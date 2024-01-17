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ناقد رياضي: الساطي يكسب دائما ولو كان النصر صاحب حق لن يكون هناك صلح

أحمد مراد

قال الإعلامي والكاتب الرياضي السعودي، حمزة السيد، أن الساطي، عبد الرزاق حمدالله، يكسب دائما، وأن نادي النصر لو كان صاحب حق، لن يكون هناك أي صلح نهائيا.

حمزة السيد: حمدالله يكسب

لقد تم تسوية قضية حمدالله_ المصدر: إكس

وأضاف الناقد الرياضي في تدوينة له على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “X”، مدللا على صحة موقف حمدالله “من الآخر، لو كان النصر صاحب حق، لن يكون هناك أي صلح نهائيا، والشواهد كثيرة وماثلة للجميع، ولكن عندما يكون الحق عليه دائما، وأبدا يحدث الصلح، والكل يتذكر عندما تم الصلح مع نادي الاتحاد السعودي في تلك الفترة”.

وأشار السيد في تدوينته إلى أن السيناريوهات الزائفة لن تجدي نفعا مع الحقيقة الواضحة للعقلاء والنبلاء فقط.

وأكد على أن الحق منصور دائما وأبدا، والباطل مدحور اليوم وغدا ودائما، وختم حديثه “الساطي يكسب دائما”.

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عن الكاتب:
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أحمد مراد

كاتب ومحرر أخبار مصري، مهتم بتفاصيل الأحداث وتغطية أخبار منطقة الشرق الأوسط لا سيما المملكة السعودية ومصر والمغرب والجزائر.
حاصل على ليسانس آداب قسم اجتماع شعبة اتصال واعلام (الأساسية)، أعمل في موقع نجوم مصرية منذ عام 2018.

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