نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا 2020.. مجموعة ريال مدريد وبرشلونة وليفربول “تصريحات المدربين”

أقيمت منذ قليل مراسم سحب قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا الشامبيونز ليج 2020، وذلك مساء اليوم الخميس في مدينة موناكو الفرنسية، حيث نقدم لكم الان نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا 2020 والثماني مجموعات والتي أسفرت عنهم تلك القرعة، شهدت مراسم الحفل تكريم أفضل لاعبي أوروبا في الموسم الماضي، حيث فاز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا نجم ليفربول الهولندي فان دايك، بينما فاز ميسي بجائزة أفضل مهاجم، ودي يونج الهولندي بجائزة أفضل لاعب وسط، وفاز فان دايك أيضا بجائزة أفضل مدافع.

نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا 2020 دور المجموعات

أسفرت نتائج قرعة الشامبيونز ليج 2020 اليوم الخميس عن مجموعات قوية ومجموعات سهلة، مجموعة ليفربول في دوري أبطال أوروبا 2020 هي المجموعة الخامسة مع نابولي الإيطالي وجنك البلجيكي وسالزبورج النمساوي، مجموعة برشلونة في أبطال أوروبا هي واحدة من المجموعات الصعبة، حيث يلعب برشلونة مع انتر ميلان الإيطالي وبروسيا دورتموند الألماني، وسلافيا براج.

نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا 2020 كالتالي:

المجموعة الأولى: باريس سان جيرمان، ريال مدريد، كلوب بروج البلجيكي، جالطة سراي التركي.

المجموعة الثانية: بايرن ميونخ، توتنهام، أولمبياكوس، كرافينا الصربي.

المجموعة الثالثة: مانشستر سيتي، شاختار دونتسيك، دينامو زغرب، اتالانتا الإيطالي.

المجموعة الرابعة: اليوفنتوس، أتلتيكو مدريد، ليفركوزن، لوكوموتيف موسكو.

المجموعة الخامسة: ليفربول، نابولي، جنك البلجيكي، سالزبورج النمساوي.

المجموعة السادسة: برشلونة، دورتموند، انتر ميلان، سلافيا براج.

المجموعة السابعة: زينيت الروسي، بنفيكا، ليون، لايبزج.

المجموعة الثامنة: تشيلسي، أياكس، فالنسيا، ليل الفرنسي.

تصريحات المدربين عن قرعة دوري أبطال أوروبا 2020

يورجن كلوب:

تعجب يورجن كلوب من وقوع نابولي في مجموعة ليفربول خلال نتائج قرعة أبطال أوروبا، وقال أعجز عن عد عدد المرات التي واجهنا فيها نابولي في البطولات الاوروبية، مؤكدا ان البطل الإيطالي لديه خبرات كبيرة، وقال أن فريق سالزبورج النمساوي هو من قدم ساديو ماني ونابي كيتا نجوم الريدز.

انشيلوتي:

عبر كارلو أنشيلوتي مدرب نابولي عن تفاؤله بقرعة أبطال أوروبا، وقال ان مجموعة الفريق هذا الموسم أفضل من الموسم الماضي، وأن الفريق يستطيع التأهل لدور 16 هذا العام لاول مرة في تاريخه.