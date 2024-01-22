نبيل الحلفاوي.. معلقا على عودة محمد صلاح للعلاج في ليفربول

قام الفنان نبيل الحلفاوي، بالتعليق على عودة نجم المنتخب القومي المصري محمد صلاح، ليتم علاجه داخل نادي ليفربول الإنجليزي بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة غانا.

محمد صلاح ونبيل الحلفاوي- المصدر: "تويتر"

ومن جانبه فقد كتب الفنان القدير نبيل الحلفاوي على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إكس تويتر سابقا” قائلا: “عمليا… عودة صلاح للعلاج في ليفربول قد تزيد سرعة تعافيه من إصابته كما أن شبهة أنه يدعي الإصابة لا محل لها لأنه لن يلعب لنادي ليفربول حيث إن نزول صلاح للملعب معناه أنه قد تعافى ويتوجب عودته لصفوف المنتخب.

‏كما أضاف الحلفاوي: معنويا… تعافي صلاح هنا قد يكون أبطأ لكن وجوده مع المنتخب مهم للدعم خاصة أنه كابتن الفريق… كما أنه هو الأهم جماهيريا خاصة في ظل حالة التربص”.

عمليا.. عودة صلاح للعلاج في ليفربول قد تزيد من سرعة تعافيه كما أن شبهة الإدعاء لا محل لها لأنه لن يلعب لليفربول حيث أن لعبه معناها تعافيه وتتوجب عودته.

معنويا.. تعافيه هنا قد يكون أبطأ لكن وجوده مع الفريق مهم للدعم خاصة أنه الكابتن.. كما أنه أهم جماهيريا خاصة في ظل حالة التربص. — نبيل الحلفاوي (@nabilelhalfawy) January 21, 2024

من ناحية أخرى يلتقي منتخب مصر مع منتخب الرأس الأخضر اليوم الإثنين في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة كأس أمم إفريقيا 2023.