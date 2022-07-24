بأقدام رافينيا..برشلونة ينتصر على مدريد في الكلاسيكو الودي 2022

نجح نادي برشلونة الأسباني في الانتصار على نظيره وغريمه الأبدي نادي ريال مدريد بأقدام اللاعب البرازيلي رافينيا الذي يلعب أول مباراة له مع النادي في مباراة الكلاسيكو الودية التي أقيمت اليوم في الخامسة صباحاً بتوقيت القاهرة على ملعب أليجيانت بالولايات المتحدة ضمن الجولة التحضيرية للفرقين التي يقضياها هناك للتحضير للموسم الجديد من الدوري الأسباني.

تشكيلة فريق برشلونة في الكلاسيكو

وقد لعب نادي برشلونة بتشكيلة رائعة من تخطيط المدير الفني الأسباني تشافي على النحو التالي:

في الهجوم: رافينيا دياز، روبرت ليفاندوسكي، أنسو فاتي.

أما خط الوسط: جافي، بوسكيتش، بيدري.

وأما خط الدفاع: رونالد أراخو، أندرياس كريستنيسين، إيريك غارسيا، جوردي ألبا.

وفي حراسة المرمى: تيرشتيجن

وكان من البدلاء: سيرجينو ديست، جيرارد بيكيه بيرنابيو،عثمان ديمبلي، ممفيس ديباي، إجناسيو بينيا، نيكو غونزاليس، ميراليم بيانيتش، أوباميانغ، فرانك كيسيه، سيرجي روبيرتو، فرينكي دي يونج، أليكس كولادو، أرناو تيناس، بابلو توري، عبدالصمد الزلزولي، أليخاندرو بالدي، مارك كاسادو توراس.

تشكيلة فريق ريال مدريد في الكلاسيكو

وقد لعب نادي ريال مدريد بتشكيلة رائعة من تخطيط المدرير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي على النحو التالي:

في الهجوم: رودريغو غوس، إيدين هازارد، فينيسيوس جونيور.

وفي الخط الوَسَط: فيدريكو فالفيردي، أورلين تشاوميني، إدوارد كامافينجا.

ومأ في الدفاع: لوكاس فاسكيز، إيدير ميليتاو، دافيد ألابا، أنطونيو روديغير.

وكان في حراسة المرمية العملاق: تيبو كورتوا.

مجريات مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة

وقد نجح نادي برشلونة الإسباني في الإنتصار على غريمة نادي ريال مدريد بهدف رائع بأقدام اللاعب البرازيلي رافينيا دياز في الدقيقة 27 من عمر المباراة الودية بين ريال مدريد وبرشلونة التي أقيمت على ملعب أليجانت في الولايات المتحدة في فجر اليوم الساعة الخامسة صباحاً بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت المملكة العربية السُّعُودية.

وقد أضاع اللاعب ماركو أسانسيو هدفاً محققاً في الدقيقة 60 وتمرية محفوف بالخطر أمام مرمى تيرشتيغن ولكن لا يوفق اللاعب أسنانسيو في تهديفها.

أحدث صفقات نادي برشلونة

وقد اتى نادي يرشلونة الأسباني في هذا الميركاتو بالعديد من الصفقات من بين الهجوم والدفاع وكان من أبرزها:

روبرت ليفاندوسكي البولندي القادم من النادي الألماني بايرن ميونخ في مركز الهجوم.

رافينيا دياز البرازيلي القادم من النادي الإنجليزي ليدز يونايتد في مركز الهجوم.

فرانك كيسي الإيفواري القدم من النادي الإيطالي ميلان في مركز خط الوسط.

أندرياس كريستنسين الدنماركي القادم من النادي الإنجليزي تشيلسي في مركز الدفاع.