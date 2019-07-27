نتائج قرعة كأس العرب للأندية الأبطال 2019-2020

احتضنت عشية اليوم مدينة الدار البيضاء المغربية قرعة منافسات دوري أبطال العرب للأندية الأبطال، كأس محمد السادس التي ستلعب على شكل مباريات ذهاب وإياب حتى لقاء النهائي الذي سيحتضنه المغرب، إلا الدور التمهيدي الذي سيكون على شكل مجموعة صغيرة بعدها يتأهل منها صاحب المركز من كل مجموعة إلى الدور القادم، يذكر أن الفائز في هذه الكأس يحصل على 6 ملايين دولار.

الفرق المشاركة في دوري أبطال العرب لكرة القدم

شباب قسنطينة، مولودية الجزائر، اولمبيك أسفي المغربي، لوداد البيضاوي المغربي.، أهلي بنغازي، المحرق البحريني، نواذيبو الموريتاني، الجيش السوري، شبيبة الساورة، النادي البرزنتي، بطل دولة جيبوتي، بطل دولة جزر القمر، الهلال السوداني،المريخ السوداني، الشباب السعودي، الإتحاد السعودي، الجزيرة الإماراتي، الوصل الإماراتي، ظفار العماني، النصر العماني،هلال القدس الفلسطيني، الشرطة العراقي، القوة الجوية العراقي، شباب الأردن، النجم الساحلي التونسي، الترجي التونسي، الجيش السوري.، السالمية الكويتي، الكويت الكويتي، الوداد المغربي، أولمبيك اسفي، الرجاء البيضاوي المغربي، الإتحاد السكندري المصري، الإسماعيلي المصري.

نتائج قرعة كأس العرب للأندية الأبطال لكرة القدم 2019-2020

كانت قرعة كأس العرب للأندية الأبطال متوازنة إلى حد بعيد، حيث يلتقي العهد اللبناني مع إتحاد جدة السعودي، فيما يلاقي النجم الساحلي التونسي شباب الأردن الأردني، فيما يصطدم الوداد البيضاوي المغربي مع المريخ السوداني في مواجهة ناريةاما باقي المواجهات فهي كالأتي:

شبيبة قسنطينة الجزائري المحرق البحريني العهد اللبناني إتحاد جدة الرجاء البيضاوي المغربي هلال القدس الفلسطيني الشباب السعودي المتأهل من المجموعةb القوة الجوية العراقي السالمية الكويتي النجم الساحلي التونسي شباب الأردن الجيس السوري نواذيبو الموريتاني الوداد البيضاوي المغربي المريخ السوداني