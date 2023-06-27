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نادي سعودي يقترب من ضم “محمد صلاح” فهل سيلعب النجم المصري رفقة رونالدو في روشن؟

مجدي الصاوي

تحظى شائعات انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي بمتابعة واسعة من قبل الأوساط الرياضية وفق استهجان محبي الفرعون المصري في إنكلترا من خسارته وتحذيرات لنادي ليفربول من التخلي عنه حيث يحمل اللاعب أهمية كبيرة في صفوف الفريق، علماً بوجود أنباء تؤكد أن النادي السعودي يبدو قريباً للغاية من التوصل لاتفاق للتعاقد مع النجم المصري خاصةً مع قرب انتهاء عقد صلاح مع ليفربول، فما هو مستقبل (فخر العرب) وهل سينتقل إلى الدوري السعودي أم لا؟.

- صورة 1 - نادي سعودي يقترب من ضم "محمد صلاح" فهل سيلعب النجم المصري رفقة رونالدو في روشن؟

عرض بقيمة 200 مليون يورو

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ذكرت بعض وسائل الإعلام السعودية أن فريق أهلي جدة السعودي يعمل بشكل جدي على التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، وذلك لتعزيز صفوف الفريق ومواصلة عملية الاستثمار في تحسين الدوري السعودي، وتشير هذه المصادر إلى أن النادي السعودي يقترب بشكل كبير من التوصل لاتفاق للتعاقد مع الفرعون المصري وذلك بعد عرض مبلغ قيمته 200 مليون يورو لتسهيل عملية انتقال اللاعب بسهولة.

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يذكر أن عقد صلاح مع فريق ليفربول يمتد حتى عام 2025، ومن المتوقع أن يشارك اللاعب مع فريقه في مباراتهم المقبلة ضد ليستر سيتي في 30 يونيو الحالي، وبالرغم من أن نادي ليفربول لم يعلق بعد على هذه الشائعات إلا أنها ما زالت تثير الكثير من الجدل بين عشاق الكرة السعودية والعالمية.

ماكفيني يحذر ليفربول من ترك محمد صلاح

حذر لاعب وست هام يونايتد الإنجليزي السابق فرانك ماكفيني نادي ليفربول من بيع محمد صلاح إلى أي فريق في الدوري السعودي خلال الفترة القادمة، وفي حديثه لموقع (فوتبول إنسايدر) البريطاني أكد أن صلاح سيظل مع ليفربول على الأقل لمدة عامين آخرين وسينتهي عقده مع الفريق في صيف عام 2025 بدون مشاكل، وأضاف أن عدد الأهداف الكبير الذي سجله صلاح هذا الموسم يبرز الأهمية الكبيرة التي يحملها للنادي وأنه يستحق كل بنس يدفع من أجله، حيث يتقاضى صلاح راتباً يبلغ 350 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع مما يجعله الأعلى أجراً في تاريخ ليفربول، وأكد فرانك أن صلاح له تأثير كبير على الريدز ويجب أن يستمر في الفريق في هذه المرحلة من مسيرته كلاعب للحفاظ على اسمه وصورته كلاعب من الصف الأول.

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مجدي الصاوي

أسمى خالد الصاوي من الفيوم اعمل في مجال المعمار، وخريج كلية هندسة جامعة القاهرة، واكتب في المجال الاخباري الرياضي ومتابع جيد للدوريات الأوروبية.

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