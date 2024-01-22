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نبيل الحلفاوي.. معلقا على عودة محمد صلاح للعلاج في ليفربول

أحمد أبو الدهب

قام الفنان نبيل الحلفاوي، بالتعليق على عودة نجم المنتخب القومي المصري محمد صلاح، ليتم علاجه داخل نادي ليفربول الإنجليزي بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة غانا.

محمد صلاح ونبيل الحلفاوي- المصدر: "تويتر"

ومن جانبه فقد كتب الفنان القدير نبيل الحلفاوي على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إكس تويتر سابقا” قائلا: “عمليا… عودة صلاح للعلاج في ليفربول قد تزيد سرعة تعافيه من إصابته كما أن شبهة أنه يدعي الإصابة لا محل لها لأنه لن يلعب لنادي ليفربول حيث إن نزول صلاح للملعب معناه أنه قد تعافى ويتوجب عودته لصفوف المنتخب.

‏كما أضاف الحلفاوي: معنويا… تعافي صلاح هنا قد يكون أبطأ لكن وجوده مع المنتخب مهم للدعم خاصة أنه كابتن الفريق… كما أنه هو الأهم جماهيريا خاصة في ظل حالة التربص”.

من ناحية أخرى يلتقي منتخب مصر مع منتخب الرأس الأخضر اليوم الإثنين في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

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عن الكاتب:
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أحمد أبو الدهب

هوايتى التدوين، كاتب ومحرر أخبار منذ أكثر من 10 سنوات لدي خبرة في إنشاء المواقع خاصة على منصة بلوجر الشهيرة، عملت كمحرر في عدة مواقع، ولدي مواقعي الخاصة، العمل في نجوم مصرية ممتع، وأحب أن أتواجد هنا دائما.

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