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نتيجة مباراة التعاون والقادسية كأس خادم الحرمين (الذئاب يرافقون الاتفاق إلى ثمن النهائي “تفاصيل كاملة”)

سيف المصري

سنتعرف مع حلول مساء اليوم الأحد الموافق 2023/9/24، على نتيجة مباراة التعاون والقادسية في إطار مواجهات دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2024/2023، يستضيفها الليلة ملعب نادي التعاون الجديد AlTaawon Club Stadium New في مدينة بريدة السعودية، يطمح من خلالها سكري القصيم إلى المضي قدمًا نحو إنجاز جديد، على غرار التتويج بلقب أغلى الكؤوس قبل 4 أعوام، والتي قادت الفريق حينها إلى مشاركة آسيوية ثالثة، بينما يأمل بنو قادس في عودة قوية للمشاركة في كأس الملك السعودي بعد غياب لنحو موسمين.

نتيجة مباراة التعاون والقادسية في كأس خادم الحرمين الشريفين (مصدر الصورة. صحيفة المواطن السعودية)

نتيجة مباراة التعاون والقادسية في كأس خادم الحرمين الشريفين (مصدر الصورة. صحيفة المواطن السعودية)

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عمومًا، سنتناول بالتفاصيل في التغطية التالية، نتيجة مباراة التعاون والقادسية وموعد المواجهة والقنوات الناقلة، فضلًا عن تاريخ مشاركات وإنجازات الناديين في كأس الملك السعودي قبل النسخة 49 لسنة 2024، ونبذة عن تاريخ المواجهات المباشرة بين الجانبين.

نتيجة مباراة التعاون والقادسية

مباراة التعاون ضد القادسية في كأس الملك السعودي
جانب من لقاء التعاون ضد القادسية في ربع نهائي كأس الملك 2021 (مصدر الصورة. صحيفة سبق السعودية)

مع المباراة الأولى في اليوم الأول من دور الـ32 في بطولة Custodian of the Two Holy Mosques Cup 2023/2024، حيث لقاء القادسية ضد التعاون.

نادي التعاون

نستهل تغطيتنا مع أصحاب الضيافة، والذين يسجلون حضورهم الـ26 في كأس خادم الحرمين الشريفين.

حيثما تمكن الذئاب من حصد لقب وحيد في نسخة 2019، بالفوز على الاتحاد في النهائي (2-1).

بينما حل Al Taawoun وصيفًا للبطل مرتين:

  1. الأولى كانت في 1990 بعد الخسارة من النصر بثنائية نظيفة في المباراة النهائية.
  2. قبل أن يخسر لقب أغلى الكؤوس مجددًا، بالهزيمة من الفيصلي بنتيجة (2-3) في 2021.

وفي بطولة الدوري، يبلي التعاون بلاءًا حسنًا حتى الجولة السابعة من دوري روشن:

  • حيثما يحتل المركز الثالث “المؤهل إلى الدور الفاصل من دوري أبطال آسيا”، برصيد 16 نقطة وصافي (17) هدفًا.
  • إذ حقق الفريق 5 انتصارات وتعادل وحيد، بينما تلقى خسارة واحدة (من أمام الأهلي بالجولة السادسة).

نادي القادسية

من جانب آخر، يعود الفريق الوافد من مدينة الخبر السعودية، لتسجيل حضور رقم 26 في الكأس السعودية.

إذ كانت أفضل نتائج Al Qadisiyah في البطولة، بلوغ نصف النهائي في ثلاث مناسبات:

  1. الأولى كانت في نسخة 1978، قبل الخسارة من الأهلي بنتيجة (1-2).
  2. أما الثانية، فسقط فيها من أمام اتحاد جدة بهدف نظيف في نسخة 1986.
  3. قبل أن يودع المسابقة مجددًا، ولكن من أمام الزعيم الهلالي بالهزيمة بهدف في 1989.

محليًا أيضًا، يتصدر القادسية حتى الجولة السادسة جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى السعودي “دوري يلو”:

  • بعد أن حصد 16 نقطة وصافي (5) أهداف.
  • وذلك إثر فوزه في 5 مباريات، وتعادله في واحدة، ولم يخسر أي لقاء حتى الآن بالموسم الحالي.

* جدير بالذكر، أن آخر لقاء جمع التعاون ضد القادسية في كأس الملك، كان في ربع نهائي نسخة 2021، وانتهت بفوز الذئاب (2-1).

على كل الأحوال، سنستعرض سويًا سجل الأندية الأكبر تتويجًا بلقب أغلى الكؤوس قبل الموسم 49 لسنة 2024:

سجل الأندية الأكثر تتويجًا بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين (كأس الملك) قبل النسخة 49 لسنة 2024 (مصدر الصورة. ويكيبيديا)
سجل الأندية الأكثر تتويجًا بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين (كأس الملك) قبل النسخة 49 لسنة 2024 (مصدر الصورة. ويكيبيديا)

هذا، وستقام مباريات دور الـ32 من البطولة، على مدار 4 أيام متتالية، تبدأ من اليوم الأحد:

  • حيثما يستضيف الاتفاق نادي جدة، ويلعب التعاون ضد القادسية.
  • قبل أن يحل الباطن ضيفًا على الشباب، ويستقبل الحزم فريق العربي.

