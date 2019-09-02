ناصر الخليفي يكشف سعر نيمار ويكشف عروض برشلونة بعد فشل المفاوضات

صرح رئيس نادي باريس سان جيرمان ” ناصر الخليفي ” بعد فشل المفاوضات مع فريق برشلونة بشأن صفقة انتقال نيمار إلى صفوف الفريق الكتالوني بأن سعر نيمار يساوي 300 مليون يورو، وهو ما لم تستطع دفعه إدارة برشلونة التي حاولت الدفع بكوتنهو بالإضافة إلى مبلغ مالي ولكن العرض تم رفضه، وأكد الخليفي أنه يعلم أن برشلونة لا يستطيع دفع المبلغ المالي وأنهم استغلوا رغبة نيمار في العودة لصفوف برشلونة فقدموا عروض غير مناسبة.

تصريحات ناصر الخليفي

صرح الخليفي باستمرار نيمار في صفوف باريس سان جيرمان ولن ينتقل إلى أي نادي إلا إذا كان العرض المُقدم مناسب ولن يقل عن مبلغ 300 مليون يورو نظراً لقيمة نيمار الفنية والتسويقية.

تفاصيل مفاوضات برشلونة وباريس سان جيرمان

جاء أول عرض من برشلونة رسميا في 13 أغسطس 2019 ولكن العرض لم يكن مقنع بما يكفي، ليتقدم برشلونة بالزج باللاعب كوتنهو في الصفقة ولكن تم الرفض أيضاً وقالت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية أن برشلونة جاء بيد فارغة لشراء أغلى لاعب في العالم بعد تقديم عروض غير مناسبة.

امكانية انضمام نيمار إلى برشلونة في المستقبل

أصبح من الصعب عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى صفوف برشلونة مرة أُخرى، وذلك بسبب المطالب المالية الكبيرة وربما تختلف الأوضاع بعد الموسم فاذا حصد برشلونة دوري أبطال اوروبا فسيكون وقتها لا يحتاج لنيمار وأيضا في حالة تألق الفرنسي أنطوان جريزمان واثبات الذات لعثمان ديمبلي، وفي حالة فوز باريس بدوري الأبطال فلن يذهب نيمار إلى إي فريق وسيستمر لمواسم أُخرى في صفوف الفريق الفرنسي.