نادي نجوم سيناء يتعاقد مع شوقي حمادة لاعب الاتحاد السكندري السابق لمدة عامين

في خطوة مهمة لتعزيز صفوف الفريق، أعلن نادي نجوم سيناء عن تعاقده رسميًا مع اللاعب شوقي حمادة، نجم الاتحاد السكندري السابق، لمدة عامين، في إطار خطة النادي لدعم صفوفه بلاعبين أصحاب خبرات وقدرات فنية مميزة استعدادًا للموسم الجديد.

إدارة النادي أن التعاقد مع شوقي حمادة جاء بعد مفاوضات ناجحة، إذ أبدى اللاعب رغبة قوية في خوض تجربة جديدة مع الفريق، والمساهمة في تحقيق طموحات نجوم سيناء بالصعود إلى دوري المحترفين.

ويُعد شوقي حمادة واحدًا من اللاعبين أصحاب المهارة والسرعة والصلابة في مركز خط الوسط، حيث بدأ مسيرته الكروية مع نادي الاتحاد السكندري وقدم أداءً جيدًا لفت الأنظار إليه، قبل أن يخوض تجربة جديدة في مشواره الكروي عبر بوابة نادي نجوم سيناء.

وكان قد انفرد مراسل موقع نجوم مصرية عن وجود مفاوضات مع اللاعب شوقي حمادة من أندية برتغالية أبرزها نادي سبورتينج لشبونة البرتغالي وأيضا كان لديه عروض محلية من النادي الأهلي ونادي مودرن سبورت ولكن المفاوضات لم تكتمل.