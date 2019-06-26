نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الدور الأول موقع بوابة التعليم الفني

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 في مصر أصبح الكثير من طلاب الدبلومات الفنية خلال هذه الأيام يبحثون وبكثرة عن موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2019 التي قد اقترب موعد ظهورها، حيث أن طلاب الدبلومات الفنية هذا العام قد انتهوا من أداء امتحانات نهاية العام الدراسي خلال شهر مايو الماضي، ليبدأ الطلاب وأوليا أمورهم في حالة من الانتظار الشديد مع اقتراب ظهور النتائج.

وزارة التربية والتعليم في جمهورية مصر العربية من المقرر أن تقوم بعقد مؤتمر صحفي يحضره وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، ويقوم الوزير من خلال بعرض النتائج النهائية للدبلومات الفنية في مختلف التخصصات التجاري، الصناعي، الزراعي، الفندقي، حيث سيقوم الوزير من خلال هذا المؤتمر بعرض نسب النجاح في الدبلومات الفنية 2019، بالإضافة لإعلانه لاسماء الطلاب الأوائل في كل تخصص، ومن ثم سيقوم بالاتصال بهم تليفونياً لتهنئتهم بالنجاح.

موقع بوابة التعليم الفني

وسيتم عرض نتائج الدبلومات الفنية 2019 الدور الأول من خلال موقع بوابة التعليم الفني gdepexams.emis.gov.eg والذي يقوم بعرض نتائج طلاب الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس الخاص بالطالب، ومن أجل أن يقوم الطالب بمعرفة كيفية وطريقة الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية كل ما عليكم هو الدخول إلى موقع بوابة التعليم الفني بعد الاعلان عن النتيجة من قبل وزارة التربية والتعليم، ومن ثم اختيار التخصص سواء كان: زراعي، صناعي، تجاري، ومن ثم كتابة رقم الجلوس، ثم الضغط على زر عرض، وسيتم ظهور النتيجة لكم في الحال.

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