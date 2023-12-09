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نتيجة قرعة كوبا أمريكا 2024.. الأرجنتين في مجموعة قوية

محمد فريد عبد العزيز

أسفرت قرعة بطولة كوبا أمريكا 2024 التي أجريت اليوم عن وقوع منتخب الأرجنتين حامل اللقب وبطل العالم في نفس المجموعة مع منتخب تشيلي.

مجموعات كوبا أمريكا 2024

وفيما يلي مجموعات بطولة كوبا أمريكا نسخه 2024:

المجموعة الأولى: الأرجنتين، تشيلي، بيرو، والفائز من ملحق كندا وتوباغو وترينيداد.

المجموعة الثانية: المكسيك، الإكوادور، جاميكا، فنزويلا.

المجموعة الثالثة: الولايات المتحدة، بنما، أوروغواي، وبوليفيا.

المجموعة الرابعة: البرازيل، كولومبيا، الباراغواي، والفائز من مباراة كوستاريكا وهندوراس.

موعد بطولة كوبا أمريكا 2024

ستقام بطولة كوبا أمريكا 2024 في الولايات المتحدة، في الفترة من 20 يونيو إلى 16 يوليو المقبل.

منتخب الأرجنتين سيبدأ مشواره في بطولة كوبا أمريكا يوم 20 يونيو بمواجهة الفائز من كندا وتوباغو وترينيداد اللذين سيلتقيان في ملحق لتحديد أحد المقعدين المؤهلين لكونكاكاف العام المقبل.

والمنتخب البرازيلي سيبدأ البطولة بمواجهة الفائز من كوستاريكا وهندوراس يوم 24 يونيو قبل أن تواجه الباراغواي يوم 28 من نفس الشهر.


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عن الكاتب:
محمد فريد عبد العزيز

طالب، كاتب مقالات رياضية، محب لكرة القدم والرياضة بشكل عام.

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