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نادي جديد يتحرك للتعاقد مع رونالدو من أجل المونديال.. هل يوافق الدون؟

آياتي خيري

من الواضح أن التفاوض مع الدون البرتغالي نجم نادي النصر السعودي وأسطورة الكرة العالمية كريستيانو رونالدو لن يتوقف قبل غلق باب القيد الذي يأتي بعد 48 ساعة من الآن، حيث أكدت تقارير صحفية أن ريفر بليت الأرجنيتني عرض على البرتغالى كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي الانضمام لصفوف الفريق، للمشاركة معه فى منافسات كأس العالم للأندية 2025.

الأنظار صوب ميونخ

وفي سياق متصل، تتحرك أنظار محبى الساحرة المستديرة إلى ملعب “أليانز أرينا” في مدينة ميونخ الألمانية في العاشرة مساء اليوم لمتابعة مباراة البرتغال ضد إسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وعلقت صحيفة “أوليه” الأرجنتينية اليومية، إن رونالدو تلقى بالفعل عرضاً من جانب ريفر بليت بواسطة مارسيلو جاياردو المدير الفنى لنادي الإتحاد السعودي السابق.

تصريحات رونالدو السابقة

وفي وقت سابق، رونالدو قد صرح فى تصريحات صحفية قائلا، “لا يهمني المشاركة في كأس العالم للأندية، والأهم بالنسبة لي هو المنتخب الوطني، نعم كان هناك بعض التواصل مع فرق ستشارك في البطولة ولكنني لن أشارك بها”.

الأنظار تتجه نحو أول مواجهة بين المخضرم رونالدو والنجم الإسباني الشاب لامين يامال، يامال كان عمره أقل من 18 شهراً عندما فاز رونالدو بأول كرة ذهبية، لكنه اليوم أحد أبرز المطاردين على هذا اللقب، بعد تألقه اللافت في نصف النهائي أمام فرنسا.


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عن الكاتب:
آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو

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