نتائج قرعة بطولة أمم أوروبا 2024 وموعد انطلاق البطولة
بطولة أمم أوروبا 2024، التي يشار إليها عادة باسم يورو 2024، هي النسخة السابعة عشرة من بطولة أمم أوروبا.
تستضيف ألمانيا البطولة المقررة من 14 يونيو إلى 14 يوليو 2024، وستكون المباراة الأولى على ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونخ الألمانية، بينما تأتي المباراة النهائية على الملعب الأولمبي ببرلين.
نتائج قرعة يورو 2024
تمت قرعة المجموعات يوم السبت الموافق 2/12/2023 والمقامة في مدينة هامبورج الألمانية.
المجموعة الأولى
- ألمانيا
- إسكتلندا
- المجر
- سويسرا
المجموعة الثانية
- إسبانيا
- كرواتيا
- إيطاليا
- ألبانيا
المجموعة الثالثة
- إنجلترا
- سلوفينيا
- الدنمارك
- صربيا
المجموعة الرابعة
- هولندا
- النمسا
- فرنسا
- المتأهل من الملحق A
المجموعة الخامسة
- بلجيكا
- سلوفاكيا
- رومانيا
- المتأهل من الملحق B
المجموعة السادسة
- البرتغال
- تركيا
- التشيك
- المتأهل من الملحق C