نتيجة مباراة أحد والنصر كأس الملك السعودي (أكبر فوز بالموسم الجديد! “موعد قرعة دور الـ16”)

مع انتصاف ليل اليوم الاثنين الموافق 2024/9/25، سنتعرف على نتيجة مباراة أحد والنصر ضمن لقاءات دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2024/2023، لحساب اليوم الثاني من المرحلة، يستضيفها الليلة ملعب ستاد الأمير عبدالله الفيصل Prince Abdullah Al-Faisal Stadium في مدينة جدة السعودية “عروس البحر الأحمر”، يسعى من خلالها “أفعة الجبل” إلى تسجيل مشاركة قوية جديدة في أغلى الكؤوس، تعيد أمجاد الثمانينيات من القرن الماضي، في المقابل يطمح العالمي إلى مواصلة صحوته المحلية والآسيوية من أجل المضي قدمًا نحو الظفر بلقب سابع في كأس الملك السعودي بعد غياب لنحو 34 عامًا.

نتيجة مباراة أحد والنصر في كأس خادم الحرمين الشريفين (مصدر الصورة. موقع الدوري السعودي)

على كل الأحوال، سنستعرض سويًا في التغطية التالية، نتيجة مباراة أحد والنصر وموعد المواجهة والقنوات الناقلة، علاوة على تاريخ مشاركات الناديين وإنجازاتهما في كأس الملك قبل النسخة 49 لسنة 2024، وأيضًا نتناول جانبًا من تاريخ المواجهات المباشرة بين الجانبين.

نتيجة مباراة أحد والنصر

مع المباراة رقم 16 والثالثة في اليوم الثاني من دور الـ32 في إطار مسابقة Custodian of the Two Holy Mosques Cup 2023/2024، حيث قمة النصر ضد أحد.

نادي أحد

نستهل تغطيتنا مع أصحاب الضيافة، والذين يعودون لتدشين المشاركة الـ20 في الكأس السعودية، بعد غياب لنحو 4 مواسم.

حيثما كانت آخر مشاركة للفريق القادم من المدينة المنورة، في نسخة 2020:

والتي ودع خلالها المنافسات من دور الـ16، بعد الخسارة الثقيلة من الاتفاق (7-1).

بينما كانت ذروة إنجازات النادي الذي يرجع تأسيسه إلى عام 1936 في نسخة 1980 “مشاركة سادسة”:

إذ بلغ نصف نهائي كأس الملك، قبل الخسارة من الهلال (1-2).

أما على صعيد دوري الدرجة الأولى السعودي “دوري يلو”، فإن Ohod Club يقدم أداءً متواضعًا:

فالفريق يحتل مؤخرًا المرتبة الـ16 في جدول الترتيب “أول ثلاثي القاع”.

بعد أن جمع 3 نقاط وفارق (-7) أهداف، بانتصار وحيد وخمس هزائم خلال 6 جولات مضت.

نادي النصر

من جهة أخرى، يرغب فارس نجد في مواصلة نتائجه المتميزة مؤخرًا في الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا.

فالقاري يحتل المركز الخامس في دوري روشن، برصيد 15 نقطة وصافي (13) هدفًا:

بعد أن حقق 5 انتصارات “آخرها في الكلاسيكو على حساب الأهلي“، وتلقى خسارتين.

كما نجح في تصدر مجموعته الخامسة E في دوري أبطال آسيا منذ الجولة الأولى:

بعدما حقق انتصارًا غاليًا خارج الديار على برسبوليس الإيراني بثنائية.

غدًا نلتقـي في جـدة 💛 pic.twitter.com/fMOaF2V98F — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) September 24, 2023

أما في كأس خادم الحرمين الشريفين، فإن Al Nassr يسجل حضوره الـ37:

حيثما تمكن من حصد 6 ألقاب في أعوام 1974 و1976 و1981 و1986 و1987 و1990.

جاء آخر تتويج لـ الشمس بالكأس السعودية على حساب التعاون، بعد الفوز بثنائية نظيفة في النهائي.

كما حل الفرسان في المركز الثاني 8 مرات في نسخ 1967، 1971، 1973، 1989، 2012، 2015، 2016، 2019.

كانت آخر مرة حصل فيها النصر على الوصافة، بعد الخسارة من غريمه التقليدي الهلال (1-2) في المباراة النهائية.

