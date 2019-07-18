نتيجة قرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 التي تستضيفها الكاميرون

قبل انتهاء النسخة الحالية من بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 والتي تستضيفها مصر وهي البطولة التي تنتهي في يوم الغد 19 يوليو 2019 تقام الآن قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 في مصر وهي البطولة التي تم تقسيم المنتخبات المتنافسة للتأهل لها إلى 5 مستويات كل منها يتكون من 12 منتخب عدا المستوى الرابع والخامس يتكون من 8 منتخبات – حيث يتنافس منتخبات المستوى الخامس سوياً قبل أن يتم تأهلهم إلى الأندية الثمانية المتواجدين في المستوى الرابع هذا وجاءت المنتخبات تم توزيعهم على المستويات الخمس على النحو الذي نذكره فيما بعد وذلك بعد وضع نتيجة قرعة كأس الأمم الأفريقية 2021.

منافسات الدور التمهيدي منتخبات المستوى الخامس

هذا ويتنافس المنتخبات التالية معاً للتأهل لدور المجموعات

الطرف الأول الطرف الثاني ليبريا تشاد جنوب السودان سيشل موريشيوس ساو تومي جيبوتي جامبيا

نتيجة قرعة كأس الأمم الأفريقية 2021

المجموعة الأولى المجموعة الثانية المجموعة الثالثة المجموعة الرابعة المجموعة الخامسة المجموعة السادسة مالي

غينيا

ناميبيا

الفائز من ليبيريا وتشاد بوركينا فاسو

أوغندا

مالاوي

الفائز من جنوب السودان وسيشل غانا

جنوب أفريقيا

السودان

الفائز بين موريشيوس وساو تومي الكونغو

الجابون

أنجولا

الفائز بين جيبوتي وجامبيا المغرب

موريتانيا

أفريقيا الوسطى

بوروندي الكاميرون

الرأس الأخضر

موزمبيق

رواندا المجموعة السابعة المجموعة الثامنة المجموعة التاسعة المجموعة العاشرة المجموعة الحادية عشر المجموعة الثانية عشر مصر

كينيا

توجو

جزر القمر الجزائر

زامبيا

زيمبابوي

بوتسوانا السنغال

الكونغو

غينيا بيساو

إيسواتيني تونس

ليبيا

تنزانيا

غينيا الإستوائية كوت ديفوار

النيجر

مدغشقر

إثيوبيا نيجيريا

بنين

سيراليون

ليسوتو

مستويات قرعة كأس الأمم الأفريقية 2021