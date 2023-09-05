“نارية بذكريات 2005” نتيجة قرعة كأس العالم للأندية 2023 محتملة مواجهة المارد الأحمر للنمر الأصفر في 1/4 النهائي

لا حديث في الأوساط الرياضية العالمية سوى عن نتيجة قرعة كأس العالم للأندية 2023 التي تستضيفها مدينة جدة، في الفترة من 12 حتى 22 ديسمبر 2023 القادم عشر أيام سوف تحتضن عروس البحر الأحمر 7 فرق، هم أبطال القارات في النسخة الأخيرة من البطولة بنظامها الحالي، قبل أن تتحول في عام 2025 إلي بطولة مكونة من 25 فريق بنظام وجوائز مختلفة، بدأت منذ لحظات مراسم الحفل بكلمة من رئيسي الاتحاد السعودي لكرة القدم السيد ياسر المسحل، رحب بالضيوف في المملكة بصفته منظم البطولة، والآن يتم سحب القرعة ويمكنكم مشاهدة القرعة مباشراً عبر قناة ssc news فقط وحصرياً، أو من خلال منصة شاهد وكذلك عبر موقع نجوم مصرية، والذي سنقدم فيه نتيجة سحب القرعة ومواعيد المباريات من البداية للنهاية.

نتيجة سحب قرعة كأس العالم للأندية المصدر موقع قنوات ssc

نتيجة قرعة #كأس_العالم_للأندية🏆⤵️ مواجهة مُحتملة بين الاتحاد السعودي والأهلي المصري🇸🇦🔥#SSC pic.twitter.com/YuZCUhbK23 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 5, 2023

نتيجة قرعة كأس العالم للأندية 2023

كما هو متبع يلعب بطل البلد المنظم وفي هذه النسخة هو نادي اتحاد جدة، مع بطل أوقيانوسيا وهو فريق أوكلاند سيتي في المباراة ألافتتاحية، والفائز من تلك المباراة يلاقي أما بطل أفريقيا وهو النادي الأهلي المصري بذكريات 2005 عندما تقابل الأهلي والاتحاد وحينها فاز الاتحاد بهدف دون مقابل.

🎙 كريم بنزيما – لاعب #الاتحاد: لا أعد الجماهير الاتحادية بأي شيء، وسنقدم الأفضل بالنسبة لنا .#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/bhroYjXeph — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 5, 2023

حسام غالي – لاعب الأهلي المصري سابقًا: أتوقع بأننا سنقابل الاتحاد في ربع النهائي#SSC pic.twitter.com/quntFyLPl9 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 5, 2023

كأس العالم للأندية بجدة

قدم الحفل اليوم مدير المسابقات في الاتحاد الدولي لكرة القدم السيد خايمي يارازا، ومن ستقدم الحفل هي السيدة ساماتا جونسون، وبحضور نجم السيتي وفريق برشلونة الإسباني يايا توريه في حضور ممثلي الفرق المتأهلة للبطولة، وهم مانشستر سيتي/ اتحاد جدة/ الأهلي المصري بطل أفريقيا/ بطل أمريكا الجنوبية الذي لم يتحدد بعد/ فريق أوكلاند سيتي/ فريق أوراوا بطل أسيا/ فريق ليون المكسيكي.