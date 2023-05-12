نبيل معلول مدرب الترجي التونسي: مواجهة الأهلي تعتبر مباراة الموسم بالنسبة لنا

أكد نبيل معلول، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الترجي التونسي، أهمية مواجهة الأهلى لفريقه خلال الموسم الحالي، والمقرر لها فى تمام العاشرة من مساء غد الجمعة، على ملعب “حماد العقربي” فى رادس، فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

تصريحات نبيل معلول مدرب الترجي التونسي

وقال نبيل معلول مدرب الترجي التونسي فى المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة الأهلي المصري: “مواجهة الأهلى مباراة الموسم ولا مفر خلالها من تحقيق الفوز، لقد لمست لدى اللاعبين رغبة قوية لرد الفعل بعد التعثرين الأخيرين في الدوري التونسي أمام النادي الصفاقسي والنادي الأفريقي”.

وواصل نبيل معلول: “أحسست أن لدى لاعبي الترجي درجة كبيرة من الوعي وتحمل المسئولية من أجل الخروج بالانتصار وقطع نصف الطريق نحو التأهل إلى الدور النهائي قبل مقابلة الإياب بعد أسبوع في القاهرة”.

وتابع مدرب الفريق الأحمر والأصفر: “الترجي متمرس بمثل هذه المواعيد الهامة وهو متعود على لعب الأدوار الأولى في المنافسات الأفريقية، حيث سأخوض شخصيا معه ثالث دور نصف نهائي في دوري الأبطال، والأهلي كذلك متعود على التألق القاري”.

الترجي التونسي ضد الأهلي المصري

وأصر معلول على أن: “الفريقان كتاب مفتوح لبعضهما البعض. مباراة الغد أعتبرها مهمة لكن لقاء الإياب لا يقل بدوره أهمية. سنبذل كل ما في وسعنا حتى نرتقى إلى مستوى انتصارت جماهيرنا التي سنفتقدها ونعدها بتحقيق الانتصار”.

واسترسل خلال تصريحاته: “التركيز في الإعداد على هذه المباريات التي تمثل رهان الموسم بالنسبة للفريق، سيكون فى التحضير المعنوي والذهني من خلال العمل على رفع منسوب الثقة والتركيز لدى اللاعبين مع السعي إلى دعم الإيجابيات الموجودة وتفادي النقائص التي لاحت في الفترة الأخيرة”.

وكسف بأن التحديات التي سيواجهها الترجي في مباراة الغد، هو غياب العديد من اللاعبين لأسباب صحية وفي مقدمتهم الليبي حمدو الهوني، خاصة أن دكة البدلاء لا تضم بدلاء ذات نفس الجودة الفنية للعناصر المتغيبة.

وأعلن نبيل معلول في ختام تصريحاته بأن اللاعب الأردني شرارة لن يكون بدوره جاهزا للمقابلة قبل ان يؤكد ثقته الكبيرة في المجموعة التي ستكون حاضرة لتحقيق الانتصار الذي يعد على حد تقديره خطوة أساسية للتأهل إلى النهائي.