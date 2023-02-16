«انتصار بجدارة مع الصدارة».. نتيجة مباراة الاتفاق والاتحاد في الدوري السعودي

بانتصار بجدارة واستحقاق، أسفرت نتيجة مباراة الاتفاق والاتحاد، في ختام لقاءات اليوم الثاني عن الجولة 17 من منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم موسم 2023/2022، والتي استضافها ملعب ستاد الأمير محمد بن فهد Prince Mohammed Bin Fahad Stadium في مدينة الدمام السعودية، ليعود على إثرها العميد إلى اعتلاء صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، فيما واصل فارس الدهناء تعثره وبقى في المنطقة الدافئة ولو بشكلٍ مؤقت.

على كل الأحوال، سنستعرض سويًا في التقرير التالي، نتيجة مباراة الاتفاق والاتحاد، وإحصائيات اللقاء كاملة، إضافة إلى تشكيل الناديين قبل المواجهة، وجدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين 2023 بعد انتهاء مباريات اليوم الثاني عن الأسبوع 17.

نتيجة مباراة الاتفاق والاتحاد

كما أسلفنا الذكر، فقد انتهت قبل قليل مباراة الاتحاد ضد الاتفاق، في ختام مواجهات اليوم الثاني عن الجولة السابعة عشر من منافسات Saudi Professional League 2023/2022، وذلك بانتصار مستحق وعن جدارة للعميد بنتيجة (3-0).

إليكم بدايةً تشكيل الناديين قبل المباراة:

أما عن أهداف اللقاء، فقد قص شريطها المهاجم البرتغالي من أصول أنجولية هيلدر كوستا Helder Costa، وذلك بعد عرضية من ركلة ركنية نفذها إيغور كورنادو من الجانب الأيسر لدفاع فارس الدهناء، استقبلها المدافع والقائد المصري أحمد حجازي بتسديدة، أبعدها الدفاع بشكل قصير، لتصل إلى القناص البرازيلي رومارينهو الذي سدد كرة رائعة تصدى لها الحارس البرازيلي باولو فيكتور Paulo Victor، قبل أن ترتد إلى كوستا الذي سددها مباشرة سكنت أقصى الزاوية اليسرى لمرمى أصحاب الأرض.

لينتهي الشوط الأول بتقدم الاتحاد على الاتفاق بهدف نظيف (1-0).

فيما يلي إحصائيات شوط اللقاء الأول:

مع الشوط الثاني، ينجح المهاجم البرازيلي رومارينهو Romarinho الطامح إلى ارتداء قميص المنتخب السعودي، في تكليل مجهوده في اللقاء، بإضافة الهدف الثاني للنمور عند الدقيقة 59، وذلك بعد محاولة هجومية لأصحاب الديار، قطعت لتصل إلى إيغور كورنادو في وسط الملعب، الذي مرر كرة ضربت دفاعات الكوماندوز، لتضع رومارينهو في انفراد بمرمى باولو فيكتور، والذي لم يتردد في تسجيلها بكل سهولة.

وفي الدقيقة 67 نجح البديل هارون كمارا في إضافة الهدف الثالث للضيوف، وذلك بعد سلسلة من التمريرات بين لاعبي الإتي على حدود منطقة جزاء أصحاب الديار، وصلت في الأخير بتمريرة بينية من رومارينهو إلى هارون كمارا، الذي انفرد بالمرمى ووضعت الكرة أسفل يد الحارس البرازيلي.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل من ضائع للشوط الثاني، أهدر إيغور كورنادو فرصة محققة لتسجيل هدف رابع لـ اتحاد جدة، بعد تمريرة طولية وضعت كورنادو في انفراد تام بالمرمى، مسددة كرة مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى باولو فيكتور.

لتنتهي مباراة الاتفاق أمام الاتحاد، بعد احتساب 5 دقائق وقت بدل من ضائع، والنتيجة النهائية هي فوز العميد (3-0).

إليكم إحصائيات المواجهة كاملة:

وفق ما آلت إليه نتيجة مباراة الاتحاد ضد الاتفاق، يرتفع رصيد النمور النقطة 40 وصافي (25) هدفًا، ليستعيد صدارة جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي.

بينما تجمد رصيد فارس الدهناء عند 19 نقطة وفارق (-5) أهداف، ويبقى في المركز العاشر.

والآن مع جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين في نهاية مباريات اليوم الثاني من الجولة 17: