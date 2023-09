نتيجة مباراة التعاون والقادسية كأس خادم الحرمين (الذئاب يرافقون الاتفاق إلى ثمن النهائي “تفاصيل كاملة”)

سنتعرف مع حلول مساء اليوم الأحد الموافق 2023/9/24، على نتيجة مباراة التعاون والقادسية في إطار مواجهات دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2024/2023، يستضيفها الليلة ملعب نادي التعاون الجديد AlTaawon Club Stadium New في مدينة بريدة السعودية، يطمح من خلالها سكري القصيم إلى المضي قدمًا نحو إنجاز جديد، على غرار التتويج بلقب أغلى الكؤوس قبل 4 أعوام، والتي قادت الفريق حينها إلى مشاركة آسيوية ثالثة، بينما يأمل بنو قادس في عودة قوية للمشاركة في كأس الملك السعودي بعد غياب لنحو موسمين.

نتيجة مباراة التعاون والقادسية في كأس خادم الحرمين الشريفين (مصدر الصورة. صحيفة المواطن السعودية)

عمومًا، سنتناول بالتفاصيل في التغطية التالية، نتيجة مباراة التعاون والقادسية وموعد المواجهة والقنوات الناقلة، فضلًا عن تاريخ مشاركات وإنجازات الناديين في كأس الملك السعودي قبل النسخة 49 لسنة 2024، ونبذة عن تاريخ المواجهات المباشرة بين الجانبين.

نتيجة مباراة التعاون والقادسية

مع المباراة الأولى في اليوم الأول من دور الـ32 في بطولة Custodian of the Two Holy Mosques Cup 2023/2024، حيث لقاء القادسية ضد التعاون.

نادي التعاون

نستهل تغطيتنا مع أصحاب الضيافة، والذين يسجلون حضورهم الـ26 في كأس خادم الحرمين الشريفين.

حيثما تمكن الذئاب من حصد لقب وحيد في نسخة 2019، بالفوز على الاتحاد في النهائي (2-1).

بينما حل Al Taawoun وصيفًا للبطل مرتين:

الأولى كانت في 1990 بعد الخسارة من النصر بثنائية نظيفة في المباراة النهائية. قبل أن يخسر لقب أغلى الكؤوس مجددًا، بالهزيمة من الفيصلي بنتيجة (2-3) في 2021.

وفي بطولة الدوري، يبلي التعاون بلاءًا حسنًا حتى الجولة السابعة من دوري روشن:

حيثما يحتل المركز الثالث “المؤهل إلى الدور الفاصل من دوري أبطال آسيا”، برصيد 16 نقطة وصافي (17) هدفًا.

إذ حقق الفريق 5 انتصارات وتعادل وحيد، بينما تلقى خسارة واحدة (من أمام الأهلي بالجولة السادسة).

نادي القادسية

من جانب آخر، يعود الفريق الوافد من مدينة الخبر السعودية، لتسجيل حضور رقم 26 في الكأس السعودية.

إذ كانت أفضل نتائج Al Qadisiyah في البطولة، بلوغ نصف النهائي في ثلاث مناسبات:

الأولى كانت في نسخة 1978، قبل الخسارة من الأهلي بنتيجة (1-2). أما الثانية، فسقط فيها من أمام اتحاد جدة بهدف نظيف في نسخة 1986. قبل أن يودع المسابقة مجددًا، ولكن من أمام الزعيم الهلالي بالهزيمة بهدف في 1989.

📸 | المران الأخير للفرسان قبل لقاء التعاون.#أغلى_الكؤوس pic.twitter.com/GNRvVBxUqs — نادي القادسية السعودي (@Alqadsiah) September 23, 2023

تجارب وفعاليات مٌبهرة تضيف البهجة في كل لحظة 🤩 حياك في #ناديك_ومحلّك#اليوم_الوطني_السعودي 93 pic.twitter.com/OCppTfluWs — نادي القادسية السعودي (@Alqadsiah) September 23, 2023

محليًا أيضًا، يتصدر القادسية حتى الجولة السادسة جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى السعودي “دوري يلو”:

بعد أن حصد 16 نقطة وصافي (5) أهداف.

