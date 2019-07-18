نتيجة قرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 التي تستضيفها الكاميرون

قبل انتهاء النسخة الحالية من بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 والتي تستضيفها مصر وهي البطولة التي تنتهي في يوم الغد 19 يوليو 2019 تقام الآن قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 في مصر وهي البطولة التي تم تقسيم المنتخبات المتنافسة للتأهل لها إلى 5 مستويات كل منها يتكون من 12 منتخب عدا المستوى الرابع والخامس يتكون من 8 منتخبات – حيث يتنافس منتخبات المستوى الخامس سوياً قبل أن يتم تأهلهم إلى الأندية الثمانية المتواجدين في المستوى الرابع هذا وجاءت المنتخبات تم توزيعهم على المستويات الخمس على النحو الذي نذكره فيما بعد وذلك بعد وضع نتيجة قرعة كأس الأمم الأفريقية 2021.
منافسات الدور التمهيدي منتخبات المستوى الخامس
هذا ويتنافس المنتخبات التالية معاً للتأهل لدور المجموعات
|الطرف الأول
|الطرف الثاني
|ليبريا
|تشاد
|جنوب السودان
|سيشل
|موريشيوس
|ساو تومي
|جيبوتي
|جامبيا
نتيجة قرعة كأس الأمم الأفريقية 2021
|المجموعة الأولى
|المجموعة الثانية
|المجموعة الثالثة
|المجموعة الرابعة
|المجموعة الخامسة
|المجموعة السادسة
|المجموعة السابعة
|المجموعة الثامنة
|المجموعة التاسعة
|المجموعة العاشرة
|المجموعة الحادية عشر
|المجموعة الثانية عشر
مستويات قرعة كأس الأمم الأفريقية 2021
|منتخبات المستوى الأول
|الجزائر – بوركينا فاسو – الكاميرون – كوت ديفوار – مصر – غانا – مالي – المغرب – نيجيريا – الكونغو الديمقراطية – السنغال – تونس
|منتخبات المستوى الثاني
|بنين – كاب فيردي – الكونغو – الجابون – غينيا – كينيا – ليبيا – موريتانيا – النيجر – جنوب أفريقيا – أوغندا – زامبيا
|منتخبات المستوى الثالث
|أنجولا – إفريقيا الوسطى – غينيا بيساو – مدغشقر – مالاوي – موزمبيق – ناميبيا – سيراليون – السودان – تنزانيا – توجو – زيمبابوي
|منتخبات المستوى الرابع
|بوروندي – بتسوانا – جزر القمر – إثيوبيا – أيسوا تيني – غينيا الإستوائية – ليسوتو – رواندا
|منتخبات المستوى الخامس
|ليبريا – تشاد – جنوب السودان – سيشل – موريشيوس – ساو تومي – جيبوتي – جامبيا
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