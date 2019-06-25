نتائج كأس أمم إفريقيا 2019 وترتيب مجموعات ألكان حتى الآن

متابعة نتائج كاس أمم إفريقيا 2019 المقامة في مصر ، وفق سيرد جدول مباريات بطولة الأمم الإفريقية للمجموعات الست المشاركة والتي تضم 24 منتخب إفريقي لأول مرة، مع عرض لأخر واحدث ترتيب مجموعات الكان لتوضيح موقف المنتخبات المشاركة لتحديد اسم المنتخب المتصدر ومن هو الأقرب لحجز واحدة من بطاقات التأهل إلى دور 16، وذلك قبيل انطلاق مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات المقرر لها يوم غدا الأربعاء الموافق 26 يونيو 2019.

تختتم اليوم مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بمصر، وسننشر لكم نتائج مباريات اليوم بالمجموعة السادسة المقام مبارياتها على استاد الإسماعيلية الرياضي، وعقب ذلك سننشر ترتيب جدول مجموعات بطولة أمم إفريقيا عقب انتهاء مباريات الجولة الأولى لتوضيح موقف المنتخبات ومع بداية الجولة الثانية، على حسب نتائج كاس أمم إفريقيا اليوم.

نتائج كاس أمم إفريقيا 2019 اليوم

تقام اليوم الثلاثاء الموافق 25-6-2016 مباراتان في إطار منافسات المجموعة السادسة، حيث يلتقي منتخبي الكاميرون وغنيا بيساو في تمام الساعة 19:00 بتوقيت القاهرة، ويعقبه لقاء منتخبي غانا و بنين في تمام الساعة 22:00 بتوقيت القاهرة على ملعب الإسماعيلية الرياضي وسنرصد لكم نتائج المباريات وبعدها جدول ترتيب المجموعة.

ترتيب مجموعات أمم إفريقيا 2019 في مصر

جدول ترتيب مجموعات أمم إفريقيا 2019 المقامة في مصر عقب انتهاء مباريات الجولة الأولى كما هو موضح أدناة.

جدول المجموعة الأولى والثانية والثالثة

جدول المجموعة الرابعة والخامسة والسادسة

سيتم تحديث جدول المجموعة السادسة عقب انتهاء مباريات اليوم.

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