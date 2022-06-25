نتيجة قرعة دور 16 لبطولة كأس مصر

أجريت ظهرا اليوم السبت الموافق 25 من شهر يونيو، قرعة دور 16 من بطولة كأس مصر لكرة القدم رجال لموسم 2021 – 2022، وذلك في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم بمدينة السادس من أكتوبر وهي البطولة الأعرق والأقدم بين البطولات المصرية التي ما زالت موجودة حتى يومنا هذا وتتنافس فيها الأندية الكبرى.

وقد أسفرت هذه القرعة عن مواجهات بعضها تتسم بقوتها والبعض الآخر تكون سهلة نسبيا لأحد الفريقين وقد جاءت المواجهات نتيجة القرعة كالتالي.

1- يلتقي فريق نادي الزمالك مع النادي الإسماعيلي.

2- ويلاقي فريق النادي المصري مع نظيرة نادي أيسترن كومباني.

3- ويلتقي فريقان نادي إنبي مع نادي البنك الأهلي.

4- وأيضا يلعب نادي بيراميدز أمام نادي سيراميكا كليوباترا.

5- ثم يلاقي النادي الأهلي نادي مصر المقاصة.

6- بينما يواجه نادي المقاولون العرب مع نادي الجونة.

7- ويلتقي نادي طلائع الجيش أمام منتخب السويس.

8- ويواجه نادي سموحة السكندري أمام نادي كفر الشيخ.

وتشهد البطولة هذا العام تواجد 14 فريق من أندية الدوري المصري الممتاز وفريقان من أندية دوري الدرجة الثانية وهم نادي كفر الشيخ ونادي منتخب السويس.

وكان قد صعد قطبي الكرة المصرية والناديين الأكثر شعبية وجماهيره في مصر هما النادي الأهلي ونادي الزمالك إلى الدور 16 بعد فوز نادي الزمالك على نادي الداخلية بنتيجة هدفين لهدف واحد في دور 32، بينما وصل الأهلي إلى هذا الدور دور ثمن النهائي بعد الفوز الذي حققه في دور 32 على النادي المصري بالسلوم بنيجة هدف نظيف.