ناقد رياضى.. بالاسماء : الزمالك يقترب من ضم ثلاثى فاركو

كشف الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط عن اقتراب نادي الزمالك من التعاقد مع ثلاثي فريق فاركو.

هذا الأمر في إطار سعي القلعة البيضاء لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم استعداداً للموسم الجديد.

وكتب عبد الباسط، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن الزمالك بات قريب من إتمام التعاقد مع الثلاثي ياسين مرعي، وعمرو ناصر، وأحمد شريف، في صفقة تقترب قيمتها من 100 مليون جنيه.

هذا الأمر يأتى ضمن إحتياج إلى عملية “غربلة” شاملة وإعادة بناء، بدأ خطوات فعلية لتعزيز خطوطه بلاعبين مميزين استعدادًا للمرحلة المقبلة.