* نشير إلى أن مواجهتين سابقتين قد جمعتا النصر ضد أحد في الكأس:

الأولى جرت في دور الـ32 من نسخة 1982، وانتهت بانتصار العالمي (2-0). كما حقق النصراويين الفوز أيضًا ولكن برباعية نظيفة، في ربع نهائي 1988.

عمومًا، سنعرض لكم سجل الأندية الأكثر تتويجًا بلقب كأس الملك السعودي قبل النسخة 49 لسنة 2024:

وانطلقت منافسات دور الـ32 من المسابقة الثانية في المملكة يوم أمس الأحد:

فنجح الاتفاق في العبور من أمام جدة برباعية رائعة.

في العبور من أمام جدة برباعية رائعة. وبثنائية مميزة تخطى التعاون نادي القادسية.

نادي القادسية. قبل أن يزيح الحزم ضيفه العربي بالفوز بنتيجة (3-1).

وأخيرًا تجاوز الشباب منافسه الباطن بصعوبة في لقاء امتد للأشواط الإضافية.

واليوم الاثنين، تقام مواجهات اليوم الثاني:

فيلعب النجمة ضد الرائد، وفي نفس التوقيت يواجه الجبلين نادي الهلال.

نادي الهلال. قبل أن يواجه النصر مضيفه أحد، ويستقبل ضمك فريق القيصومة.

فيما يلي إجمالي مباريات الدور الأول من البطولة ومواعيدها:

***

من المقرر إقامة مباراة أحد أمام النصر مساء اليوم الاثنين، في تمام التاسعة (9:00 م) بتوقيت السعودية وقطر والبحرين والعراق ومصر.

أما عن حكم اللقاء، فقد كلف الاتحاد السعودي لكرة القدم (SAFF) الحكم الدولي النمساوي هارالد ليشنر Harald Lechner بإدارة القمة.

ستقوم شبكة قنوات إس إس سي الرياضية السعودية بنقل أحداث المواجهة، عبر شاشة SSC 1 و SSC 5.

من ناحية أخرى وبشأن معلق المباراة، فقد أعلنت شركة الرياضة السعودية تكليف المعلق الرياضي السعودي عيسى الحربين.

***

نتيجة مباراة النصر ضد أحد.. تفاصيل

انتهت مواجهة Al Nassr vs Ohod Club ضمن لقاءات دور الـ32 من كأس الملك السعودي موسم 2024/2023.

إذ أسفرت نتيجة اللقاء عن فوز العالمي (5-1)، وهي النتيجة الأكبر حتى الآن في الموسم الجديد.

أما عن أهداف اللقاء:

فقد افتتحها أسد التيرانجا السنغالي ساديو ماني Sadio Mane لـ فارس نجد في الدقيقة 16 من ركلة الجزاء.

قبل أن يتمكن المهاجم البولندي كونراد ميشالاك Konrad Michalak من تعديل النتيجة لـ الجبل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل من ضائع للشوط الأول.

ثم نجح لاعب الوسط الفرنسي سيكو فوفانا Seko Fofana في منح النصر التقدم مجددًا بالدقيقة 62.

وأضاف النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا Anderson Talisca الهدف الثالث للضيوف عند الدقيقة 73.

وفي الدقيقة 81 وضع السعودي أيمن يحيى سالم Ayman Salem بصمته مسجلًا رابع الأهداف النصراوية.

أخيرًا اختتم نجم الوسط السعودي سامي خليل النجعي Sami Al-Najei خماسية القاري مع الدقيقة 86.

***

هذا، وخاض الناديان مواجهة الاثنين بالتشكيلة التالية:

***

على ضوء تلك النتيجة، يتأهل النصر برفقة الهلال وضمك والنجمة إلى دور الـ16 من أغلى الكؤوس، بعد الاتفاق والتعاون والشباب والحزم.

حيثما تغلب الهلال بصعوبة على الجبلين بهدف روبن نيفيز (1-0).

وأطاح ضمك بفريق القيصومة من دور الـ32، بعد الفوز بنتيجة (2-1).

بينما ودع الرائد المنافسات عقب الخسارة من مضيفه النجمة (1-2) في أبرز مفاجآت الموسم الجديد.

* جدير بالذكر، أن لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، قد حددت مساء يوم غدًا الأربعاء الموافق 27 سبتمبر 2023 عند الثانية عشر إلا ربع من صباح الخميس (11:45 م) موعدًا لإجراء قرعة دور الستة عشر من كأس خادم الحرمين الشريفين.