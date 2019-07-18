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نتيجة قرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 التي تستضيفها الكاميرون

كتب صلاح أحمدفي آخر تحديث
نتيجة قرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 التي تستضيفها الكاميرون

قبل انتهاء النسخة الحالية من بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 والتي تستضيفها مصر وهي البطولة التي تنتهي في يوم الغد 19 يوليو 2019 تقام الآن قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 في مصر وهي البطولة التي تم تقسيم المنتخبات المتنافسة للتأهل لها إلى 5 مستويات كل منها يتكون من 12 منتخب عدا المستوى الرابع والخامس يتكون من 8 منتخبات – حيث يتنافس منتخبات المستوى الخامس سوياً قبل أن يتم تأهلهم إلى الأندية الثمانية المتواجدين في المستوى الرابع هذا وجاءت المنتخبات تم توزيعهم على المستويات الخمس على النحو الذي نذكره فيما بعد وذلك بعد وضع نتيجة قرعة كأس الأمم الأفريقية 2021.

 

منافسات الدور التمهيدي منتخبات المستوى الخامس

هذا ويتنافس المنتخبات التالية معاً للتأهل لدور المجموعات

الطرف الأولالطرف الثاني
ليبرياتشاد
جنوب السودانسيشل
موريشيوسساو تومي
جيبوتيجامبيا

نتيجة قرعة كأس الأمم الأفريقية 2021

المجموعة الأولىالمجموعة الثانيةالمجموعة الثالثةالمجموعة الرابعةالمجموعة الخامسةالمجموعة السادسة
  • مالي
  • غينيا
  • ناميبيا
  • الفائز من ليبيريا وتشاد
  • بوركينا فاسو
  • أوغندا
  • مالاوي
  • الفائز من جنوب السودان وسيشل
  • غانا
  • جنوب أفريقيا
  • السودان
  • الفائز بين موريشيوس وساو تومي
  • الكونغو
  • الجابون
  • أنجولا
  • الفائز بين جيبوتي وجامبيا
  • المغرب
  • موريتانيا
  • أفريقيا الوسطى
  • بوروندي
  • الكاميرون
  • الرأس الأخضر
  • موزمبيق
  • رواندا
المجموعة السابعةالمجموعة الثامنةالمجموعة التاسعةالمجموعة العاشرةالمجموعة الحادية عشرالمجموعة الثانية عشر
  • مصر
  • كينيا
  • توجو
  • جزر القمر
  • الجزائر
  • زامبيا
  • زيمبابوي
  • بوتسوانا
  • السنغال
  • الكونغو
  • غينيا بيساو
  • إيسواتيني
  • تونس
  • ليبيا
  • تنزانيا
  • غينيا الإستوائية
  • كوت ديفوار
  • النيجر
  • مدغشقر
  • إثيوبيا
  • نيجيريا
  • بنين
  • سيراليون
  • ليسوتو

 

مستويات قرعة كأس الأمم الأفريقية 2021

منتخبات المستوى الأولالجزائر – بوركينا فاسو – الكاميرون – كوت ديفوار – مصر – غانا – مالي – المغرب – نيجيريا – الكونغو الديمقراطية – السنغال – تونس
منتخبات المستوى الثانيبنين – كاب فيردي – الكونغو – الجابون – غينيا – كينيا – ليبيا – موريتانيا – النيجر – جنوب أفريقيا – أوغندا – زامبيا
منتخبات المستوى الثالثأنجولا – إفريقيا الوسطى – غينيا بيساو – مدغشقر – مالاوي – موزمبيق – ناميبيا – سيراليون – السودان – تنزانيا – توجو – زيمبابوي
منتخبات المستوى الرابعبوروندي – بتسوانا – جزر القمر – إثيوبيا – أيسوا تيني – غينيا الإستوائية – ليسوتو – رواندا
منتخبات المستوى الخامسليبريا – تشاد – جنوب السودان – سيشل – موريشيوس – ساو تومي – جيبوتي – جامبيا

عن الكاتب

صلاح أحمد

كاتب و مدون مصري حاصل على بكالوريوس هندسة اهتم بالكتابة و التدوين على الانترنت منذ 2006 وحتى يومنا هذا.

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