وإليكم إجمالي مواجهات المرحلة:

مواعيد مباريات دور الـ32 في كأس خادم الحرمين الشريفين 2024 «أغلى الكؤوس» (مصدر الصورة. حساب البطولة تويتر)
مواعيد مباريات دور الـ32 في كأس خادم الحرمين الشريفين 2024 «أغلى الكؤوس» (مصدر الصورة. حساب البطولة تويتر)

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الآن مباراة التعاون ضد القادسية والنتيجة النهائية هي انتصار  سكري القصيم بثنائية بيضاء (2-0).

حيثما جاء هدف المواجهة الوحيد بتوقيع المهاجم الغامبي موسى بارو في الدقيقة 9 من الشوط الأول.

ثم أضاف عبدالفتاح آدم الهدف الثاني في الدقيقة السابعة من الوقت بدل من ضائع للشوط الثاني (الدقيقة 7+90).

وسنوافيكم بتغطية شاملة للمباراة عقب نهايتها بإذن الله،،

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أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم السعودي، عن إقامة مباراة التعاون أمام القادسية، مساء اليوم الأحد، عند السادسة (6:00 م) بتوقيت السعودية وقطر والبحرين والعراق ومصر.

أما عن حكم المواجهة، أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم (SAFF) عن إسناد المهمة إلى الحكم السعودي عبدالصمد بكري.

حكام مباريات اليوم الأول (الأحد) في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين (مصدر الصورة. حساب اتحاد الكرة السعودي تويتر)
حكام مباريات اليوم الأول (الأحد) في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين (مصدر الصورة. حساب اتحاد الكرة السعودي تويتر)

ستقوم شبكة قنوات إس إس سي الرياضية السعودية بتوفير البث المباشر لأحداث اللقاء، عبر شاشتي SSC 1 و SSC 5.

من ناحية أخرى، وبشأن معلق المباراة، فقد وكلت شركة الرياضة السعودية المعلق الرياضي المغربي نور الدين ايت علي بالمهمة.

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تشكيل المواجهة

يدخل ناديا القادسية والتعاون مواجهة الليلة بتشكيل مكون من العناصر والأسماء التالية:

تشكيل التعاون في مواجهة القادسية في كأس الملك (مصدر الصورة. حساب الذئاب موقع إكس)
تشكيل التعاون في مواجهة القادسية في كأس الملك (مصدر الصورة. حساب الذئاب موقع إكس)
قائمة القادسية ضد التعاون في الكأس السعودية (مصدر الصورة. حساب فارس عنيزة تويتر)
قائمة القادسية ضد التعاون في الكأس السعودية (مصدر الصورة. حساب فارس عنيزة تويتر)

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نتيجة مباراة التعاون ضد القادسية.. تفاصيل

نتيجة مباراة التعاون ضد القادسية في كأس الملك السعودي (مصدر الصورة. حساب الذئاب موقع إكس)
نتيجة مباراة التعاون ضد القادسية في كأس الملك السعودي (مصدر الصورة. حساب الذئاب موقع إكس)

قبل قليل، أطلقت صافرة نهاية لقاء Al Taawoun vs Al Qadisiyah ضمن مواجهات اليوم الافتتاحي عن دور الـ32 في كأس الملك السعودي 2024.

حيثما أسفرت نتيجة المواجهة عن فوز سكري القصيم (2-0).

أما عن أهداف المباراة:

فقد قص المهاجم الغامبي الدولي موسى بارو Musa Barrow نجم أتلانتا الإيطالي السابق ثنائية الذئاب في الدقيقة 9.

قبل أن يضيف عبدالفتاح آدم Abdulfattah Mohamed Adam مهاجم النصر سابقًا هدف الحسم للأصفر بالدقيقة السابعة من الوقت بدل من ضائع للشوط الثاني.

وشهدت المباراة إهدار المهاجم السنغالي مباي دياني Mbaye Diagne هدف التعادل للضيوف عند الدقيقة 68.

عمومًا، إليكم إحصائيات المواجهة بشكل كامل:

إحصائيات مباراة التعاون ضد القادسية في أغلى الكؤوس (مصدر الصورة. إحصائيات جوجل)
إحصائيات مباراة التعاون ضد القادسية في أغلى الكؤوس (مصدر الصورة. إحصائيات جوجل)

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بهذا النتيجة، يرافق التعاون نادي الاتفاق إلى دور الـ16 من أغلى الكؤوس 2024.

حيثما نجح النواخذة في تحقيق انتصار عريض برباعية دون رد على جدة في دور الـ32.

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سيف المصري

أنا محرر صحفي إلكتروني محترف أعمل بالمجال لأكثر من 10 سنوات أختص في الأخبار الحصرية والتقارير التحليلية في مجالات السياسية والرياضة والدين...

اعتبر العمل في مجال الصحافة متعة في حد ذاتها تستحق الإبداع وتقديم أفضل محتوى يناسب عقلية قرائنا المتميزين

عملت قبل ذلك في مجال التايبست وإعادة الصياغة وكتابة المقالات الحصرية ومقالات شركات الخدمات.. كما عملت في مجال التوثيق الإعلامي والأرشفة التلفزيونية

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