نبوءة رضا عبد العال تتحقق بتتويج الأرجنتين بكأس العالم

للمرة الثانية على التوالي، صدقت نبوءة المصري رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك السابق، بشأن توقعاته التي تخص نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وتوقع رضا عبد العال، تتويج منتخب الأرجنتين بلقب كأس العالم 2022، وذلك خلال إعلان تلفزيوني يخص شركة فودافون، تحت شعار “لو توقعك هيخسرك.. توقعك مع ڤودافون هيكسبك”.

وشارك رضا عبد العال في هذا الإعلان، محمود أبو الدهب نجم الأهلي السابق، وكذلك الإعلامي الرياضي إسلام صادق.

وبالفعل صدقت نبوءة رضا عبد العال، وتوج منتخب الأرجنتين أمس الأحد، بلقب كأس العالم، بعد فوزه في المباراة النهائية على خصمه الفرنسي بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 2-2، ثم انتهاء الوقت الإضافي بالتعادل الإيجابي 3-3.

وكان رضا عبد العال قد توقع خسارة منتخب مصر في مبارياته بالدور الأول لكأس العالم 2018 في روسيا، وبالفعل خسر منتخب الفراعنة مبارياته الثلاث أمام السعودية وأوروجواي وروسيا، وتوديع المونديال دون حصد النقاط.

يذكر أن المنتخب الأرجنتيني بقيادة ليونيل ميسي، البالغ من العمر 35 عاما، وقع على مشوار مميز حتى وصل إلى المباراة النهائية.

منتخب التانجو بدأ الدور الأول بخسارة صادمة أمام المملكة العربية السعودية بنتيجة 1-2، قبل تصحيح المسار والفوز على المكسيك بهدفين دون رد.

وفي ختام دور المجموعات، حقق منتخب الأرجنتين، فوزا ثمينا على بولندا بهدفين دون رد، ليتصدر مجموعته برصيد 6 نقاط، ويضرب موعدا ضد أستراليا في ثمن نهائي كأس العالم.

وفي دور الـ 16، فاز منتخب الأرجنتين على أستراليا بنتيجة 2-1، قبل خوض اختبار صعب وناري أمام طواحين هولندا، انتهى بالتعادل الإيجابي 2-2 قبل فوز التانجو بفضل ركلات الترجيح وتألق الحارس إيمليانو مارتينيز.

وفي نصف النهائي، فاز منتخب الأرجنتين على كرواتيا بثلاثية دون رد، قبل الفوز المثير على فرنسا حامل اللقب، في النهائي بركلات الترجيح.