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نتائج قرعة كأس أسيا في قطر 2023

نعيم الشامي

شهدت العاصمة القطرية اليوم إجراء قرعة بطولة أمم أسيا لكرة القدم والتي كان من المقرر أن تجري بالصين ولكن بسبب تداعيات الجائحة تم اعتماد قطر بدلاً من الصين وشهدت مراسم سحب القرعة حضور العديد من الشخصيات ومسؤولين في الاتحاد الأسيوي لكرة القدم وحسب نتائج قرعة كأس أسيا في قطر 2023 تم تقسيم المنتخبات المشاركة إلى ست مجموعات في كل واحدة منها أربع منتخبات ومن المقرر أن يتواجه كل من المنتخب القطري واللبناني في المباراة الافتتاحية بتاريخ 12 يناير 2024.

كأس أسيا

أهم المنتخبات المشاركة في البطولة الأسيوية القادمة 2024

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من المقرر أن تشارك في بطولة كأس أسيا 24 دولة 10 منها عربية وهي كالتالي:

  1. الأردن.
  2. فلسطين.
  3. العراق.
  4. عمان.
  5. قطر.
  6. لبنان.
  7. البحرين.
  8. السعودية.
  9. سورية.
  10. الإمارات.
  11. الهند.
  12. قيرغزستان.
  13. هونج كونج.
  14. فيتنام.
  15. ماليزيا.
  16. تايلاند.
  17. كوريا.
  18. تايلاند.
  19. أوزبكستان.
  20. إندونيسيا.
  21. الهند.
  22. استراليا.
  23. إيران.
  24. اليابان.

المنتخبات المشاركة في كأس أسيا

وكانت انطلاقة النسخة الأولى من بطولة كاس أمم أسيا في عام 1956 ولم تكون البطولة على الشكل الحالي من حيث عدد المنتخبات حيث سجلت بداية البطولة أربع منتخبات مشاركة وليرتفع العدد تدريجيا حتى وصل إلى 24 منتخب في النسخة السابقة والتي أقيمت في الإمارات عام 2019.

نتائج قرعة المجموعات

بعد حفل سحب القرعة تم تحديد المنتخبات الذين سيتواجهون وحائت نتائج قرعة كأس أسيا في قطر 2023 على الشكل التالي:

قرعة مجموعات كأس أسياد القادمة قبي قطر 2024

المجموعة الأولى طاجكستان قطر الصين لبنانة
المجموعة الثانية الهند أستراليا أوزبكستان سورية
المجموعة الثالثة فلسطين هونج كونج إيران الإمارات
المجموعة الرابعة فبيتنام العراق اليابان إندونيسيا
المجموعة الخامسة الأردن كوريا ماليزيا البحرين
المجموعة السادسة عمان تايلاند قيرغزستان السعودية

ما هي مستويات الفرق المشاركة حسب الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”

يوجد أربع مستويات تم توزيع المنتخبات المشاركة في بطولة كأس أسيا عليها وتم تحديد ست منتخبات في كل مجموعة حسب التصنيف الجديد للفيفا كالتالي:

المستوى الأول المستوى الثاني المستوى الثالث المستوى الرابع
قطر العراق فلسطين طاجيكستان
اليابان أوزبكستان لبنان هونج كونج
إيران الصين فيتنام تايلاند
أستراليا الأردن قيرغزستان ماليزيا
كوريا الجنوبية عُمان البحرين إندونيسيا
السعودية الإمارات سوريا الهند

ملاعب بطولة كأس أسيا في قطر 2023

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نعيم الشامي

مدون و محرر أخبار منذ عدة سنوات، قارئ نهم و شغوف جدا فيما يخص عالم التدوين
كاتب في موقع نجوم مصرية ومواقع أُخرى.

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