداث المواجهة، من خلال SSC 1 و SSC 5.

من ناحية أخرى، وحول معلق المباراة، فقد كلفت شركة الرياضية السعودية المعلق الرياضي السعودي عبدالله الحربي بالتعليق والوصف التفصيلي للأحداث.

***

تشكيل اللقاء

من المقرر أن يخوض ناديا الهلال والجبلين مواجهة اليوم بتشكيل مكون من العناصر الآتية:

***

نتيجة مباراة الهلال ضد الجبلين.. تفاصيل

انتهت مواجهة Al Hilal vs Al-Jabalain لحساب دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2024/2023.

حيثما أسفرت نتيجة اللقاء عن فوز صعب لحامل اللقب (1-0).

أما عن أهداف المباراة:

فقد أحرز النجم البرتغالي روبين نيفيز Ruben Neves لاعب وولفرهامبتون الإنجليزي و بورتو السابقين هدف الزعيم الوحيد بالدقيقة 64 من زمن اللقاء في الشوط الثاني.

من ناحية أخرى وحول البطاقات الملونة في اللقاء:

فقد حاز السعودي عبدالعزيز مبارك آل شريد Abdualaziz Al Sharid لاعب الهلال والفتح والتعاون السابقين على الإنذار من جانب البُني في الدقيقة 85.

بينما نال اللاعب الصربي الدولي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش Sergej Milinkovic-Savic ونجم لاتسيو الإيطالي السابق على البطاقة الصفراء من جهة كبير آسيا في الدقيقة 90.

***

بحسب ما آلت نتيجة المباراة، يتأهل الهلال رفقة النصر وضمك والنجمة إلى دور ثمن النهائي من أغلى الكؤوس.

حيثما نجح النجمة في تحقيق أولى مفاجآت الموسم الجديد من المسابقة، بالإطاحة بنادي الرائد بالفوز بنتيجة (2-1).

وبنفس النتيجة السابقة (2-1) أزاح ضمك ضيفه القيصومة.

قبل أن يحقق النصر الفوز الأكبر في دور الـ32 من كأس الملك السعودي 2024 على أحد بنتيجة (5-1).

***

* هذا وأعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن إجراء قرعة دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين مساء غدًا الأربعاء الموافق 27 سبتمبر 2023، عند الثانية عشر إلا الربع (11:45 م) بتوقيت السعودية.