نتيجة الكلاسيكو.. بيلينجهام يقود ريال مدريد لقهر برشلونة بسيناريو مثير

انتصر ريال مدريد على غريمه التقليدي برشلونة بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم السبت، على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، في إطار الجولة 11 من عمر الدوري الإسباني لكرة القدم.

من لقاء الكلاسيكو - مصدر الصورة: حساب برشلونة على تويتر

البارسا لم يمهل خصمه الملكي كثيرا، وضغط بقوة في بداية المباراة، لينجح في تسجيل هدف مبكر في الدقيقة السادسة عن طريق نجمه الألماني إلكاي جوندوجان.

وحاول ريال مدريد، ترتيب أوراقه من جديد من أجل تسجيل هدف التعادل، لكن دفاع البارسا صمد أمام محاولات الميرنجي.

وانتهى الشوط الأول بتقدم برشلونة على ريال مدريد بهدف دون رد 1-0.

وفي الشوط الثاني، حاول برشلونة، تعزيز تقدمه، أما ريال مدريد سعى بقوة من أجل تصحيح المسار وإدراك التعادل.

وفي الدقيقة 68، نجح النجم الإنجليزي جود بيلينجهام في تسجيل هدف التعادل لريال مدريد، لتصبح النتيجة 1-1.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع (90+2)، تمكن بيلينجهام من تسجيل الهدف الثاني لريال مدريد.

وارتفع رصيد ريال مدريد إلى 28 نقطة في صدارة الليجا، فيما تجمد رصيد برشلونة عند 24 نقطة في المركز الثالث.

وكان تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، قد دفع بتشكيلة أساسية لمواجهة ريال مدريد، نشرها حساب نادي برشلونة على موقع التواصل تويتر، على النحو التالي:

الحارس مارك أندريه تير شتيجن، جواو كانسيلو، أليكس بالدي، رونالد أراوخو، إينيجو مارتينيز، جافي، فيران توريس، جواو فيليكس، كريستنسن، إلكاي جوندوجان، فيرمين لوبيز

أما كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، قد دفع بتشكيلة أساسية لمواجهة برشلونة، نشرها حساب نادي ريال مدريد على موقع التواصل تويتر، على النحو التالي:

الحارس كيبا، ديفيد ألابا، داني كارفاخال، جود بيلينجهام، توني كروس، فيدي فالفيردي، أنطونيو روديجر، رودريجو جويس، تشواميني، فيرلاند ميندي، فينيسيوس جونيور