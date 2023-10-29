نبيل فقير يوجه رسالة تضامن لأهل غزة

أعرب اللاعب نبيل فقير، لاعب نادي ريال بيتيس الإسباني ومنتخب فرنسا الحالي، عن تضامنه مع أهل غزة الذين يتعرضون لقصف مستمر من قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ قرابة 22 يومًا على التوالي.

نبيل فقير_لاعب ريال بيتيس

وكتب فقير عبر حسابه على موقع “X”:

“أكثر من 20 يوما من القصف، مذبحة أمام الجميع، النساء والأطفال والرجال الأبرياء قُتلوا لأنهم مجرد فلسطينيون، إنها إبادة جماعية، كان الله في عونهم، كل صلواتنا ودعائنا لأهل غزة”.

وأشار فقير إلى أن سكان غزة يعانون من القصف منذ يوم 7 أكتوبر الماضي، والذي أدى إلى استشهاد نحو 8 آلاف فلسطيني، بينهم أكثر من 3 آلاف طفل إلى جانب المصابين.

وكان فقير قد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي في فبراير الماضي مما أدي لابتعاده عن الملاعب لنهاية الموسم، ومن المتوقع عودة اللاعب ذي الأصول الجزائرية إلى الملاعب قريبا، وتعد هذه هي المرة الثانية التي يتعرض فيها اللاعب لقطع في الرباط الصليبي حيث سبق أن تعرض للإصابة في القدم اليمنى من قبل.

وانتقل فقير من نادي ليون الفرنسي إلى ريال بيتيس الأسباني في صيف 2019، حيث شارك في تسجيل 44 هدفا في الدوري الإسباني خلال مسيرته مع النادي، وخاض فقير 25 مباراة دولية بقميص منتخب فرنسا، واستطاع تسجل هدفين فقط مع منتخب بلاده.

ويذكر أن قطاع غزة يتعرض إلى قصف شديد من جانب الاحتلال الإسرائيلي منذ قرابة 22 يومٌا على التوالي، ووفقٌا لمنظمة الصحة الفلسطينية فقد راح جراء القصف نحو 8 آلاف فلسطيني يعد أكثرهم من الأطفال والنساء.