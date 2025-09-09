نبيل الكوكي يقود إيدو إلى المصري في انتقال حر

تواصل الأندية المصرية سعيها لتدعيم صفوفها بعناصر مميزة استعدادًا للموسم الجديد، وذلك في إطار المنافسة الشرسة التي تشهدها بطولات الدوري والكأس، وعلى ذلك فقد أعلن النادي المصري البورسعيدي عن إتمام واحدة من أبرز صفقاته خلال فترة الانتقالات الحالية من خلال التعاقد مع المهاجم النيجيري كينجسلي إيدو.

التعاقد مع الموهبة النيجيرية

جاء التعاقد مع اللاعب النيجيري بعد مفاوضات استمرت على مدار أسبوعين كاملين، تضمنت تواصلاً مكثفًا بين إدارة النادي المصري والاتحاد المصري لكرة القدم، بالإضافة إلى التواصل مع الاتحاد الدولي “فيفا” من أجل استكمال الإجراءات الرسمية وضمان انتقال اللاعب بصورة قانونية وسليمة.

من الجدير بالذكر أن عقد كينجسلي إيدو يمتد مع النادي المصري لمدة موسمين، وجاء انتقاله في صفقة انتقال حر مما يمنح الفريق البورسعيدي إضافة هجومية قوية دون تحمل أعباء مالية ضخمة مرتبطة برسوم انتقال، وبمجرد الانتهاء من جميع الإجراءات اللازمة ووصول البطاقة الدولية الخاصة باللاعب من الاتحاد الدولي؛ فقد تقرر قيد كينجسلي إيدو رسميًا في قائمة النادي المصري البورسعيدي؛ ليصبح جاهزًا للمشاركة في المباريات المقبلة.

كان للمدير الفني التونسي نبيل الكوكي دور بارز في إتمام هذه الصفقة حيث أصر على ضم إيدو؛ نظرًا لخبرته المسبقة معه عندما تولى تدريبه في نادي وفاق سطيف الجزائري، ومن الجدير بالذكر أن إدراك “الكوكي” بإمكانات اللاعب ومهاراته فقد عزز ثقة الجهاز الفني في قدرته على تقديم الإضافة الهجومية المرجوة للمصري في الموسم الجديد.