صرحت وزارة التعليم الليبية عبر وسائل الإعلام المختلفة أن السيد وكيل الوزارة الدكتور/ محمد أنوير قد اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للتعليم الأساسى للدور الأول للعام الدراسي 2018/2019، وأكدت الوزارة خلال البيان الصادر عنها أن نسبة النجاح لهذا العام قد بلغت حوالي 78.26، كما أشار المركز الوطني للامتحانات عبر مديره الدكتور/ محمود البوعزي أن عدد الطلبة والطالبات المتقدمين لامتحانات هذا العام بلغ حوالي 89.000 طالب وطالبة، وكان عدد الطلبة الذين صادفهم التوفيق والنجاح حوالي 69.461 طالب وطالبة، والطلبة الذين لم يوفقوا وسيؤدون امتحانات الدور الثاني حوالي 19.309 طالب وطالبة.







كما أوضحت وزارة التعليم الليبية عبر البيان أن سبب التأخير في صدور نتيجة الشهادة الإعدادية هي أعمال التصحيح والمراجعة داخل الكنترول في كل محافظات الجمهورية الليبية من أجل ضمان حصول كل طالب وطالبة على حقه كاملاً وتلافياً لوقوع أي خطأ أثناء عمليات التصحيح والمراجعة.

وبعد هذا البيان تكون قد تم ظهور النتيجة في كافة المدن الليبية (طرابلس، بنغازي, مصراته, طبرق, رأس حسن, الجفره, سلوق‎‎, سرت, ترهونه, النوفليه, صرمان, شحات‎‎، اجدابيا, البيضاء, مرزق‎‎, هون‎‎, زواره, درنه, براك‎‎, قمينس‎‎, الجديد‎‎, تاجوراء, الزاويه, راس لانوف‎‎, جالو‎‎, زليتن, اورغاء, بني وليد, الأبيار‎‎, صبراته, الجوف, البريقة, سبها, الزنتان, القبة, أم الرزم‎‎، المرج, الخمس, أوباري‎‎, الجميل‎‎, الكفرة, الأصابعة, غريان, العقيلة, مزدة، نالوت, ودان‎‎, يفرن) وذلك عبر الموقع الرسمي لوزارة التعليم لإعلان نتائج الشهادات.







وفيما يلي نرفق رابط ناتج الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية للمنطقة الشرقية والمنطقة الغربية عبر منظومة الامتحانات والتعليم الليبية، وذلك من أجل التسهيل على الطلبة والطالبات وكذلك أولياء الأمور في الحصول على النتيجة، مع تمنياتنا بالتوفيق والنجاح لجميع الطلبة والطالبات.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية للمنطقة الشرقية.







رابط نتيجة الشهادة الإعدادية للمنطقة الغربية.

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