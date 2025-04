نتيجة قرعة كوبا أمريكا 2024.. الأرجنتين في مجموعة قوية

أسفرت قرعة بطولة كوبا أمريكا 2024 التي أجريت اليوم عن وقوع منتخب الأرجنتين حامل اللقب وبطل العالم في نفس المجموعة مع منتخب تشيلي.

وفيما يلي مجموعات بطولة كوبا أمريكا نسخه 2024:

المجموعة الأولى: الأرجنتين، تشيلي، بيرو، والفائز من ملحق كندا وتوباغو وترينيداد.

المجموعة الثانية: المكسيك، الإكوادور، جاميكا، فنزويلا.

المجموعة الثالثة: الولايات المتحدة، بنما، أوروغواي، وبوليفيا.

المجموعة الرابعة: البرازيل، كولومبيا، الباراغواي، والفائز من مباراة كوستاريكا وهندوراس.

¡Así quedaron conformados los grupos de la CONMEBOL #CA2024! 🏆

Assim estão formados os grupos da CONMEBOL #CA2024! 🤩

Here's how the CONMEBOL final draw for #CA2024 shaped up! ⚽ #VibraElContinente #VibraOContinente #RockingTheContinent pic.twitter.com/lm1ZtcbAfM

