نادي برشلونة: ليونيل ميسي لن يعود إلا في حالة واحدة.. تعرف عليها

مع اقتراب الميركاتو الصيفي للعام 2023، قام إدواردو روميو وهو نائب رئيس نادي برشلونة الإسباني، بتوضيح بعض التفاصيل المتعلقة بملف عودة الأرجنتيني ليونيل ميسي، وذلك بعد كثرة الأقاويل والشائعات في الآونة الأخيرة، فماذا قال بالتفصيل هذا ما سوف نوضحه في السطور التالية.

تصريحات إدواردو روميو

تحدث روميو في تصريحات لراديو كتالونيا قائلاً: “حتى لو أقرت رابطة الدوري الإسباني خطة التمويل، سنحتاج إلى بيع لاعبين من أجل التمكن من إعادة ميسي”.

وأشار روميو إلى أن فكرة عودة الاسطورة الأرجنتينية مرة أخرى لكتالونيا ليست سهلة كما يشاع كما أنها لا تعتمد فقط على موافقة الرابطة قائلًا: “إذا لم تكن هناك مغادرات لن نتمكن من إعادة ميسي حتى لو تم إقرار الخطة”.

وأضاف أيضا: “كل شيء نجعله يدخل الفريق علينا أن نبيع مقابله شيئًا، هذه هي قواعد اللعب النظيف، لقد تعاملنا من قبل مع وضعيات معقدة، ولكن ليس علينا أن نكون مجانين”.

كما أكد روميو “أن عودة ليونيل من شأنها أن تكون أشبه برافعة اقتصادية في حد ذاتها، لا يمكن حساب ما الذي يمكن أن تفعله عودة ميسي”.

فهل سيعود الأرجنتيني إلى صفوف نادي برشلونة مرة أخرى؟، لا أحد يعرف حتى تلك اللحظة ما هي واجهة ميسي المقبلة، وذلك خصوصا بعد أن أشارت بعض التقارير الصحفية من اقترابه من الدوري السعودي.

نترك لكم التعليق عن هذا الأمر، هل تفضل عودة ميسي مرة أخرى لبرشلونة، أن تفضل انتقاله إلى الدوري السعودي بجانب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو؟.