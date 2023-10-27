نادي النصر السعودي يرفض طلب الفيحاء بشأن مباراة الفريقين في الدوري السعودي

أشارت العديد من المصادر الصحفية السعودية إلى أن نادي النصر السعودي قام برفض الطلب المقدم من نادي الفيحاء بشأن مباراة الفريقين غداً السبت ضمن منافسات الجولة 11 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

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وكانت إدارة نادي الفيحاء قد قدمت طلباً إلى إدارة نادي النصر من أجل تأخير انطلاق المباراة القادمة بين الفريقين والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 6:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة مساء السبت بسبب تزامن المباراة مع مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني، ولكن إدارة نادي النصر السعودي رفضت هذا الطلب.

مباراة النصر والفيحاء

ويحل النادي النصر ضيفاً على الفيحاء في ملعب الملك فهد الدولي مساء غد في الجولة 11 من الدوري السعودي، ويهدف النصر إلى الفوز بنقاط هذه المباراة الثلاث ليرفع رصيده إلى 25 نقطة بعد مرور 11 جولة من منافسات الدوري حيث يوجد الآن في المركز الثالث برصيد 22 نقطة بفارق أربع نقاط عن نادي الهلال المتصدر والذي حصل على 26 نقطة في آخر عشر جولات في الدوري.

مباراة النصر والدحيل القطري

والجدير بالذكر أن نادي النصر نجح فيه تحقيق فوزاً صعباً على نادي الدحيل القطري بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي أقيمت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من دوري أبطال آسيا ليحصل نادي النصر على ٣ نقاط مهمة جعلته في صدارة ترتيب المجموعة الخامسة بالعلامة الكاملة بعد أن حقق ثلاثة انتصارات في ثلاث جولات لعبها في المجموعة.