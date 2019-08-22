نادي النصر يعلن عن أسعار تذاكر مباراته القادمة في الدوري السعودي أمام نادي ضمك

كشف النصر عن انتهاء بيع تذاكر المباراة الافتتاحية للمجموعة الأولى لكرة القدم في بطولة دوري المحترفين، والتي يتم تجميعها مع نادي ضمك المعلن عنه حديثًا، في تمام الساعة 4:00 مساءً من الأربعاء إلى 10 مساءً، ليلة الخميس في ملعب الملك فهد الدولي.

طرح التذاكر

كشف الحساب الرئيسي للنادي أنه سيتم بالتأكيد عرض البيع في متجر النادي بالرياض.

من الجدير بالذكر أن إدارة النادي أثبتت قيمة تكاليف التذاكر حيث تلتزم بما يلي:

التذاكر المنفردة و العائلية أيضًا بـ 30 ريالًا ونظام الفضة وأيضًا العائلية مقابل 1000 ريال ، بالإضافة إلى نظام الذهب وأيضًا العائلية مقابل 1500 ريال. جدير بالذكر ان هذه البطولة هى الاقوى فى المملكة العربية السعودية ويتنافس فيها لاعبين من اقوى و افضل اللاعبين على مستوى العالم و تقدر جوائز البطولة بالملايين

طرق الدفع

ايضا بالنسبة لطرق الدفع لشراء التذاكر ستكون عن طريق بطاقات البنوك و ايضا عن طريق الكاش في جميع فروع النادي وخاصة فرع الرياض وأكد النادي على ان الاسعار المعلنة تم اخذ فى الاعتبار مستوى جميع الفئات المادية و ذلك لضمان حضور أكبر عدد ممكن من الجماهير فى المباريات جميعا وأن يتم تسويق البطولة على أعلى مستوى

جدير بالذكر أن نادي النصر فاز فى اخر مبارياته على نادي الوحدة 3-2 ومن المقرر أن يخوض النادي مباراته القادمة أمام نادي السد في البطولة نفسها يوم الاثنين القادم