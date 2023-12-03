نتائج قرعة بطولة أمم أوروبا 2024 وموعد انطلاق البطولة

بطولة أمم أوروبا 2024، التي يشار إليها عادة باسم يورو 2024، هي النسخة السابعة عشرة من بطولة أمم أوروبا.

تستضيف ألمانيا البطولة المقررة من 14 يونيو إلى 14 يوليو 2024، وستكون المباراة الأولى على ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونخ الألمانية، بينما تأتي المباراة النهائية على الملعب الأولمبي ببرلين.

نتائج قرعة يورو 2024

تمت قرعة المجموعات يوم السبت الموافق 2/12/2023 والمقامة في مدينة هامبورج الألمانية.