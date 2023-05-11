شهدت العاصمة القطرية اليوم إجراء قرعة بطولة أمم أسيا لكرة القدم والتي كان من المقرر أن تجري بالصين ولكن بسبب تداعيات الجائحة تم اعتماد قطر بدلاً من الصين وشهدت مراسم سحب القرعة حضور العديد من الشخصيات ومسؤولين في الاتحاد الأسيوي لكرة القدم وحسب نتائج قرعة كأس أسيا في قطر 2023 تم تقسيم المنتخبات المشاركة إلى ست مجموعات في كل واحدة منها أربع منتخبات ومن المقرر أن يتواجه كل من المنتخب القطري واللبناني في المباراة الافتتاحية بتاريخ 12 يناير 2024.

أهم المنتخبات المشاركة في البطولة الأسيوية القادمة 2024

من المقرر أن تشارك في بطولة كأس أسيا 24 دولة 10 منها عربية وهي كالتالي:

الأردن. فلسطين. العراق. عمان. قطر. لبنان. البحرين. السعودية. سورية. الإمارات. الهند. قيرغزستان. هونج كونج. فيتنام. ماليزيا. تايلاند. كوريا. تايلاند. أوزبكستان. إندونيسيا. الهند. استراليا. إيران. اليابان.

وكانت انطلاقة النسخة الأولى من بطولة كاس أمم أسيا في عام 1956 ولم تكون البطولة على الشكل الحالي من حيث عدد المنتخبات حيث سجلت بداية البطولة أربع منتخبات مشاركة وليرتفع العدد تدريجيا حتى وصل إلى 24 منتخب في النسخة السابقة والتي أقيمت في الإمارات عام 2019.

نتائج قرعة المجموعات

بعد حفل سحب القرعة تم تحديد المنتخبات الذين سيتواجهون وحائت نتائج قرعة كأس أسيا في قطر 2023 على الشكل التالي:

المجموعة الأولى طاجكستان قطر الصين لبنانة المجموعة الثانية الهند أستراليا أوزبكستان سورية المجموعة الثالثة فلسطين هونج كونج إيران الإمارات المجموعة الرابعة فبيتنام العراق اليابان إندونيسيا المجموعة الخامسة الأردن كوريا ماليزيا البحرين المجموعة السادسة عمان تايلاند قيرغزستان السعودية

ما هي مستويات الفرق المشاركة حسب الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”

يوجد أربع مستويات تم توزيع المنتخبات المشاركة في بطولة كأس أسيا عليها وتم تحديد ست منتخبات في كل مجموعة حسب التصنيف الجديد للفيفا كالتالي:

المستوى الأول المستوى الثاني المستوى الثالث المستوى الرابع قطر العراق فلسطين طاجيكستان اليابان أوزبكستان لبنان هونج كونج إيران الصين فيتنام تايلاند أستراليا الأردن قيرغزستان ماليزيا كوريا الجنوبية عُمان البحرين إندونيسيا السعودية الإمارات سوريا الهند

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