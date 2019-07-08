نتيجة تونس وغانا دور ال16 كأس الأمم الأفريقية 2019

انتهت منذ دقائق أخر مباريات دور ال16 من كأس الأمم الأفريقية مصر 2019 وهي المُباراة التي تضم منتخبي تونس وغانا في مباراة قوية للغاية بين اثنين من كبار منتخبات القارة والفرصة الأخيرة للمنتخبات العربية كي يصاحب أحدهم الجزائر في الدور القادم (دور ال8) بعدما ودع البطولة المنتخب المغربي والمنتخب المصري اللذان ودعا البطولة على يد كل من “بنين” و “جنوب إفريقيا” على الترتيب في مفاجأتين من العيار الثقيل فالأولى هي أحد المرشحين للفوز باللقب والمنتخب المصري هو المستضيف للبطولة. ومن خلال هذا المقال نستعرض سوياً نتيجة مُباراة تونس وغانا والتي انتهت الآن.

نتيجة مُباراة تونس وغانا

تلك المُباراة التي استضافها استاد الإسماعيلية اليوم الموافق 8 يوليو 2019 – والتي بدأت في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة – العاشرة بتوقيت السعودية – الحادية عشر بتوقيت الإمارات. هذا وتجدر الإشارة بأنه قد تمكن من التأهل للمرحلة القادمة كل من السنغال – بنين – الجزائر – جنوب إفريقيا – مدغشقر – كوت ديفوار – نيجيريا.

هذا وقد انتهت المباراة منذ دقائق معدودة بعد مباراة حماسية بين الطرفين انتهى وقتها الأصلي بالتعادل 1-1 في الوقت الأصلي دون إحراز أي أهداف في الوقت الإضافي ينتهي اللقاء بضربات الترجيح لصالح منتخب تونس 5-4.

وبهذه النتيجة يلاقي منتخب تونس منتخب مدغشقر في الدور ربع النهائي (دور ال8)

مباريات ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2019

كوت ديفوار – الجزائر

تونس – مدغشقر

نيجيريا – جنوب افريقيا

السنغال – بنين