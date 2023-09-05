نادي ضمك يتعاقد رسميًا مع طارق حامد لاعب الاتحاد السعودي والزمالك السابق

تعاقد نادي ضمك رسميًا مع لاعب الوسط المصري الدولي طارق حامد، وذلك بعدما أعلن النادي اليوم الاثنين عن ضمه، قام النادي بنشر مقطع فيديو يعرض أبرز لقطات اللاعب مع أندية سابقة والمنتخب الوطني على منصته الرسمية على تطبيق “إكس”، وقد علّق النادي على الفيديو قائلاً: “طارق حامد وصل، التاريخ ينتظر”.

صورة لطارق حامد يمسك بالسهم ويرتدي قميص ضمك السعودي - مصدر الصورة الصفحة الرسمية لنادي ضمك على منصة اكس

يذكر أن طارق حامد، الذي يبلغ من العمر 34 عامًا، انتقل إلى فريق الاتحاد السعودي وذلك خلال الفترة الماضية من الانتقالات الصيفية من ناديه السابق الزمالك المصري، ولكنه لم يشارك في أي مباراة في الموسم الحالي بسبب إصابة قوية تعرض لها خلال بطولة العرب الشهر الماضي.

حقق حامد مع فريق الاتحاد 28 مباراة في الموسم الماضي، وساهم في فوز الفريق بلقب الدوري السعودي وكأس السوبر، ولكن فرصة استمراره في الفريق تقلصت بعد تعاقد النادي مع اللاعبين الأجانب الجدد، وهم البرازيلي فابينيو، والفرنسي نجولو كانتي، والبرتغالي جوتا، خلال فترة الانتقالات الصيفية، وعليه، يجد الاتحاد نفسه مضطرًا لتقليص عدد لاعبيه الأجانب.