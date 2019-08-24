نتائج مباريات الدوري الإنجليزي اليوم وجدول ترتيب الفرق والهدافين حتى الآن

يترقب عشاق كرة القدم على مستوى العالم نتائج مباريات الدوري الإنجليزي اليوم، خاصة أن الأسبوع الثالث من المسابقة قد بدأ أمس بمباراة واحدة أقيمت بين أستون فيلا وإيفرتون، وانتهت بفوز الأول وهو صاحب الأرض بهدفين دون رد سجلهما اللاعب البرازيلي ويسلي موراييس في الدقيقة 21 من عمر اللقاء، والهولندي أنور الغازي بعد إنتهاء الوقت الأصلي للقاء بخمس دقائق، واليوم أقيمت ستة مواجهات أخرى قوية ويتبقى ثلاثة غدًا لتُختتم لقاءات الأسبوع الثالث.

نتائج مباريات اليوم الدوري الإنجليزي

انتهت مباريات اليوم في البريميرليج منذ قليل حيث حقق في اللقاء الأول والذي أقيم في تمام الواحدة ونصف بتوقيت القاهرة، تشيلسي فوز صعب على نورويتش الصاعد حديثًا من الدرجة الثانية بثلاثية مقابل هدفين، وقد سجل أهداف البلوز تامي إبراهام هدفين وماسون مونت هدف واحد، وكانت المواجهة الثانية في الرابعة مساء، وجمعت بين مان يونايتد وكريستال بالاس وهزيمة مفاجئة للمان على أرضه ووسط جماهيره بهدفين مقابل هدف واحد.

وفي ذات التوقيت كانت هناك مباراة أخرى بين واتفورد ووست هام يونايتد، حقق فيها الفريق الثاني فوزًا مستحقًا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، أما في المواجهة الخامسة فقد حقق ليستر سيتي الفوز على منافسه شيفلد يونايتد، بينما في المباراة السادسة والأخيرة لهذا اليوم فقد استطاع ليفربول الفوز على الأرسنال في لقاء مثير بثلاثة أهداف مقابل هدف، تألق فيه نجوم الريدز وعلى رأسهم محمد صلاح الذي استطاع تسجيل هدفين.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي حتى الآن

بعد انتهاء مباريات اليوم من الأسبوع الثالث من الدوري الإنجليزي يغرد ليفربول على القمة منفردًا، حتى لو حقق المان سيتي الفوز غدًا، بينما قد بحافظ الآرسنال على مركزه الثاني رغم الهزيمة في حالة خسارة مانشيستر سيتي، بينما قد يتراجع للثالث إذا فاز الأخير بمواجهة الغد.

أما عن الهدافين فيحتل الصدارة تيمي بوكي مهاجم نورويتش بخمسة أهداف يليه رحيم سترلينج لاعب مانشيستر سيتي بأربعة أهداف ثم كلا من محمد صلاح مهاجم الريدز وآشلي بارنس لاعب بيرنلي ولكلاً منهما ثلاثة أهداف.

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