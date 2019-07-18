نتيجة قرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 ومصر تقع فى مجموعة سهلة

أجرى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم “الكاف” مساء اليوم الخميس 18 يوليو فى احتفال نظمه احد فنادق القاهرة قرعة تصفيات النسخة 33 من كأس أمم أفريقيا 2021 والتي ستقام فى الكاميرون، وقد أسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر فى مجموعة سهلة.

وقد حضر مراسم إجراء قرعة كأس أمم أفريقيا 2021 العديد من مشاهير كرة القدم فى قارة أفريقيا وعلى رأسهم الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، والكاميروني صامويل إيتو، والنيجيري نوانكو كانو، والسنغالى خديجو فاديجا، والجزائري رابح ماجر وعدد كبير من نجوم القارة السمراء.

وقد أسفرت نتيجة قرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 والتي ستقام بالكاميرون عن 12 مجموعة يصعد منها الأول والثاني من كل مجموعة ليكون أخمالي عدد المنتخبات التى سوف تشارك فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 عددها 24 منتخب.

نتيجة قرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021

المجموعة الأولى: وتضم منتخبات مالي،وغينيا، وناميبيا، والفائز من ليبريا مع تشاد. المجموعة الثانية: وتضم منتخبات بوركينيا فاسو، وأوغندا، ومالاوي، والفائز من جنوب السودان مع سيشل. المجموعة الثالثة: وتضم منتخبات غانا، وجنوب أفريقيا، والسودان، والفائز من موريشيوس مع ساوتومي. المجموعة الرابعة: وتضم منتخبات الكونغو الديموقراطية، والجابون، وأنجولا، والفائز من جيبوتي مع جامبيا. المجموعة الخامسة: وتضم منتخبات المغرب، وموريتانيا، وبورندي، وأفريقيا الوسطى. المجموعة السادسة: وتضم منتخبات الكاميرون، وكاب فردي، وموزمبيق، ورواندا. المجموعة السابعة: وتضم منتخبات مصر، وكينيا، وتوجو، وجزر القمر. المجموعة الثامنة: وتضم منتخبات الجزائر، وزامبيا، وزيمبابوي، وبوتسوانا. المجموعة التاسعة: وتضم منتخبات السنغال، والكونغو، وغينيا بيساو، وأي سواتيني. المجموعة العاشرة: وتضم منتخبات تونس، وليبيا، وتنزانيا، وغينيا الاستوائية. المجموعة الحادية عشر: وتضم منتخبات كوت ديفوار، والنيجر، ومدغشقر، وإثيوبيا. المجموعة الثانية عشر: وتضم منتخبات نيجيريا، وبنين، وسيراليون، وليسوتو.

ويسبق المجموعات دور تمهيدي للتصفيات حيث تقام فى هذا الدور المباريات التالية: