نادي جديد يقدم عرض خيالي لضم ليونيل ميسي

أكدت عدة تقارير صحفية أن نادى أهلى جدة السعودي قدم عرضا مغريا للأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي من أجل السعى لانتقاله لصفوفه بداية من الموسم الجديد.

تطور في ملف التفاوض

وعلقت صحيفة ” اليوم ” السعودية قائلة أن الساعات الماضية شهدت تطورًا في ملف التفاوض مع الأرجنتيني ليونيل ميسي للانضمام للدوري السعودي بالموسم المقبل 2025/26.

وأضاف تقرير صادر عن الصحيفة أن ميسي تلقى عرضًا للتواجد بالموسم المقبل في الدوري السعودي؛ حيث يعد نادي أهلي جدة الوجهة الأقرب هذه المرة للنجم الأرجنتيني حال موافقته على العرض المقدم له.

ويلعب الأهلي المصري بداية مباراياته خلال مشاركته في كأس العالم للأندية بمواجهة جماهيرية كبيرة أمام إنتر ميامي بقيادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قبل أن يلتقي بفريقي بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي ضمن منافسات دور المجموعات.

بطولة كأس العالم للأندية

ومن المقرر أن تلعب بطولة كأس العالم للأندية بنفس نظام كأس العالم للمنتخبات فى نسخته الأخيرة، حيث سيتم تقسيم الفرق الـ32 إلى 8 مجموعات تضم كلا منها 4 فرق، بينما سيتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الـ 16، حيث ستُلعب المباريات بنظام الإقصاء المباشر حتى النهائي.

وستشهد البطولة صعود متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الثمانية بالدور الأول إلى دور الـ16 في البطولة، الذي يقام بنظام الأدوار الإقصائية حتى المباراة النهائية للمسابقة، التي تقام على ملعب “ميتلايف” بولاية “نيوجيرسي” في 13 يوليو المقبل.

وبحسب النظام الجديد لكأس العالم للأندية يتواجد للمشاركة 32 ناديًا بصورة إجمالية، تم تقسيمها على النحو التالي، 12 ناديًا من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بالإضافة إلى أربعة أندية من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ومثلها لكل من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم، بالإضافة إلى ستة أندية من اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، وفريق من اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم، وفريق من الدولة المستضيفة للبطولة.