وذلك إثر فوزه في 5 مباريات، وتعادله في واحدة، ولم يخسر أي لقاء حتى الآن بالموسم الحالي.

* جدير بالذكر، أن آخر لقاء جمع التعاون ضد القادسية في كأس الملك، كان في ربع نهائي نسخة 2021، وانتهت بفوز الذئاب (2-1).

على كل الأحوال، سنستعرض سويًا سجل الأندية الأكبر تتويجًا بلقب أغلى الكؤوس قبل الموسم 49 لسنة 2024:

هذا، وستقام مباريات دور الـ32 من البطولة، على مدار 4 أيام متتالية، تبدأ من اليوم الأحد:

حيثما يستضيف الاتفاق نادي جدة، ويلعب التعاون ضد القادسية.

نادي جدة، ويلعب التعاون ضد القادسية. قبل أن يحل الباطن ضيفًا على الشباب، ويستقبل الحزم فريق العربي.

وإليكم إجمالي مواجهات المرحلة:

***

الآن مباراة التعاون ضد القادسية والنتيجة النهائية هي انتصار سكري القصيم بثنائية بيضاء (2-0).

حيثما جاء هدف المواجهة الوحيد بتوقيع المهاجم الغامبي موسى بارو في الدقيقة 9 من الشوط الأول.

ثم أضاف عبدالفتاح آدم الهدف الثاني في الدقيقة السابعة من الوقت بدل من ضائع للشوط الثاني (الدقيقة 7+90).

وسنوافيكم بتغطية شاملة للمباراة عقب نهايتها بإذن الله،،

***

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم السعودي، عن إقامة مباراة التعاون أمام القادسية، مساء اليوم الأحد، عند السادسة (6:00 م) بتوقيت السعودية وقطر والبحرين والعراق ومصر.

أما عن حكم المواجهة، أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم (SAFF) عن إسناد المهمة إلى الحكم السعودي عبدالصمد بكري.

ستقوم شبكة قنوات إس إس سي الرياضية السعودية بتوفير البث المباشر لأحداث اللقاء، عبر شاشتي SSC 1 و SSC 5.

من ناحية أخرى، وبشأن معلق المباراة، فقد وكلت شركة الرياضة السعودية المعلق الرياضي المغربي نور الدين ايت علي بالمهمة.

***

تشكيل المواجهة

يدخل ناديا القادسية والتعاون مواجهة الليلة بتشكيل مكون من العناصر والأسماء التالية:

***

نتيجة مباراة التعاون ضد القادسية.. تفاصيل

قبل قليل، أطلقت صافرة نهاية لقاء Al Taawoun vs Al Qadisiyah ضمن مواجهات اليوم الافتتاحي عن دور الـ32 في كأس الملك السعودي 2024.

حيثما أسفرت نتيجة المواجهة عن فوز سكري القصيم (2-0).

أما عن أهداف المباراة:

فقد قص المهاجم الغامبي الدولي موسى بارو Musa Barrow نجم أتلانتا الإيطالي السابق ثنائية الذئاب في الدقيقة 9.

قبل أن يضيف عبدالفتاح آدم Abdulfattah Mohamed Adam مهاجم النصر سابقًا هدف الحسم للأصفر بالدقيقة السابعة من الوقت بدل من ضائع للشوط الثاني.

وشهدت المباراة إهدار المهاجم السنغالي مباي دياني Mbaye Diagne هدف التعادل للضيوف عند الدقيقة 68.

عمومًا، إليكم إحصائيات المواجهة بشكل كامل:

***

بهذا النتيجة، يرافق التعاون نادي الاتفاق إلى دور الـ16 من أغلى الكؤوس 2024.

حيثما نجح النواخذة في تحقيق انتصار عريض برباعية دون رد على جدة في دور الـ32.